Arranca la tercera fecha: quién juega este miércoles y quiénes transmiten los partidos del Mundial.

El Mundial vive la tercera fecha. Se definen los primeros grupos del certamen. El excluyente del día enfrenta a Escocia ante Brasil.

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar - 15 horas

El encuentro por el Grupo B se puede ver a través de DAZN, DSports 2 y Paramount+. Se juega en Seattle Stadium.

Suiza vs. Canadá - 15 horas

El encuentro por el Grupo B se puede ver a través de DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en BC Place Vancouver.

Marruecos vs. Haití - 18 horas

El encuentro por el Grupo C se puede ver a través de DAZN, DSports+ Plus y Paramount+. Se juega en Atlanta Stadium.

Escocia vs. Brasil - 18 horas

El encuentro por el Grupo C se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Se juega en el Miami Stadium.

República Checa vs. México - 21 horas

El encuentro por el Grupo A se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en el estadio Azteca.

Sudáfrica vs. Corea del Sur - 21 horas

El encuentro por el Grupo A se puede ver a través de DAZN, DSports+ Plus y Paramount+. Se juega en el estadio Monterrey.