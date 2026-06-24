Arranca la tercera fecha: quién juega este miércoles y quiénes transmiten los partidos del Mundial
Continúa la acción en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.
El Mundial vive la tercera fecha. Se definen los primeros grupos del certamen. El excluyente del día enfrenta a Escocia ante Brasil.
Bosnia y Herzegovina vs. Qatar - 15 horas
El encuentro por el Grupo B se puede ver a través de DAZN, DSports 2 y Paramount+. Se juega en Seattle Stadium.
Suiza vs. Canadá - 15 horas
El encuentro por el Grupo B se puede ver a través de DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en BC Place Vancouver.
Marruecos vs. Haití - 18 horas
El encuentro por el Grupo C se puede ver a través de DAZN, DSports+ Plus y Paramount+. Se juega en Atlanta Stadium.
Escocia vs. Brasil - 18 horas
El encuentro por el Grupo C se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Se juega en el Miami Stadium.
República Checa vs. México - 21 horas
El encuentro por el Grupo A se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en el estadio Azteca.
Sudáfrica vs. Corea del Sur - 21 horas
El encuentro por el Grupo A se puede ver a través de DAZN, DSports+ Plus y Paramount+. Se juega en el estadio Monterrey.
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