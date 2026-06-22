Exseleccionado ecuatoriano se lanza con todo contra Sebastián Beccacece: “Deja de vender humo y renuncia”

La selección de Ecuador quedó muy mal parada después de sus primeras dos presentaciones. Tras caer en los últimos minutos contra Costa de Marfil en la primera fecha, el Tri intentó sumar sus primeros tres puntos contra Curazao, selección que venía de ser goleada por 7-1 por Alemania.

Sin embargo, el combinado dirigido por Sebastián Beccacece solo rescató un empate sin goles, por lo que su última opción para avanzar en los dieciseisavos de final es imponerse a Alemania.

Este complicado panorama fue tratado por Jefferson Montero, quien se lanzó con todo contra el exentrenador de Universidad de Chile.

“¡Deja de vender humo y renuncia a la Tri! Ten un poco de dignidad. Le has hecho mucho daño a nuestro fútbol y a una generación que estaba llamada a ser la mejor de la historia”, comenzó señalando el exseleccionado a través de sus redes sociales.

“Hace mucho tiempo advertí que esto podía pasar teniendo a este entrenador al frente. Tenemos a referentes como Álex Aguinaga y Antonio Valencia, que se han ganado la oportunidad de dirigir a la selección. Denles una oportunidad”, continuó.

Por último, lanzó: “Que ellos preparen y dirijan nuestro próximo partido contra Alemania. La Tri necesita un cambio urgente y gente que realmente sienta estos colores”, cerró Montero.

Estas duras palabras se condicen con lo que sostuvo la prensa ecuatoriana tras la igualdad con Curazao.

“La paciencia de la afición ecuatoriana parece haberse agotado. El empate sin goles frente a Curazao, un resultado que complica seriamente las opciones de clasificación de la Tri, desató una ola de críticas contra el seleccionador Sebastián Beccacece”, partió publicando El Comercio.

“Las decisiones tácticas del seleccionador son criticadas. Los planteamientos del equipo son el lamento de no aprovechar una generación considerada por muchos como una de las mejores en la historia del fútbol ecuatoriano. No está logrando reflejar su potencial en el Mundial”, agregaron.

El portal Primicias Ecuador fue más extenso en el análisis. “Todo lo hizo mal. En su afán de ser ultra-ofensivo, propuso un esquema que hizo lucir mal a su propia defensa (ya golpeada moralmente por Costa de Marfil) y que tampoco dio los frutos que se esperaban. El DT siempre sorprende con algo, con un capricho audaz, pero esta vez experimentó demasiado. Alan Franco es más útil por el centro y no por la banda. Plata es más desequilibrante por banda hacia el interior. Vite es mejor asistente desde mitad de cancha que por el interior. Jordy Acívar fue enviado a cumplir con una misión que no se entendió jamás. Los cambios no mejoraron al equipo. En fin, no acertó en nada“, explicaron.

Claro que la crítica más potente no vino desde un periódico, sino que escaló hasta la voz de una autoridad del gobierno ecuatoriano. Roberto Ibáñez Oly, viceministro del Deporte en ese país, sentenció el futuro del argentino en la banca del equipo de la mitad del mundo. “El DT de la Tri se acaba de convertir en el hombre que tuvo tanto y lo botó todo a la basura. Qué vergüenza”, escribió el funcionario en su cuenta en la red social X.