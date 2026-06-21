Bélgica no despega: cosecha un amargo empate ante Irán y complica su clasificación a la próxima ronda del Mundial

Bélgica no logra despegar en el Mundial 2026. El equipo de Rudi García tenía la obligación de ganar su primer partido tras enredarse con Egipto en el estreno. En esta segunda presentación, el rival era Irán, la selección que había hecho noticia por sus constantes acusaciones a la FIFA por la deficiente organización en la Copa del Mundo.

Y aunque el combinado persa venía aquejado por serios problemas logísticos, lo cierto es que se hicieron fuertes y lograron arrebatar un empate a los llamados candidatos a ganar el Grupo F: fue 0-0 en Los Ángeles, para que ambos elencos queden con dos puntos.

Se enredan los Diablos Rojos

El conjunto europeo sabía que había dejado puntos importantes en el debut. Por ello, en el inicio del partido, mostraron una faceta voraz en la que estaban decididos a celebrar de una vez por todas. Los agentes de peligro para llevar a cabo esta propuesta eran Kevin De Bruyne y Leandro Trossard, quienes recurrentemente colmaban territorio rival y apostaban por abrir la cancha. Romelu Lukaku, por el centro, era la referencia en el área.

En ese contexto, el trío de ataque se encargaba de hacer funcionar la maquinaria belga a punta de la conducción del balón y las llegadas por los costados. Youri Tielemans se sumaba de vez en cuando como cuarto delantero, pero poco pudo hacer ante la fortaleza defensiva de sus adversarios.

Y es que pese a la amplia tenencia, Bélgica no podía quebrar el cerrojo. De hecho, las incidencias más claras estuvieron en la otra vereda. Con poco, Irán se las ingenió para poner en aprietos a la zaga de los Diablos Rojos. A los 13′, Hossein Kanaani convirtió en figura a Thibaut Courtois, pues el portero del Real Madrid salvó un remate rasante que se metía. Luego la preocupación fue mayor a los 25′, porque Mehdi Taremi convirtió un golazo tras una gran jugada preparada en un tiro libre. El emblema de los persas había celebrado con todo la viveza en la pizarra, pero la tecnología del VAR determinó que estaba finamente adelantado.

El segundo tiempo fue casi un reflejo. Los belgas volvieron a hegemonizar las acciones, pero sin efectividad. Irán, por su parte, seguía apostando a su capitán: Taremi, de volea, exigió a una notable atajada de Courtois a los 52′.

Mehdi Taremi fue el más peligroso de Irán en el empate ante Bélgica.

Pero si se habla de apariciones de los porteros, lo de Alireza Beiranvand fue espectacular. El golero que milita en Tractor S. C. protagonizó, literalmente, la mejor parada del torneo a los 58′. A quemarropa contuvo un disparo de Maxim De Cuyper, que era el 1-0 bajo cualquier circunstancia.

El desperdicio de una chance tan manifiesta fue el presagio de un empate que no se iba a romper por nada en el mundo. Para más remate, 10 minutos después de la ocasión dilapidada, el joven defensa Nathan Ngoy cometió un grosero error en el fondo y se fue expulsado por bajar a Taremi cuando se iba solo de cara al arco.

Todo le salió mal a Bélgica, que todavía no puede ganar en Norteamérica 2026. Ahora, la clasificación a dieciseisavos de final está en serio riesgo.