“Un extraterrestre en Miami”: en Brasil utilizan a Ronaldinho para ironizar con la insólita predicción de una vidente local

Brasil goleó por 3-0 a Escocia en el cierre del Grupo C de la Copa del Mundo. El duelo, realizado en Miami, citó a dos de las hinchadas más numerosas del Mundial, quienes vieron cómo Vinícius, con un doblete, y Matheus Cunha, marcaron los tres tantos de Scratch.

Durante los días previos, el duelo generó una gran cantidad de memes e imágenes generadas con inteligencia artificial. Esto a causa de que una supuesta vidente brasileña aseguró que ocurriría una invasión extraterrestre en este encuentro. Se trata de Vó Bahiana, quien cuenta con millones de seguidores en redes sociales.

“Vi naves descendiendo, luces brillantes y gente siendo llevada. Había llanto y sufrimiento. Esto ocurrirá”, dijo la mujer, que se presenta como creadora de contenido espiritual. Adquirió popularidad en plataformas digitales, donde acumula más de 24 millones de seguidores en Instagram, en la que comparte mensajes sobre astrología, energía y predicciones.

Brasil se lo toma con ironía

Sabiendo de esta supuesta predicción, en la selección brasileña fueron más allá: invitaron a la cancha a Ronaldinho, a quien se le ha visto en varios encuentros de la Copa del Mundo. “Un extraterrestre en Miami”, ironizaron algunos medios de comunicación con la imagen del exfutbolista.

El campeón del mundo en Corea y Japón 2002 compartió y se dio un abrazo con Carlo Ancelotti antes del comienzo del partido. Luego, cuando los jugadores salieron a la cancha para cantar los himnos, Dinho saludó uno a uno a sus compatriotas, con palabras de aliento y un choque de manos. Con quien fue más efusivo fue con Neymar, con el que se quedó algunos segundo abrazado y le deseó lo mejor.