Regalos defensivos de Escocia y una resistida intervención del VAR: el doblete y el tanto anulado a Vinícius en Brasil

Escocia necesita ganar a Brasil para clasificar a la siguiente ronda, en su último duelo por el Grupo C de la Copa del Mundo, en Miami. Sin embargo, el elenco europeo hace todo lo posible para facilitarle la tarea al pentacampeón del mundo.

A los 7′, intentaron salir jugando desde el fondo. El portero Angus Gunn tocó con Scott McKenna, quien se complicó con la presión de Rayan, que le trabó su pase. El balón salió justo hacia la posición donde estaba Vinícius Júniors, que aprovechó el regalo: dejó pasar el portero con maestría y abrió la cuenta con el arco vacío.

DE CRACK: VINI APROVECHÓ EL ERROR DE ESCOCIA Y CLAVÓ EL PRIMERO PARA BRASIL



El conjunto europeo se confió en el fondo, se la robaron y, con gambeta incluida, Vinicius Junior puso en ventaja a la Canarinha. pic.twitter.com/VMqqwmk6fD — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Pero los defensores europeos no aprendieron la lección y continuaron intentando salir jugando ante la presión de los dirigidos por Carlo Ancelotti. A los 25′, Jack Hendry, el otro central, se giró hacia atrás para tocar con su arquero, pero Vini le pinchó la pelota, se la llevó y definió al segundo palo. Era el 2-0 y otro desastre en la última línea, pero...

El VAR llamó a César Ramos, quien fue a ver la jugada al monitor. La repetición revelaba un suave contacto del delantero del Real Madrid sobre el defensor escocés al momento en que le robó la pelota. El mexicano no se complicó y decidió anular el gol.

ERA DOBLETE DE VINI PERO EL VAR LO ANULÓ



Otro grosero error de Escocia y la astucia del extremo sentenciaban el 2-0 de Brasil, pero la terna arbitral lo invalidó por falta previa. ¿Estuvo bien la decisión final? pic.twitter.com/FE254cBfty — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Sin embargo, los errores propios continuaron condenando a Escocia. A los 45+5′, el equipo que dirige Steve Clarke no pudo despejar el balón del área. Bruno Guimarães centró al segundo palo, el portero Angus Gunn salió, pero quedó pasado y el gol le quedó servido, otra vez, a Vini. Era el 2-0, ahora nada podía salvar a los europeos.