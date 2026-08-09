Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Atlético de Madrid en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales @mancity

Este domingo siguen los amistosos internacionales y uno de los primeros cruces de la jornada enfrenta al Manchester City con Atlético de Madrid.

Tanto el conjunto ciudadano como los colchoneros buscan salir a la cancha como preparación para la próxima temporada.

Cuándo juega Manchester City vs. Atlético

El partido del Manchester City contra Atlético de Madrid es este domingo 9 de agosto a las 07:00 horas de la mañana en Chile.

Para este compromiso los clubes se enfrentan en el Estadio Mundialista de Seúl de Corea del Sur.

Dónde ver a Manchester City vs. Atlético

El partido del Manchester City contra Atlético de Madrid se transmite en el canal ESPN .

La cobertura online del compromiso va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.