Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Atlético de Madrid en TV y streaming
Los clubes visitan Corea del Sur por un amistoso de pretemporada.
Este domingo siguen los amistosos internacionales y uno de los primeros cruces de la jornada enfrenta al Manchester City con Atlético de Madrid.
Tanto el conjunto ciudadano como los colchoneros buscan salir a la cancha como preparación para la próxima temporada.
Cuándo juega Manchester City vs. Atlético
El partido del Manchester City contra Atlético de Madrid es este domingo 9 de agosto a las 07:00 horas de la mañana en Chile.
Para este compromiso los clubes se enfrentan en el Estadio Mundialista de Seúl de Corea del Sur.
Dónde ver a Manchester City vs. Atlético
El partido del Manchester City contra Atlético de Madrid se transmite en el canal ESPN.
La cobertura online del compromiso va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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