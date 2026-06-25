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    Con la magia de Vinícius y el regreso de Neymar: Brasil aprovecha los regalos de Escocia y gana su grupo en el Mundial

    La Canarinha se impuso cómodamente sobre los europeos y cerró su clasificación a la ronda de 32, donde se medirá con Países Bajos, Japón o Suecia. El encuentro estuvo marcado por un doblete de Vini y el retorno de Ney después de casi tres años.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Vinícius aprovechó el grosero error de Scott McKenna para abrir la cuenta. Foto: fifa.com.

    Brasil enfrentó la última jornada del Grupo C con un ojo en el partido de Marruecos y Haití, en la lucha por asegurar el primer lugar de su zona. Desde España 82, el Scratch siempre clasificó como puntero a la siguiente ronda, algo que estaba en riesgo tras el empate inicial frente a los africanos. Sin embargo, la jornada estuvo lejos de ser tensa para los pentacampeones que golearon por 3-0.

    Ante Escocia, en Miami, el Scratch presentó una sola modificación con respecto al triunfo sobre el elenco haitiano: el ingreso del joven Rayan por el lesionado Rapinha. Precisamente, el primero se transformó en protagonista a los 7′, tras aprovechar un error garrafal de Scott McKenna. El defensor quiso salir jugando y el atacante le pinchó el balón, para que posteriormente Vinícius definiera sin inconvenientes para poner el 1-0.

    Casi en paralelo, Haití daba la sorpresa abriendo la cuenta ante Marruecos, lo que le garantizaba asegurar el primer lugar a la Verdeamarela, ya que con ese panorama, para pasar como primero, el conjunto magrebí ya no solo necesitaba ganar ese partido, sino que golear por cuatro tantos o más.

    El equipo escocés, por su parte, necesitaba al menos empatar para aspirar a clasificar como mejor tercero. A los 22′, otro error defensivo le daba el segundo gol a Brasil, pero esta vez el VAR acudió en auxilio de los europeos y, con mucha polémica, le anuló el tanto a Vinícius, por considerar que el delantero del Real Madrid desestabilizó a Jack Hendry al anticiparlo.

    De ahí en más, los pupilos de Carlo Ancelotti controlaron el partido sin lucir mucho, generando algunas llegadas de peligro, y sin pasar zozobras. Mientras que, en Seattle, las cosas estaban 2-2, un resultado que no cambiaba mucho el escenario.

    Si había alguna duda, Vini terminó de despejarla cuando terminaba el primer tiempo. Un centro preciso de Bruno Guimaraes encontró la cabeza del astro, quien apareció destapado en el segundo palo, para firmar su doblete y sentenciar tempranamente el partido.

    Con la cima del grupo prácticamente asegurada, la Canarinha jugó con bastante soltura y aprovechando la rusticidad de sus rivales. De hecho, Vinícius tuvo una clara a los 52′, pero el arquero escocés estuvo notable en el achique para evitar el tercero.

    De todas formas, era cosa de tiempo que una nueva conquista llegara. Y así fue. A los 60′, Matheus Cunha aprovechó otra notable asistencia de Bruno Guimaraes para establecer el 3-0, con un remate bajo.

    El regreso de Ney

    A los 76′, los 68 mil espectadores presentes en Miami se levantaron de sus asientos para celebrar el retorno de Neymar a la selección brasileña después de una larga ausencia de casi tres años, producto de una serie de problemas físicos. Se vio activo en el juego y estuvo cerca de anotar un gol olímpico, a los 86′, y tuvo otro tiro al arco en los 90′.

    Neymar ingresó en el cuarto de hora final. Foto: fifa.com Getty Images

    Los minutos finales estuvieron de más, Escocia buscó un descuento que atenuara en algo su diferencia de goles en su afán de ser mejor tercero, donde conservan algún pequeño grado de esperanza. No obstante, Allison Becker estuvo notable cada vez que se le exigió.

    En tanto, el triunfo final de Marruecos por 4-2 sobre Haití no varió el destino de la zona y Brasil buscará su paso a los octavos de final frente al segundo del Grupo F, un rival que saldrá de Países Bajos, Japón o Suecia, que definen este jueves sus respectivas ubicaciones.

    Más sobre:Mundial 2026BrasilVinícius Jr.MarruecosHaitíEscociaCarlo Ancelotti

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