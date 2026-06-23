Carlo Ancelotti recupera a Neymar en Brasil para asegurar ante Escocia el paso a la siguiente ronda del Mundial

Brasil se prepara con todo para su tercer partido en el Grupo C del Mundial 2026. La Canarinha se mide a Escocia, duelo que marcará el destino de los pentacampeones que necesitan un triunfo para avanzar primero, aunque todo depende de lo que ocurra entre Marruecos y la débil selección de Haití.

El Scratch realizó su último entrenamiento antes de enfrentarse a los británicos con una gran novedad, después de que el cuerpo técnico confirmara que el recuperado Neymar estará dentro de la convocatoria para el enfrentamiento decisivo.

En la jornada del martes, el equipo de verde y amarillo entrenó con 25 jugadores en campo, con sola excepción de Raphinha, ya que el jugador de Barcelona será baja por una lesión en el muslo derecho. El portero Alisson Becker, quien descansó en la sesión de entrenamiento del lunes para gestionar su carga de trabajo, entrenó con normalidad en la última sesión.

El técnico italiano Carlo Ancelotti realiza los últimos ensayos para definir la alineación titular para el tercer partido del Grupo C. El lunes, el técnico italiano probó a Luiz Henrique (exjugador del Betis de Manuel Pellegrini) y a Rayan en lugar de Raphinha.

Sin embargo, no dio ninguna señal de dar un posible descanso a los jugadores que están a una tarjeta amarilla de la suspensión: Douglas Santos y Casemiro. El entrenador también consideró al zaguero central Léo Pereira en lugar de Gabriel Magalhaes, además del juvenil Endrick en el ataque, junto a Matheus Cunha, como una de las variantes.

En ese escenario, la principal incógnita todavía es el reemplazante de Raphinha, quien abandonó el último encuentro contra Haití. Además de los ya mencionados, Martinelli, a pesar de haber sido utilizado ya por el entrenador en la banda derecha, declaró en rueda de prensa que prefiere jugar por la izquierda.

Actualmente, el gigante sudamericano está empatado en puntaje con los marroquíes y aspira al liderato del Grupo C, factor crucial para las próximas fases del torneo. Sea primero o segundo, el próximo partido de Brasil se jugará el lunes, dependiendo de su posición final para determinar el horario.

Regreso importante

Las expectativas sobre el debut de Neymar en el torneo son cada vez mayores. El delantero estará incluido en la convocatoria. Recuperado de una lesión en la pantorrilla, el astro ha entrenado con normalidad con el grupo durante los últimos tres días y, en la sesión del martes, llamó la atención por su excelente estado físico.

En los primeros 15 minutos del entrenamiento, abiertos a la prensa. En ese instante, las imágenes captaron el momento en que el paulista presionó intensamente a un compañero durante el calentamiento y recibió aplausos del resto del equipo. En ese sentido, de acuerdo con lo que publicó Glbo Esporte, Casemiro -líder del equipo dentro de la cancha- fue uno de los que más apoyó al exPSG tras el ejercicio.

El delantero santista tuvo su primer entrenamiento completo con el equipo, solamente, el domingo pasado. Lo mismo ocurrió en las jornadas de lunes y martes. Antes de eso, solo había participado en parte del calentamiento o en ejercicios con balón, siempre separado del grupo. La expectativa, según reveló el entrenador Carlo Ancelotti, es que el número 10 esté disponible por primera vez en este Mundial para el partido clave ante los británicos.