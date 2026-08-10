Presidente de PPD y agenda de seguridad de Kast: “Más que oposición, tenemos que ser contribución y colaboración”

Casi en paralelo que el Presidente José Antonio Kast firmaba en La Moneda la reforma constitucional de su agenda de seguridad que enviará al Congreso, en el programa Desde La Redacción de La Tercera, el diputado y timonel del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, daba cuenta de la disponibilidad de su colectividad para colaborar en esta materia.

La rúbrica que estampó el Mandatario en Palacio apunta a un cambio de rango constitucional en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), la cual busca consagrar de manera expresa la seguridad pública como un deber del Estado en la Carta Magna.

Entre otras iniciativas, contempla la creación de un nuevo estado de excepción, un registro de organizaciones criminales, regímenes penitenciarios diferenciados y más facilidad para incautar bienes a los grupos delictuales.

“Es el gran debate legislativo que viene. Yo la verdad que he manifestado que tengo y tenemos desde el PPD una predisposición positiva. Creo que en un tema tan importante para la ciudadanía como la seguridad, más que ser oposición, tenemos que ser contribución y colaboración” , enfatizó Soto.

El presidente de la tienda del Socialismo Democrático sostuvo que el diálogo en el Parlamento debiese tener una articulación distinta a como sucedió en la tramitación de la megarreforma liderada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

“Son temas absolutamente distintos. Yo creo que la seguridad hoy día sigue siendo la prioridad probablemente número uno de los chilenos y chilenas, y si no, la segunda, la tercera. Pero yo tengo la convicción de que la crisis de seguridad sigue profundizándose en Chile, que por lo tanto, tenemos que enfrentarla como una política de Estado que sea unitaria y transversal”, planteó.

Y luego agregó: “Desde nuestra mirada, creo que la oposición también debe contribuir y colaborar en ese esfuerzo, y es por eso que tenemos una predisposición positiva”.

Para reforzar su postura, el parlamentario de oposición afirmó que “no nos vamos a restar a entregar mayores condiciones de seguridad a los chilenos y chilenas”.

“Muy por el contrario, nos vamos a sumar de una manera constructiva, con propuestas, con ideas, mejorando los proyectos que plantea el Ejecutivo en el Congreso Nacional”, destacó.

Eso sí, advirtió que también lo harán poniendo ojo en cada detalle de las iniciativas enviadas por La Moneda al Parlamento, para evitar que se repita lo sucedido con el megaproyecto, y además, que siempre con “condiciones” de por medio.

“Revisando el detalle y la letra chica de la ley, para evitar también que el gobierno pase gato por liebre, porque hay un escenario de desconfianza después de la tramitación de la megarreforma tributaria”, dijo.

Soto apuntó directamente al Partido Republicano y, aunque no son parte de los partidos que sustentan al gobierno, también al Partido Nacional Libertario.

“Sabemos que hay una parte del gobierno que está muy tironeada por sectores de extrema derecha, especialmente de libertarios, de Johannes Kaiser. Los republicanos están cada vez más cerca de libertarios y cada vez más lejos de Chile Vamos, y yo diría que está cada vez más lejos del corazón de La Moneda”, señaló.

Diferencias con el PC

En la conversación, Soto también abordó las diferencias de su ala del progresismo con otros sectores de la izquierda en materia de seguridad, entre ellos, el Partido Comunista (PC). Esto, luego que diputadas pusieran sobre la mesa la idea de cambiar la Ley Nain-Retamal, relacionada a las atribuciones de Carabineros.

“Nosotros vamos en una dirección contraria. O sea, nosotros estamos por fortalecer a las policías, estamos por evaluar opciones para que las Fuerzas Armadas también colaboren en ciertos espacios de acción que estén bien regulados y bien delimitados, estamos por entregar todas las herramientas a nuestro sistema de persecución penal y policial para poder entregar mayores condiciones de seguridad a los ciudadanos”, afirmó.

Aunque advirtió que “eso no significa que le vamos a decir que sí a todo o que vamos a aprobar todo sin mirar en detalle y estudiar técnicamente cada proyecto, cada propuesta”.

“Para ser más claro, en un tema tan importante como la seguridad, no podemos ser oposición, tenemos que ser contribución, tenemos que ser colaboración, tenemos que plantear propuestas de forma constructiva, tenemos que mejorar los proyectos, y no estar diciendo simplemente no, porque lo que los chilenos quieren hoy día es más seguridad, y para eso hay que estar disponible”, recalcó.

En esa línea, el timonel del PPD reforzó que “la gran razón por la cual el progresismo y la centroizquierda perdió la mayoría social y política en Chile y le entregó el gobierno a José Antonio Kast, es porque generó desconfianza en materia de seguridad”.

“Esa desconfianza se produjo justamente por la poca convicción que algunos sectores políticos tenían a la hora de enfrentar los proyectos que el propio presidente Boric y la ministra Tohá mandaban al Congreso Nacional. Entonces hoy día, para recuperar esa confianza, al menos desde el Socialismo Democrático, en materia de seguridad tenemos que actuar sin complejo ideológico, con absoluto pragmatismo, con decisión, y mostrando que también tenemos la capacidad de representar bien a los chilenos para defenderlos del narcotráfico, del crimen organizado”, zanjó.

Revisa la entrevista completa acá: