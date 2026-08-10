Comité policial: Ingresos irregulares detectados en la frontera han disminuido un 86,7%

Durante la mañana de este lunes se llevó a cabo un nuevo comité policial, ocasión en que la subsecretaria de Seguridad Pública, María del Pilar Giannini, detalló que los ingresos irregulares detectados en la frontera han caído un 86,7% respecto al año pasado.

“Los ingresos irregulares detectados en frontera caen 86,7% respecto al año pasado y las salidas voluntarias del país aumentaron casi cuatro veces. Y de los adultos detectados, tres de cada cuatro fueron reconducidos, devueltos de manera inmediata por donde entraron”, señaló.

En ese sentido, Giannini sostuvo que “la frontera es la primera línea del país. Si ahí no manda el Estado, difícil que mande en el resto del país”.

Por lo mismo, destacó una de las propuestas contempladas en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que busca que Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) puedan operar en toda la zona primaria de los pasos fronterizos sin tener que solicitar autorización previa.

Balance de seguridad

Respecto a los eventos en la Macrozona Sur, la subsecretaria detalló que estos disminuyeron un 19,1% respecto al año anterior.

“Este resultado es el esfuerzo constante de nuestras Fuerzas Armadas y es fruto de sostener una conducción del Estado firme frente al terrorismo y al respeto restricto a las personas”, afirmó.

Asimismo, Giannini además destacó que la droga incautada en el país ha aumentado un 60%.

“Vamos a ir también contra las máquinas de azar ilegales, que son un lavadero de plata del crimen organizado. Local cerrado, máquina destruida y responsable ante la justicia. Y vamos a terminar con algo que es francamente absurdo, que la droga incautada pase menos meses durmiendo en una bodega, esperando su turno para ser destruida”, añadió.

Finalmente, la subsecretaria informó que al 2 de agosto se han registrado 513 víctimas de homicidio, cifra que representa una disminución de 16,6% respecto del mismo período del año anterior.

En la misma línea, los robos violentos han disminuido 12,6%, lo que equivale a cerca de 8.000 casos menos en comparación con el año pasado.

Críticas a la agenda de seguridad

En la ocasión, la subsecretaria se refirió a las críticas realizadas por la exministra Carolina Tohá, señalando que “la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo no es solamente una agenda legislativa”.

A su vez, agregó que “llama la atención la crítica porque en el Gobierno anterior porque hubo un impulso importante a medidas legislativas y se hicieron cargo de ese problema porque sabemos que sin reglas es difícil operar y todos necesitamos certezas jurídicas”.

“Así que creo que la crítica es injusta”, enfatizó.