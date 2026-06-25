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    “Las dudas crecen”: la última decisión de Bielsa que remece a Uruguay previo al crucial duelo ante España en el Mundial

    En la antesala del último partido de la fase de Grupos, el Loco tomó una medida que llama la atención de la prensa charrúa.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Xinhua News Agency. [e]NICOLAS CELAYA

    Este viernes la selección de Uruguay enfrentará un partido clave en su aspiración por alcanzar los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026.

    La Celeste a cargo de Marcelo Bielsa se enfrentará en la última jornada contra España. Los charrúas marchan en el segundo lugar, pero solo con dos puntos tras las igualdades contra Cabo Verde y Arabia Saudita.

    De esta manera, el equipo del rosarino necesita quedarse con la victoria ante una de las selecciones favoritas para quedarse con el título para evitar depender de otros resultados.

    Con esto en mente, en Uruguay dan cuenta de una de las últimas decisiones que tomó el exentrenador de la Roja en la práctica del miércoles en el centro de entrenamiento en el que están concentrados.

    La selección practicó a puertas cerradas donde se realizaron trabajos tácticos, pero sin formar una oncena definida pensando en el duelo contra el cuadro europeo.

    Según indica Ovación, “Marcelo Bielsa no paró el equipo y las dudas crecen”, señalaron.

    “Una es en el arco, donde pese a los últimos rendimientos Fernando Muslera igualmente tiene la prioridad del entrenador por sobre Sergio Rochet según la opinión del DT rosarino”.

    La segunda tiene que ver sobre “si ingresa José Maria Giménez por Juan Manuel Sanabria, pasando Mathias Olivera al lateral izquierdo”.

    La última, es “quién será el centrodelantero. Federico Viñas es un jugador en el que el entrenador confía mucho, pero las características de Darwin Núñez, de velocidad y explosión para aprovechar los contragolpes, aparecen como ideales para el duelo contra los españoles”.

    Además, indican que los jugadores están enfocados en disminuir los errores que tuvieron en sus dos primeros encuentros, pues saben que España no perdonará ninguno.

    Foto: @SaudiNT_EN.

    Bielsa recupera un referente

    La buena noticia que recibió Marcelo Bielsa el miércoles fue la integración de José María Giménez a los entrenamientos, jugador que es uno de los referentes del equipo y que había estado enfrentando un proceso de recuperación por un esguince de alto grado en el tobillo derecho que arrastraba desde el cierre de la temporada de LaLiga con el Atlético de Madrid.

    El central apareció en el video que publicó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), practicando junto a sus compañeros con ejercicios físicos y manejo del balón. En caso de ganar un lugar como titular, desplazaría a Sanabria y Matías Olivera pasaría a ser lateral izquierdo, tal como cumple en el Napoli de Italia.

    A pesar de que venga mermado físicamente, desde el país oriental ya se aventuran a incluirlo en la oncena inicial. Esto se debe a que no han podido contar con piezas claves del esquema durante el certamen. Cabe remarcar que Ronald Araújo, central del Barcelona, no ha dicho presente ni un solo minuto por la lesión que tiene desde su etapa en el equipo culé. Lo mismo ocurre con Giménez, que no pudo estar en el tramo final de los colchoneros.

    El partido entre Uruguay y España está programado para este viernes 26 de junio, a partir de las 20.00 horas de Chile, en Guadalajara.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMundial 2026UruguayMarcelo Bielsa

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