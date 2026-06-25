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    A ambos les sirve un empate para clasificar: Australia descarta una “tregua” con Paraguay en el Mundial 2026

    El defensor de los Socceroos Jason Geria despejó todas las dudas en la previa del duelo que cierra el Grupo D del Mundial 2026. “Eso no parece correcto, en nuestra naturaleza no está bajar el ritmo”, advirtió el jugador del Albirex Niigata de Japón.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Australia desmiente arreglo con Paraguay. FOTO: Xinhua.

    Tanto Paraguay como Australia llegan con claras opciones de avanzar a la segunda ronda. Ambas selecciones tienen 3 puntos en el Grupo D y, en caso de un empate en San Francisco (22:00 horas de Chile), ambos podrían llegar a los cuatro puntos, suficiente para que los sudamericanos rematen terceros y los oceánicos segundos en el Mundial 2026.

    Solo un gol de diferencia los separa, situación que favorece a los Socceroos. Pese a las suspicacias que se han instalado, los propios jugadores se han encargado de desmentir un presunto arreglo.

    Porque en la nación isleña se han tomado muy en serio esta Copa del Mundo. De acuerdo con la información publicada por el diario británico The Guardian, una encuesta encargada por el medio SBS reveló que tres de cada cuatro australianos planeaban ver la Copa del Mundo.

    Es más, el 71% afirmó que deberían poder verla en el trabajo, lo que sugiere que los empleadores también se enfrentan al dilema de si suspender las actividades o continuar con la actividad empresarial como de costumbre.

    En medio de esa fiebre mundialista, los propios futbolistas han instado a las escuelas que permitan a los niños a ver el duelo, el cual se disputará alrededor del mediodía en las diferentes zonas horarias del país.

    “Esperamos que los niños vean ese encuentro. Si pudieran llevar algunos televisores a las aulas… creo que todos tienen iPads, así que simplemente pónganlo en el iPad”, advirtió el zaguero central Jason Geria en conferencia de prensa.

    Asimismo, agregó que “nos encanta el apoyo que hemos visto hasta ahora en los sitios de fans de toda Australia y los videos de gente en sus casas, con sus amigos y familiares, en cualquier sitio, incluso en los pubs. Ha sido increíble. Además, a las 12 del mediodía de un viernes, no hay nada mejor que eso para empezar el fin de semana. Así que, si pudieran dejar que sus empleados o sus alumnos lo vieran, creo que sería fantástico”.

    El interés por el crucial partido de los Socceroos no se limita a las escuelas, ya que los centros de trabajo de todo el país se preparan para una afluencia masiva de empleados a la hora del almuerzo, antes del inicio del partido el viernes al mediodía.

    Lejos de un arreglo

    Australia se encuentra en una buena posición para superar la fase de grupos por segunda Copa del Mundo consecutiva. El equipo terminará sobre Paraguay en el Grupo D con solo un empate. Incluso, si pierden ese último duelo de grupo, aún tendrían posibilidades de clasificar a dieciseisavos de final como uno de los ocho mejores terceros.

    En medio de ese escepticismo, Geria salió a desmentir un posible arreglo entre ambos equipos, ya que en el otro duelo de la zona no mucho que disputar, ya que Estados Unidos ya avanzó como primero y Turquía está eliminada.

    “No habrá ninguna tregua contra Paraguay. Creo que, en cierto modo, estás haciendo trampa si pretendes declarar una arreglo a falta de 10 minutos; no me parece correcto. Es cierto que ambos podríamos clasificarnos con un punto, eso es evidente, pero no creo que estemos dispuestos a rendirnos o a bajar la guardia”, advirtió el zaguero central de los oceánicos

    Asimismo, el defensa agregó que “queremos ganar todos los partidos, independientemente del rival o de la situación. No creo que, si el marcador está 1-1 a falta de cinco minutos o de cincuenta segundos, vayamos a bajar la intensidad”.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolSelección de AustraliaSelección de ParaguayJason Geria

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