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    “Paraguay recupera la garra”: la prensa guaraní refleja el desahogo de la Albirroja en el Mundial

    Los medios del país valoraron el triunfo conseguido contra Turquía que les permite seguir pensando en la clasificación a los dieciseisavos de final de Norteamérica 2026.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Xinhua. Zhu Ziyu

    Paraguay tuvo que sufrir más de la cuenta este viernes para poder conseguir el triunfo contra la selección de Turquía en el Mundial de Norteamérica 2026. Matías Galarza, pasado el minuto de juego, anotó el que sería el único gol del partido. De ahí en adelante, los futbolistas sudamericanos tuvieron que esforzarse para sostener el resultado, en especial después de la expulsión de Miguel Almirón en el final del primer tiempo.

    Por lo mismo, la prensa guaraní celebró con todo la victoria mundialista. “Una victoria que se hizo esperar 16 largos años”, tituló VS Sports.

    “Paraguay se impuso 1-0 anoche a Turquía, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026, zanjando así la sequía en la presente edición”, añadieron en el cuerpo de la nota.

    También resaltaron que “se trata de la primera victoria en 16 años. La última vez que Paraguay se había impuesto en los 90 minutos reglamentarios fue el 20 de junio de 2010 ante Eslovaquia (2-0), con tantos de Enrique Vera y Cristian Riveros, lance disputado en el estadio Free State de la ciudad de Bloemfontein, Sudáfrica”.

    Por otro lado, ABC compartió que “Paraguay recupera la garra, derrota a Turquía y mantiene firme sus chances de clasificar”.

    “La selección paraguaya volvió a mostrar su esencia. Esa que la hizo respetada históricamente en el fútbol mundial. Esa que aparece en los momentos más difíciles. La garra guaraní estuvo presente en el Levi’s Stadium de Santa Clara, donde la Albirroja derrotó 1-0 a Turquía por la segunda fecha del Grupo D y mantuvo intactas sus posibilidades de clasificación a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, añadieron.

    “Tras la dura caída sufrida ante Estados Unidos en el estreno, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro estaba obligado a reaccionar. Y lo hizo de la mejor manera posible: con orden, sacrificio y una entrega total durante los 98 minutos de juego”, destacaron.

    “Los minutos finales fueron de máxima tensión. Turquía lanzó todo su poder ofensivo sobre el área paraguaya y llevó el partido hasta los 98 minutos. Sin embargo, la última pelota tampoco pudo quebrar la resistencia guaraní. Cuando sonó el pitazo final, llegó el desahogo. Paraguay volvía a ganar en una Copa del Mundo y lo hacía recuperando su identidad, esa que se basa en la lucha, el sacrificio y la convicción”, cerraron.

    Foto: XinHua. Ziyu Julian Zhu

    Crónica, a su vez, escribió que “Paraguay, a lo que sabe, jugar como macho, se alzó con un tremenda victoria ante la ñembo pituca sele de Turquía. Fue un 1 a 0 sufrido como estamos acostumbrados, pero que tiene un sabor mucho más especial”.

    Indicaron también que tras el gol “Turquía se tiró arriba. Se adueñó absolutamente de las acciones del partido y la Albirroja se arrugó atrás esperando algún contragolpe. Y si bien tuvo un par de ocasiones, en ninguna supo sacar ventaja. Y cada vez se complicaba más porque Paraguay casi no cruzaba la mitad de la cancha, cosa que varió un poco en el tramo final de la primera fracción, creando situaciones más que propicias para aumentar el marcador”.

    “Y en el segundo tiempo el tema era aguantar. Como sea. Y la presión del rival fue tremenda. Si en la primera etapa ya hicieron dueños de las acciones, los segundos 45 minutos fueron de dominio absoluto. Pero en medio de ese sufrimiento, la Albirroja también tuvo sus ocasiones, pero por el desgaste no se pudieron culminar de la mejor manera”, agregaron.

    Por último, D10 resumió: “Paraguay saboreó su primera victoria en la Copa del Mundo 2026 al derrotar a Turquía por 0-1. Matías Galarza anotó poco antes del segundo minuto del primer tiempo y sirvió para sumar de a tres en un partido muy sufrido y marcado por una increíble expulsión de Miguel Almirón”.

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