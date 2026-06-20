La crítica de Gustavo Alfaro tras la sufrida victoria de Paraguay en el Mundial: “Me cuesta jugar a este deporte nuevo”

Paraguay ganó una verdadera “final” en el Mundial 2026. Tras caer goleado en el debut ante Estados Unidos, la Albirroja se jugaba la vida en la segunda fecha del Grupo D contra Turquía. Y si bien lo sufrió, pues jugó con un hombre menos por un tiempo completo por la implementación de la Ley Prestianni a Miguel Almirón, el combinado guaraní aguantó la ventaja por la mínima y se llevó los tres puntos. De paso, dejó sin chances matématicas de clasificar al conjunto otomano y los eliminó de la Copa del Mundo.

Tras el cotejo, Gustavo Alfaro, el técnico paraguayo, abordó el arbitraje del salvadoreño Iván Bartón.

“Del arbitraje……nada. Me cuesta jugar este deporte nuevo.Yo respeto las normativas nuevas que pusieron, pero a veces hay determinadas circunstancias que se manejan y uno solo quiere justicia. Siento que el catálogo completo nuevo se lo aplicaron a mi selección”, lanzó.

En relación a la victoria de su elenco, Alfaro fue tajante. “A mis jugadores les dije quecuando a Paraguay lo dan por muerto, cuando todo el mundo los da que se están yendo del Mundial, es cuando más temor hay que tenerle. Es la demostración de que en las adversidades más complejas, es cuando estos jugadores dan la talla”, señaló en rueda de prensa.

El héroe

El gran héroe de la victoria en el certamen planetario tiene nombre y apellido. Matías Galarza Fonda, futbolista que fue excompañero de Paulo Díaz en River Plate (ahora está en el Atlanta United de la MLS), marcó la única diana del compromiso con un tempranero remate que estrechó las redes tan solo a los 64 segundos de juego.

Por este motivo, cuando finalizó el cotejo, exhibió toda su alegría por la gesta con su país. “Va a ser inolvidable esto. Lo dije, este es el escenario más lindo del mundo y donde están los mejores. Es un orgullo. Espero que Paraguay esté contento”, dijo.

El volante, notablemente emocionado, envío un mensaje al público que llegó en masa a San Francisco. “Gracias a toda la gente que vino a apoyar, porque sé que no es fácil. Gracias a todos los que confiaron en nosotros, a mis compañeros, al grupo. Esta victoria es de todos. Hoy demostramos que esto es Paraguay”, complementó.