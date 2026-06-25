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    Campaña perfecta para el anfitrión: México golea y borra del Mundial a una decepcionante República Checa

    El Tri se impuso por 3-0 sobre los europeos, que quedaron eliminados de la Copa del Mundo tras una presentación para el olvido. Los aztecas, en tanto, avanzaron como líderes luego de cerrar la fase de grupos con nueve unidades.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Foto: @miseleccionmx (X).

    México llegó al histórico Estadio Azteca con la calma de tener el trabajo hecho. A falta de una jornada, los anfitriones tenían asegurado el primer puesto del Grupo A, pasara lo que pasara. Las dudas provenían por no agradar visualmente ni convencer desde lo futbolístico. El elenco local mostró una mejor cara, goleó por 3-0 y eliminó a una decepcionante República Checa, que se despidió del Mundial con apenas un empate.

    En la previa, los medios locales preveían la opción de que Javier Aguirre alineara un equipo alternativo pensando en en el descanso. Entre esas chances estaba la de incluir a Guillermo Ochoa, emblema del Tri que está disputando su sexto Mundial.

    Se anticipaba incluso como una despedida, propiciada por el contexto favorable. Sin embargo, el Vasco saltó con una oncena prácticamente estelar con alguna inclusión. Entre ellas no estuvo la de Memo.

    En tanto, los checos tenían la obligación de ganar para seguir con opciones en el Mundial, ya sea como segundos tras el tropiezo de Corea del Sur o como terceros si los asiáticos sumaban; pero se quedaron sin nada.

    Una fase de grupos perfecta de los locales

    Los europeos salieron con todo, en un arranque con alta intensidad desde lo físico. Asumieron más responsabilidad y se hicieron con la posesión. A los 8′, un remate Visinsky se fue rozando el vertical. Sería la única clara en todo el encuentro.

    Los mexicanos también incomodaron con algún contragolpe, pero solo eso. A ambos les costó tener profundidad y con el paso de los minutos el trámite se hizo pesado. Fue un deslucido primer tiempo, en el que terminó mejor el cuadro azteca, con más ganas que otra cosa.

    El Tri continuó con su leve envión y arrancó el complemento plantado presionando en campo rival, pero le faltó precisión en el último tercio para superar el fortín checo. No obstante, poco a poco comenzaron a desplegar un mejor juego, impulsados por el talento de Gilberto Mora.

    El cero se rompió tras una desatención checa. Los aztecas aprovecharon que la defensa estaba mal parada con un punzante contragolpe. Romo salió entre tres y jugó para Mateo Chávez (55′), quien dejó desparramado a un checo y definió con calidad para romper el cero. Gol para el lateral izquierdo en su estreno en un Mundial.

    Seis minutos después, Julián Quiñones capturó la pelota tras una serie de rebotes en el área y estiró la ventaja. Esto fue una sentencia para los europeos, que intentaron con centros al área sin mayor intención.

    En el 78′, con el triunfo encaminado, Aguirre llamó a la cancha a Ochoa, que reemplazó a Raúl Rangel. Memo, visiblemente emocionado, ante una ovación del público y los abrazos de sus compañeros. En tanto, en el cuarto minuto de descuento, Álvaro Fidalgo cerró una goleada que permite convencer.

    Con este resultado, México cerró una fase de grupos perfecta y avanzó a los dieciseisavos de final con nueve puntos, como líder. En tanto, la selección de República Checa quedó eliminada luego de obtener apenas una unidad.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección de MéxicoSelección de República Checa

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