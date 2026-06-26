En Uruguay filtran la tensa reunión del plantel con Marcelo Bielsa a horas del duelo con España: “Esto no da para más”

Uruguay y Marcelo Bielsa llegan exigidos a la última fecha del Grupo H. Con apenas dos puntos, necesitan vencer nada menos que a España para abrochar su paso a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Sin embargo, la interna de la Celeste no es la mejor por estas horas. La prensa de ese país reveló una tensa reunión entre el rosarino y los futbolistas.

Según comunicó el programa radial uruguayo Las Voces del Fútbol, cuatro futbolistas se juntaron con Bielsa: Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde. Los jugadores tenían como objetivo dos cosas. En primer lugar, plantearle al argentino que la forma en que actualmente están entrenando no es la correcta, que los agota, que había que considerar que varios de sus compañeros llegaron a esta Copa del Mundo con el cuerpo resentido, con carga acumulada, y que el plantel no aguanta esa metodología.

Como segundo punto, los futbolistas querían plantearle al DT la postura táctica con la que debían afrontar el crucial encuentro ante España: con un bloque bajo y salir de contragolpe.

Seguramente, ninguno de los cuatro se esperó lo que venía, ya que Bielsa luego convocó una reunión con todo el plantel uruguayo.

48 minutos

Una vez que todos se reunieron, el Loco comenzó a hablar durante 40 minutos sin parar, según informa la prensa charrúa. Durante ese lapso, el rosarino les recordó episodios complejos, como cuando excluyó a Luis Suárez y sintió que el grupo intentó sacarlo del cargo. Luego, argumentó que a algunos jugadores que actualmente están en la Celeste, como Sebastián Cáceres y a Maxi Araújo, les construyó la carrera. Y, por último, les dejó en claro que no jugaría de contragolpe ante España, que su intención era jugar espejo.

Fotos: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Una vez que terminaron esos 40 minutos iniciales, la tensión continuó, porque en el momento en que algunos futbolistas se pusieron de pie para irse, José María Jiménez, uno de los más experimentados del plantel, les pidió que no se fueran: “No, no, muchachos; no nos tenemos que ir, nos está hablando. Está terminando de hablar el técnico”. Sin embargo, algunos igual se marcharon.

Otro caso que apareció en esta reunión fue el de Ronald Araújo. El defensor del Barcelona no pudo jugar los primeros dos partidos de la fase de grupos por una lesión, pero considera que ya puede jugar contra España. Sin embargo, Bielsa en esa posición formará a Guillermo Varela. Según el programa radial, Araújo habría dicho: “Ojalá Dios quiera que pasemos, pero esto ya no se aguanta más”.

Cabe destacar que el duelo entre uruguayos y españoles está pactado para este viernes a las 20.00 horas de Chile.