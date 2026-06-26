SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    En Uruguay filtran la tensa reunión del plantel con Marcelo Bielsa a horas del duelo con España: “Esto no da para más”

    Según la prensa charrúa, los futbolistas solicitaron modificar los entrenamientos y plantear de otra manera el encuentro frente a los europeos. El rosarino les dio una charla de 48 minutos.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Fotos: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Uruguay y Marcelo Bielsa llegan exigidos a la última fecha del Grupo H. Con apenas dos puntos, necesitan vencer nada menos que a España para abrochar su paso a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Sin embargo, la interna de la Celeste no es la mejor por estas horas. La prensa de ese país reveló una tensa reunión entre el rosarino y los futbolistas.

    Según comunicó el programa radial uruguayo Las Voces del Fútbol, cuatro futbolistas se juntaron con Bielsa: Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde. Los jugadores tenían como objetivo dos cosas. En primer lugar, plantearle al argentino que la forma en que actualmente están entrenando no es la correcta, que los agota, que había que considerar que varios de sus compañeros llegaron a esta Copa del Mundo con el cuerpo resentido, con carga acumulada, y que el plantel no aguanta esa metodología.

    Como segundo punto, los futbolistas querían plantearle al DT la postura táctica con la que debían afrontar el crucial encuentro ante España: con un bloque bajo y salir de contragolpe.

    Seguramente, ninguno de los cuatro se esperó lo que venía, ya que Bielsa luego convocó una reunión con todo el plantel uruguayo.

    48 minutos

    Una vez que todos se reunieron, el Loco comenzó a hablar durante 40 minutos sin parar, según informa la prensa charrúa. Durante ese lapso, el rosarino les recordó episodios complejos, como cuando excluyó a Luis Suárez y sintió que el grupo intentó sacarlo del cargo. Luego, argumentó que a algunos jugadores que actualmente están en la Celeste, como Sebastián Cáceres y a Maxi Araújo, les construyó la carrera. Y, por último, les dejó en claro que no jugaría de contragolpe ante España, que su intención era jugar espejo.

    Fotos: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Una vez que terminaron esos 40 minutos iniciales, la tensión continuó, porque en el momento en que algunos futbolistas se pusieron de pie para irse, José María Jiménez, uno de los más experimentados del plantel, les pidió que no se fueran: “No, no, muchachos; no nos tenemos que ir, nos está hablando. Está terminando de hablar el técnico”. Sin embargo, algunos igual se marcharon.

    Otro caso que apareció en esta reunión fue el de Ronald Araújo. El defensor del Barcelona no pudo jugar los primeros dos partidos de la fase de grupos por una lesión, pero considera que ya puede jugar contra España. Sin embargo, Bielsa en esa posición formará a Guillermo Varela. Según el programa radial, Araújo habría dicho: “Ojalá Dios quiera que pasemos, pero esto ya no se aguanta más”.

    Cabe destacar que el duelo entre uruguayos y españoles está pactado para este viernes a las 20.00 horas de Chile.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMarcelo BielsaUruguayMundial 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Desbaratan punto de acopio de drogas en Peñalolén: se incautaron drogas avaluadas en más de $24 millones

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Cómo es la serie HONOR 600 que llega a Chile: con IA avanzada, cámara nocturna de 200MP y batería de 7000mAh

    Bukele confirma que llegaron a Venezuela tres de los seis aviones de ayuda humanitaria ante los terremotos

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes

    El hábito que “rejuvenece” funcionalmente al cerebro, según una investigación

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 26 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 26 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 26 de junio: toda la red está disponible

    Así funciona la red de Metro este viernes 26 de junio: toda la red está disponible

    Los Tres en el Movistar Arena: ¿Cómo comprar entradas y cuáles son los precios?

    Los Tres en el Movistar Arena: ¿Cómo comprar entradas y cuáles son los precios?

    Desbaratan punto de acopio de drogas en Peñalolén: se incautaron drogas avaluadas en más de $24 millones
    Chile

    Desbaratan punto de acopio de drogas en Peñalolén: se incautaron drogas avaluadas en más de $24 millones

    Temblor hoy, viernes 26 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 26 de junio: toda la red está disponible

    Histórico ejecutivo de Mercado Libre deja la compañía tras 12 años en ella
    Negocios

    Histórico ejecutivo de Mercado Libre deja la compañía tras 12 años en ella

    Hacienda reformulará crédito al empleo: lo focalizará a la industria de exportación de servicios y costo bajará al menos a la mitad

    El dólar y el petróleo suben mientras las acciones tecnológicas caen

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes
    Tendencias

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes

    El hábito que “rejuvenece” funcionalmente al cerebro, según una investigación

    Heladas en Santiago: cuándo se intensifican las temperaturas invernales en la Región Metropolitana

    Dejó a su familia en Pucón y cumplió su sueño con 16 años: quién es Felipe Raipán, el héroe de Colo Colo en Copa Chile
    El Deportivo

    Dejó a su familia en Pucón y cumplió su sueño con 16 años: quién es Felipe Raipán, el héroe de Colo Colo en Copa Chile

    “Se están cagando en el laburo nuestro”: la furia de O’Higgins contra el arbitraje ante Colo Colo en la Copa Chile

    El drástico consejo de Salah a Manuel Pellegrini: “Por la amistad que tengo con él, preferiría que no venga a sufrir”

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?
    Tecnología

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Cómo es la serie HONOR 600 que llega a Chile: con IA avanzada, cámara nocturna de 200MP y batería de 7000mAh

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    “Wannabe”, la historia tras la canción que convirtió a las Spice Girls en un fenómeno global hace 3 décadas
    Cultura y entretención

    “Wannabe”, la historia tras la canción que convirtió a las Spice Girls en un fenómeno global hace 3 décadas

    Gilsons llega a Chile: “No hacemos música religiosa ni tenemos esa pretensión”

    Supergirl: cómo es el aterrizaje de la caótica prima de Superman en los cines

    Bukele confirma que llegaron a Venezuela tres de los seis aviones de ayuda humanitaria ante los terremotos
    Mundo

    Bukele confirma que llegaron a Venezuela tres de los seis aviones de ayuda humanitaria ante los terremotos

    Delcy Rodríguez da las gracias a Musk por dar acceso gratuito a Starlink tras los terremotos en Venezuela

    Keiko Fujimori da por ganadas las elecciones en Perú: “Ahora tenemos que fijarnos en los próximos cinco años”

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención
    Paula

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas

    Tallos de betarraga en escabeche