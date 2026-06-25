DT de Alemania pierde el control tras la derrota ante Ecuador: “¡Basta ya, dejen de hablar tonterías, de verdad!”

La remontada de Ecuador lleno de dudas a la poderosa selección de Alemania. El equipo europeo ganaba temprano por la cuenta mínima, pero mostró su peor cara, especialmente en la segunda parte del duelo disputado en New Jersey.

Una caída inesperada que, de ninguna manera, amenazó el primer puesto de los germanos en el Grupo E. Sin embargo, alimentó las críticas del exigente medio local sobre lo que pueda hacer la Mannschaft en este Mundial 2026.

Cuestionamientos que molestaron al entrenador Julian Nagelsmann, seleccionador nacional quien habló con franqueza en la entrevista al borde del campo de juego, en caliente, inmediatamente después de consumarse la caída en Estados Unidos.

A pesar de haber tomado la delantera al principio del partido, la derrota ante la Tri rompe una larga racha de victorias para los teutones. En ese sentido, el adiestrador germano tuvo duras palabras sobre el desempeño de su equipo en la transmisión televisiva tras la impensada derrota en el último partido de la fase grupal.

“Empezamos a suicidarnos inmediatamente después de marcar”, declaró el técnico de 38 años al medio oficial que tiene los derechos en el país germánico, situación que llamó la atención de los entrevistadores.

Asimismo, el entrenador tampoco tuvo reparos para referirse al comportamiento de sus jugadores, sobre en su actuar en numerosas ocasiones durante el partido. “Si vamos ganando 1-0, tenemos que mantener la ventaja hasta el final”, afirmó con dureza.

El enojo del DT

A medida que pasaban los segundos, el ambiente se hacía más tenso entre el seleccionador y los periodistas. Fue entonces cuando Nagelsmann se molestó por una pregunta del moderador del show televisivo, quien le espetó que “¿esta derrota significa que saber que has avanzado como ganador del grupo te ha quitado ese último uno por ciento de compromiso de los jugadores?”

Requerimiento que descolocó completamente al seleccionador nacional, quien reaccionó con brusquedad frente al cuestionamiento: “no, por favor… ¡Basta ya, dejen de hablar tonterías, de verdad!... ¿Acaso los chicos no querían darlo todo hoy?”, fue la airada reacción del profesional treintañero.

Pero el comunicador insistió en las críticas y contra preguntó con una frontal afirmación: “bueno, parece que Ecuador tenía más ganas de vencer”. Entonces, se volvió a encender Nagelsmann, quien fue claro en la respuesta: “no, no estoy de acuerdo. No es que lo quisieran más, simplemente arriesgaron un poco más en muchas jugadas”.