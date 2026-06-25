El milagro de Beccacece: Ecuador logra histórica victoria sobre Alemania y clasifica a dieciseisavos del Mundial

La marea de camisetas amarillas que se trasladó al MetLife Stadium de Nueva Jersey esperaba un milagro. Luego de un duro arranque en la fase grupal del Mundial, a Ecuador no le quedaba más remedio que aferrarse a la fe para no despedirse prematuramente de la Copa del Mundo, enfrentando nada menos que a un tetracampeón como Alemania. Y el milagro se dio. Venció por 2-1, cambiando la tensión por éxtasis. Con angustia, clasificó.

La agónica derrota con Costa de Marfil, el rival directo para la clasificación, dolió. Pero el empate que tuvo ante Curazao cruzó la rabia con la incredulidad. Como era de suponerse, todos los dardos fueron apuntados hacia Sebastián Beccacece, quien no ha convencido al ambiente futbolístico del país de la mitad del mundo. No había margen ante los germanos.

Considerando que ya había logrado el pase a dieciseisavos de final, como primero del grupo, se pensaba que el DT Julian Nagelsmann podía dosificar y hacer cambios. Sin embargo, mantuvo su base titular. Solo hubo un par de movimientos en la defensa: David Raum por Brown, en la banda izquierda, y Antonio Rüdiger por el lesionado Nico Schlotterbeck.

El arranque del partido fue de alto vuelo, con dos goles antes de los 10 minutos. Alemania partió con el pie derecho porque abrió la cuenta rápido. Iban solo un par de minutos y Leroy Sané puso el 1-0, con un remate bajo colocado, hacia la derecha del meta Hernán Galíndez. La acción nació desde un lateral. Pecado para cualquier defensa, más si se trata de la fortaleza de La Tri. Aunque se reclamaba una supuesta falta a Vite, no sucedió nada.

Pese al golpe recibido en el inicio, Ecuador respondió. En los 9′, Nilson Angulo anotó el 1-1 con un remate desde fuera del área, que se coló en un rincón de la portería de Manuel Neuer. El mérito fue que la secuencia partió en un robo de balón en campo rival. El atacante del Sunderland fue una de las novedades de Beccacece en la oncena titular, en el afán de darle más velocidad al ataque.

Encontrando rápido la paridad, la esperanza volvió a las huestes ecuatorianas. Mientras Alemania manejaba el balón, el combinado del Guayas se lo tomó como una batalla (futbolística). El duelo se fue tornando áspero, tanto así que a los sudamericanos les cobraron faltas reiteradamente. Siendo paciente, La Tri mostraba otra actitud. Quizás, ante la presión del resultado. Tuvo buenos pasajes durante un tramo del primer periodo, hasta que llegó la pausa de hidratación y se cortó.

Arriba, era Angulo quien inquietaba más a la defensa germana. Por contraparte, Enner Valencia se mostraba errático. El dato duro indica que, hasta antes del duelo, era quien registraba mayor cantidad de ocasiones claras falladas (4), superando a figuras como Mbappé y Haaland.

Milagro en Nueva Jersey

Si el primer lapso comenzó mal para Ecuador, el complemento arrancó similar con el cobro de un penal, por falta de Ordóñez a Havertz. Sin embargo, el llamado del VAR alivió a los sudamericanos porque la jueza Tori Penso, luego de la revisión, anuló la pena máxima por una falta previa.

A medida que pasaban los minutos, el juego ganó en emoción. A La Tri no le quedaba más remedio que arriesgar. Con ello, el partido fue de lado a lado. Beccacece sacó al discutido Enner Valencia para dejar a Kevin Rodríguez como referencia. Pasados los 70′, tuvieron dos opciones claras para anotar, pero Plata y Rodríguez no concretaron.

Ecuador estaba cerca. Todas las carencias de gol, para su fortuna, se corrigieron ante el rival más fuerte. Ese anhelo profundo se fue haciendo perceptible cuando Gonzalo Plata anota el 2-1 en los 78′ y desata una catarsis en las tribunas. El jugador de Flamengo anticipó a Neuer, luego de una jugada de balón parado, y festeja como si hubiese sido campeón del mundo. Pero para la selección era como jugar una final del mundo, porque no había mañana.

Cuando el cuadro del Guayas estaba caminando por la cornisa, sacó una victoria histórica de la chistera. Jamás Alemania había perdido ante un sudamericano en la fase grupal de un Mundial. Llegando a 4 puntos y diferencia de gol 0, avanza como uno de los mejores terceros. Solo una vez el seleccionado había pasado la primera fase: Alemania 2006.