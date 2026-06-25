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    Beccacece, bajo máxima presión: Ecuador se juega una final ante Alemania para seguir en el Mundial 2026

    Bajo cuestionamientos y un ambiente hostil, el entrenador argentino está obligado a ganar con La Tri para pasar la fase de grupos y zafar del fracaso con una de las mejores generaciones de futbolistas de ese país. Al frente tendrá a un cuadro alemán que guardará algunas de sus figuras.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Ecuador se juega la vida contra Alemania, pero está herido. Sebastián Beccacece recibe las críticas de un equipo que llega a esta última fecha del Grupo E del Mundial fuera de la zona de clasificación, con apenas un punto y con la necesidad de ganar ante un gigante este jueves en Nueva Jersey para meterse en los dieciseisavos de final.

    La Tri recibió dos golpes en menos de una semana. El domingo 14, hizo un buen duelo ante Costa de Marfil: se generó ocasiones y por varios pasajes dominó, pero un cachetazo de Amad Diallo en los descuentos la dejó con las manos vacías, y a los africanos con los tres puntos. El sábado 20, contra Curazao, la historia también fue triste, puesto que se creó las mejores oportunidades, pero no fue capaz de marcar un gol al meta Eloy Room, quien se elevó como figura.

    El asunto se agrava para Beccacece si se considera la calidad de los futbolistas con los que cuenta. Para algunos medios ecuatorianos, esta es una de las mejores camadas de jugadores de su historia. Willian Pacho, reciente campeón de la Champions League con PSG; Piero Hincapié, que juega en Arsenal; Moisés Caicedo, en Chelsea y Pervis Estupiñán, del Milan, alimentaban una expectativa mayor para este Mundial.

    Moisés Caicedo. Foto: selección ecuatoriana en X.

    Después del amargo empate ante el débil combinado de Curazao, el ex DT de la U y Racing justificó su poca eficiencia: “El equipo busca por todos los caminos y la no concreción genera un contagio que nos priva de la alegría. En el fútbol hay cosas que no se pueden explicar. Es solamente sentirlo y vivirlo cuando uno tiene 27 tiros al arco y los resultados están a la vista”.

    La presión sobre Beccacece ya está superando los límites. Su familia se vio envuelta en una discusión con hinchas ecuatorianos en el estadio durante el mencionado compromiso del sábado.

    La figura del argentino es resistida por los fanáticos y por la prensa. “Por ahí yo no he logrado entrar en el corazón del pueblo ecuatoriano. Lo he intentado, lo seguiré intentando. Estoy muy agradecido y tengo mucha fe en que el último partido se pueda dar lo que merecemos”, dijo el estratega en conferencia de prensa.

    Foto: Edgard Cross-Buchannan/Photosport EDGAR CROSS BUCHANNAN/PHOTOSPORT

    Un tetracampeón ya clasificado

    La situación en el Grupo E de la Copa del Mundo tiene a Alemania como líder con seis unidades. El equipo dirigido por Julian Nagelsmann ya está clasificado para los dieciseisavos de final y aseguró el primer puesto en la zona. Segundo es Costa de Marfil con tres puntos, mientras que Ecuador y Curazao son tercero y cuarto respectivamente, ambos con uno.

    Con esta posición ventajosa, los medios de comunicación de ese país ya informan que Die Mannschaft saldrá a la cancha con una mixtura entre suplentes y titulares, algo que podría significar una ventaja para Beccacece y compañía, a pesar de que la categoría de los suplentes alemanes es alta.

    Por ejemplo, se espera la titularidad de Deniz Undav, una de las grandes revelaciones con tres goles y dos asistencias en sus dos encuentros en los que arrancó desde la banca. En tanto, Nico Schlotterbeck será baja por lesión, mientras que se anticipa descanso para figuras como Jamal Musiala y Florian Wirtz.

    En el caso de La Tri, no tiene margen. Va con lo mejor que tiene para buscar un triunfo que les permita clasificar en el MetLife Stadium: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite, John Yeboah, Alan Minda; Kevin Rodríguez/Gonzalo Plata y Enner Valencia. El duelo está pactado para las 16.00 horas de Chile.

    Más sobre:FútbolSebastián BeccaceceEcuadorAlemaniaMundial 2026

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