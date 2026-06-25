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    Un campeón, potencia europea y Marcelo Bielsa: las amenazas de Argentina y Brasil en dieciseisavos de final del Mundial

    Con tres grupos definidos y algunos líderes que no cambiarán de posición, se empieza a llenar el cuadro de la siguiente ronda de la Copa del Mundo. La Albiceleste y el Scratch miran atentos las resoluciones de cada zona para conocer a su próximo contrincante.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Un campeón, potencia europea y Marcelo Bielsa: las amenazas de Argentina y Brasil en dieciseisavos de final del Mundial. Fotos: Xinhua

    La fase de grupos del Mundial 2026 vive días decisivos. Varios equipos conocen su posición de cara a los dieciseisavos de final. Claro que solo una llave está definida (Sudáfrica vs. Canadá, que se disputará este domingo, a las 15 horas). Las otras dependen de las últimas jornadas (jueves, viernes y sábado) para determinar los cruces de la primera ronda eliminatoria. Argentina y Brasil son dos de las escuadras que aseguraron el primer lugar de sus respectivos grupos. Ambas esperan por la resolución de otras zonas para conocer a sus rivales.

    La selección transandina ya tiene garantizado el primer puesto del Grupo J, pese a que aún debe disputar su último encuentro frente a Jordania. El equipo dirigido por Lionel Scaloni aseguró el liderato antes de la jornada final gracias a sus triunfos ante Argelia (3-0) y Austria (2-0). El rival de la Albiceleste de Lionel Messi en los dieciseisavos de final será el segundo clasificado del Grupo H. Tres selecciones llegan con opciones de ocupar esa posición: España, Uruguay y Cabo Verde.

    La definición de esa zona está programada para este viernes a las 20 horas y determinará cuál de esos equipos se cruzará con la Albiceleste en el inicio de la fase de eliminación directa. España, campeón del mundo en el 2010, asoma como el más posible líder. Uruguay mantiene posibilidades matemáticas de terminar en cualquiera de las posiciones de clasificación y Cabo Verde también llega con opciones de avanzar.

    Hasta que concluya la actividad del Grupo H no será posible establecer el adversario definitivo de Argentina, aunque sí está confirmado que enfrentará a uno de esos tres equipos.

    Brasil, por su parte, finalizó su participación en la fase grupal como líder del Grupo C. La selección brasileña cerró la etapa inicial con siete puntos, tras empatar con Marruecos (1-1) y vencer a Haití y Escocia (3-0 en ambos partidos). Las alternativas para el Scratch son Países Bajos, Japón o Suecia. Los tres equipos mantienen posibilidades de terminar en la segunda posición de su grupo y definirán sus ubicaciones en la última jornada.

    La resolución del Grupo F está programada para este jueves a las 19 horas. Una vez concluidos esos encuentros quedará determinado el rival de la Canarinha en los dieciseisavos de final.

    El otro equipo sudamericano que ya está instalado en los dieciseisavos es Colombia: le ganó a Uzbekistán (3-1) y República Democrática del Congo (1-0). Aun no conoce su escenario ya que debe enfrentar a Portugal para definir el liderato del Grupo K. Luego vienen escenarios disímiles para los restantes de la Conmebol: Ecuador necesita dar el batacazo y vencer a Alemania; a Paraguay, en tanto, le resta un empate ante Australia para avanzar.

    Brasil y Argentina aseguraron el liderato de sus grupos.

    Llave definida y el resto a la espera

    Mientras Argentina y Brasil todavía esperan por la definición de sus rivales, existe una llave que ya quedó completamente establecida: Canadá y Sudáfrica abrirán los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ambas selecciones ya conocen su situación (segundos de los grupos A y B, respectivamente) y protagonizarán el primer partido de la ronda eliminatoria.

    El encuentro está programado para este domingo a las 15 horas y, hasta el momento, es el único cruce confirmado entre los 16. Otro equipo que ya conoce parte de su escenario es Marruecos.

    La selección africana enfrentará al ganador del Grupo F. Son los mismos rivales por los que aguarda Brasil. Como consecuencia, el cuadro africano podría medirse ante cualquiera de los candidatos que actualmente disputan el liderato del grupo.

    En otros sectores del cuadro, México avanzó como líder del Grupo A y quedará emparejado con uno de los mejores terceros clasificados del torneo. El nuevo formato del Mundial contempla el avance de los primeros y segundos de cada grupo, además de otro grupo de ocho selecciones. Por esa razón, varios cruces todavía no pueden definirse de manera definitiva.

    Una situación similar vive Estados Unidos. La selección norteamericana terminó en el primer lugar del Grupo D y también enfrentará a uno de los mejores terceros. Suiza también se encuentra en ese escenario. El conjunto helvético aseguró el liderato del Grupo B.

    Los resultados de las próximas jornadas permitirán completar los cruces y establecer el camino definitivo en la competencia por el título del Mundial 2026. Este domingo parte la ronda de eliminación.

    Revisa los cruces

    Sudáfrica vs. Canadá - 28 de junio - 15 horas

    Brasil vs. 2F - 29 de junio - 13 horas

    Alemania vs. 3ABCDF - 29 de junio - 16:30 horas

    1F vs. Marruecos - 29 de junio - 21 horas

    2E vs. 2I - 30 de junio - 13 horas

    I1 vs. 3CDFGH - 30 de junio - 17 horas

    México vs. 3CEFHI - 30 de junio - 21 horas

    1L vs. 3EHIJK - 1 de julio - 12 horas

    IG vs. 3AHIJ - 1 de julio - 16 horas

    Estados Unidos vs. 3BEFIJ - 1 de julio - 20 horas

    1H vs. 2J - 2 de julio - 15 horas

    2K vs. 2L - 2 de julio - 19 horas

    Suiza vs. 3EFGIJ - 2 de julio - 23 horas

    2D vs. 2G - 3 de julio - 14 horas

    Argentina vs. 2H - 3 de julio - 18 horas

    1K vs. 3DEIJL - 3 de julio - 21:30 horas

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