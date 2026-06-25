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    La primera llave está lista: Canadá y Sudáfrica se enfrentarán en los dieciseisavos del Mundial 2026

    Los anfitriones y los Bafana Bafana abrirán la ronda eliminatoria de la Copa del Mundo, el domingo 28 de junio.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Canadá y Sudáfrica se medirán en el primer duelo de dieciseisavos del Mundial.

    La definición de los Grupos A y B comenzaron a construir el camino para la fase eliminatoria del Mundial 2026. El certamen ya tiene a su primera llave: Canadá se medirá con Sudáfrica en Los Ángeles, en el único duelo que se jugará el domingo 28 de junio. Será el estreno de los dieciseisavos de final del torneo.

    Los anfitriones, que avanzaron como segundos tras perder con Suiza en Vancouver, se enfrentarán al elenco africano. En tanto, los Bafana Bafana dieron la sorpresa al vencer a Corea del Sur y avanzaron como escoltas de México, mandando a los asiáticos a la espera por ser un mejor tercero.

    Cuándo y dónde se abrirán los dieciseisavos de final

    Canadá se medirá con Sudáfrica en un encuentro histórico en la Copa del Mundo. Será el primer duelo de dieciseisavos de final de un Mundial gracias al nuevo formato del certamen.

    El cotejo se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, el domingo 28 de junio.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección de CanadáSelección de Sudáfrica

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