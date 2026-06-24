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    Para encabezar el Grupo B: Suiza vence a Canadá y avanza como líder a dieciseisavos del Mundial

    Los helvéticos se impusieron sobre los norteamericanos en Vancouver, por 2-1, y se encumbraron en su zona. Le arrebataron la primera plaza a los anfitriones, que avanzaron como escoltas.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Los jugadores de Suiza festejan uno de sus goles en la victoria sobre Canadá. (Xinhua/Meng Yongmin). Meng Yongmin

    La última jornada del Grupo B enfrentó a los dos líderes. Suiza hizo de local en Vancouver ante Canadá, en un duelo clave para definir al ganador de su zona. En el Estadio BC Place, los helvéticos impusieron su jerarquía y no solo se quedaron con la victoria, sino que también le arrebataron el liderato del Grupo B. Avanzaron a dieciseisavos del Mundial como punteros.

    Ambas selecciones llegaron con tranquilidad al cotejo, con cuatro unidades cada una. A los anfitriones les servía el empate para consolidarse en la cima, gracias a la diferencia de gol.

    Pero por otra parte, incluso perdiendo, era realmente difícil que Bosnia, que venció a Qatar, se quedara con la segunda plaza. Los helvéticos tenían asegurado ser escoltas por el desempate olímpico, pero el tropiezo de los norteamericanos los obligó a sacar la calculadora y esperar que los balcánicos no consiguieran una goleada de proporciones. Así terminó siendo.

    Triunfo y liderato helvético

    Fue un encuetro intenso y trabado. Suiza intentó llevar el ritmo y manejar la pelota. Sin embargo, Canadá también tenía algo que decir, complicando con transiciones rápidas. La más clara llegó en el 11′. Breel Embolo quedó mano a mano, en una inmejorable posición, pero remató al cuerpo del portero Crépeau, de gran achique.

    Los norteamericanos lograron cerrar sus espacios y terminaron el primer tiempo atacando ellos. Cyle Larin y Ali Ahmed provocaron la reacción de Kobel. El encuentro se fue al descanso en igualdad.

    Suiza golpeó de entrada tras regresar de los vestuarios. Manzambi, una de las grandes revelaciones del Mundial, desbordó por la derecha y sacó un centro al segundo palo. Ahí apareció Rubén Vargas (46′) para ponerse en ventaja.

    La joya del fútbol suizo, de 20 años, estiró la diferencia once minutos después. Embolo aprovechó la desconcentración de la zaga canadiense y recibió un pelotazo largo. Controló, aguantó y cedió para que Manzambi anotara su tercer gol en el Mundial.

    Canadá movió la pizarra en busca de alguna reacción, sin embargo, le costó superar la fortaleza helvética. Tuvo varias aproximaciones, pero todos los remates fueron desviados por la zaga rival.

    Finalmente, los norteamericanos encontraron el gol. El descuento llegó en el 76′. Buchanan realizó una genialidad para habilitar a Promise David, que recortó distancia y encendió el final del cotejo.

    Los anfitriones salieron por todo, empujaron a los europeos sobre su propio arco y tuvieron tres situaciones clarísimas. Merecieron más, pero no les alcanzó.

    Con este resultado, Suiza cerró el Grupo B en la cima, con siete puntos. En tanto, Canadá finalizó como escolta, con cuatro unidades, las mismas que Bosnia, que tiene amplias posibilidades de ser uno de los mejores terceros tras superar a Qatar.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección de SuizaSelección de Canadá

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