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    Triunfo con historia: Sudáfrica sorprende a Corea del Sur y se mete por primera vez en la segunda fase de un Mundial

    Los Bafana Bafana fueron mucho más ambiciosos que los orientales y se impusieron por la cuenta mínima en el Grupo A. Suficiente para rematar segundo en el Grupo A y ahora a medirse a Canadá, el próximo domingo.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Selección de Sudáfrica ganó a Corea del Sur FOTO: X @BafanaBafana.

    De menos a más, Sudáfrica consiguió un hecho inédito en su corta bitácora mundialista. El equipo de los Bafana Bafana venció por la cuenta mínima a Corea del Sur en Monterrey (México), para así terminar segundo en el Grupo A y superar por primera vez la fase de grupos en su cuarta presencia en la cita planetaria.

    En la ronda de los mejores 32 se medirá el próximo domingo a Canadá, en Los Angeles (único duelo de esa jornada), mientras los asiáticos con tres puntos esperan clasificar como mejor tercero.

    La cara que mostró la escuadra africana ante los orientales fue completamente diferente a la que tuvo en el debut, cuando se vio completamente superada por México. Es más, los dirigidos de Hugo Broos (técnico del Camerún que enfrentó a Chile en la Copa Confederaciones 2017) sorprendió desde el inicio a su poco ambicioso rival.

    Así quedó de manifiesto en el atrevido remate de Relebohile Mofokeng que tenía serias intenciones de encontrar arco, antes de que la pelota rozara en la zaga surcoreana. En la jugada siguiente fue lo mejor de los asiáticos, cuando Kang-in Lee realizó un par de amagues para definir a centímetros del vertical.

    Tras esa clara ocasión, los llamados de Tigres de Asia parecieron conformarse con la igualdad. A sabiendas de que el empate los dejaba en la siguiente ronda, entregaron la iniciativa a los Bafana Bafana que, con un juego más directo, se adueñaron de la posesión e intentaron empujar al rival sobre su arco.

    Cerca de la media hora, los africanos volvieron a mostrar sus credenciales y apuraron al equipo del Lejano Oriente. Thalente Mbapa cortó la pelota en el medio, alargó a la derecha y acompañó la jugada hasta sacar un potente disparo que repelió el arquero Kim Seung-gyu. El rebote quedó en los pies de Evidence Makgopa, quien la devolvió a las manos del portero del FC Tokyo de Japón.

    A seis del descanso, los Bafana Bafana volvieron a aproximarse, en busca del gol que permitiera la clasificación a la próxima fase. Esta vez fue Maseko quien intentó, aunque su veloz definición se fue muy cerca del horizontal para que el partido se fuera en blanco en la primera fracción.

    Histórico

    Corea del Sur se atrevió un poco más en la segunda parte, más en el trámite que el volumen de juego. Pese a ello, la displicencia que mostraba en la última línea permitía que Sudáfrica sumara confianza. A los 50, Maseko volvió a recibir en área chica. El atacante del AEL Limassol chipriota enganchó una vez y su remate fue trabado cuando buscaba el arco.

    Los asiáticos intentaron reaccionar, especialmente por las bandas. Cerca de la hora de partido, Hyeon-gyu Oh recibió desde la derecha, ganó en las alturas, pero su remate fue contenido por el portero Williams cuando se colaba en el rincón izquierdo.

    Pero las transiciones sudafricanas hacían daño. A los 63’, Tshepang Moremi corrió 40 metros por la banda izquierda y su centro encontró bien ubicado a Maseko. Esta vez no falló y remató al primer palo para poner el 1-0 que clasificaba a los de Broos.

    Los Tigres de Asia no pudieron despertar de su pesadilla. Con muchos pases cruzados y muy poco juego asociado, los orientales no lograron doblar su destino y cedieron la clasificación a un rival como Sudáfrica, que siempre mostró la intención de hacer su propia historia.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolSelección de SudáfricaSelección de Corea del SurBafana Bafana

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