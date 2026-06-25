Ecuador y Paraguay buscan la clasificación: quién juega este jueves y quiénes transmiten los partidos del Mundial. Foto: @latri

El Mundial vive la tercera fecha. Se definen los primeros grupos del certamen. Ecuador de Sebastián Beccacece busca el batacazo, mientras que Paraguay va por la clasificación ante Australia.

Curazao vs. Costa de Marfil - 16 horas

El encuentro por el Grupo E se puede ver a través de DAZN, DSports 2 y Paramount+. Se juega en Philadelphia Stadium.

Ecuador vs. Alemania - 16 horas

El encuentro por el Grupo E se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports, Disney+ Premium. Se juega en New York-New Yersey Stadium.

Japón vs. Suecia - 19 horas

El encuentro por el Grupo F se puede ver a través de DAZN, DSports+ Plus y Paramount+. Se juega en Dallas Stadium.

Túnez vs. Países Bajos - 19 horas

El encuentro por el Grupo F se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en Kansas City Stadium.

Paraguay vs. Australia - 22 horas

El encuentro por el Grupo D se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Se juega en San Francisco Bay Arena Stadium.

Turquía vs. Estados Unidos - 22 horas

El encuentro por el Grupo D se puede ver a través de DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en Los Ángeles Stadium.