SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Ecuador y Paraguay buscan la clasificación: quién juega este jueves y quiénes transmiten los partidos del Mundial

    Continúa la acción en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Ecuador y Paraguay buscan la clasificación: quién juega este jueves y quiénes transmiten los partidos del Mundial. Foto: @latri La Tri

    El Mundial vive la tercera fecha. Se definen los primeros grupos del certamen. Ecuador de Sebastián Beccacece busca el batacazo, mientras que Paraguay va por la clasificación ante Australia.

    Curazao vs. Costa de Marfil - 16 horas

    El encuentro por el Grupo E se puede ver a través de DAZN, DSports 2 y Paramount+. Se juega en Philadelphia Stadium.

    Ecuador vs. Alemania - 16 horas

    El encuentro por el Grupo E se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports, Disney+ Premium. Se juega en New York-New Yersey Stadium.

    Japón vs. Suecia - 19 horas

    El encuentro por el Grupo F se puede ver a través de DAZN, DSports+ Plus y Paramount+. Se juega en Dallas Stadium.

    Túnez vs. Países Bajos - 19 horas

    El encuentro por el Grupo F se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en Kansas City Stadium.

    Paraguay vs. Australia - 22 horas

    El encuentro por el Grupo D se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Se juega en San Francisco Bay Arena Stadium.

    Turquía vs. Estados Unidos - 22 horas

    El encuentro por el Grupo D se puede ver a través de DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en Los Ángeles Stadium.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolFútbol InternacionalMundialGuia del MundialCopa del MundoNorteamérica 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sindicato de Escondida recurre a Tribunal Ambiental y pide nulidad a millonario proyecto aprobado de BHP

    Estados Unidos afirma que busca un acuerdo definitivo con Irán pero “no a cualquier precio”

    Allanan domicilio y antigua oficina del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida en el Congreso

    DT dicta norma que elimina duplicidad de beneficios a trabajadores que se cambian de sindicato dentro de empresas

    Kast aborda golpe del TC a Escuelas Protegidas y lanza: “Lo entiendo, pero no a los parlamentarios que siguen protegiendo a los violentos”

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas

    Lo más leído

    1.
    Bielsa contra España, Mbappé vs. Haaland y Colombia ante CR7: los 5 partidos imperdibles de la fecha más decisiva del Mundial

    Bielsa contra España, Mbappé vs. Haaland y Colombia ante CR7: los 5 partidos imperdibles de la fecha más decisiva del Mundial

    2.
    “Las dudas crecen”: la última decisión de Bielsa que remece a Uruguay previo al crucial duelo ante España en el Mundial

    “Las dudas crecen”: la última decisión de Bielsa que remece a Uruguay previo al crucial duelo ante España en el Mundial

    3.
    Estados Unidos cede en su postura: la nueva condición para el viaje de Irán en el cierre de la fase de grupos del Mundial

    Estados Unidos cede en su postura: la nueva condición para el viaje de Irán en el cierre de la fase de grupos del Mundial

    4.
    “Subimos a 16.000 seguidores”: la historia detrás de Tricolor de Payne, el cambio de nombre de un club de 116 años

    “Subimos a 16.000 seguidores”: la historia detrás de Tricolor de Payne, el cambio de nombre de un club de 116 años

    5.
    El ácido dardo de Esteban Paredes: “El jugador sudamericano es tácticamente inferior al europeo; nos pasan por arriba”

    El ácido dardo de Esteban Paredes: “El jugador sudamericano es tácticamente inferior al europeo; nos pasan por arriba”

    6.
    ¿Una vara distinta? El gesto de Jude Bellingham que indigna a Paraguay tras el caso Almirón

    ¿Una vara distinta? El gesto de Jude Bellingham que indigna a Paraguay tras el caso Almirón

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    Rating del miércoles 24 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 24 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Australia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Australia en TV y streaming

    PNL impulsa proyecto de indulto general para liberar a todos los uniformados condenados en el contexto del 18-O
    Chile

    PNL impulsa proyecto de indulto general para liberar a todos los uniformados condenados en el contexto del 18-O

    Estados Unidos afirma que busca un acuerdo definitivo con Irán pero “no a cualquier precio”

    Allanan domicilio y antigua oficina del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida en el Congreso

    Sindicato de Escondida recurre a Tribunal Ambiental y pide nulidad a millonario proyecto aprobado de BHP
    Negocios

    Sindicato de Escondida recurre a Tribunal Ambiental y pide nulidad a millonario proyecto aprobado de BHP

    DT dicta norma que elimina duplicidad de beneficios a trabajadores que se cambian de sindicato dentro de empresas

    Al ritmo de Ormuz

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela
    Tendencias

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Joaquín Niemann responde al favoritismo y consigue un brillante estreno en el Abierto de Italia
    El Deportivo

    Joaquín Niemann responde al favoritismo y consigue un brillante estreno en el Abierto de Italia

    Bochorno en Nueva York: barristas de Liga de Quito y Barcelona de Guayaquil se enfrentan en el banderazo de Ecuador

    Una ovación, un beso a su hijo y un abrazo de Ronaldinho: la emotiva jornada que marcó el retorno Neymar en Brasil

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile
    Tecnología

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    Periodista salvadoreño Óscar Martínez visita Santiago para presentar su libro “Bukele, el rey desnudo”
    Cultura y entretención

    Periodista salvadoreño Óscar Martínez visita Santiago para presentar su libro “Bukele, el rey desnudo”

    El paso al frente de Lore: “Es muy solitario hacer un proyecto solista, pero es rico sentir que todo lo define una misma”

    “Es necesaria para estos tiempos”: El Buzón de las Impuras se convertirá en una serie

    María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo internacional por terremotos en Venezuela
    Mundo

    María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo internacional por terremotos en Venezuela

    Marco Rubio señala que la prioridad en Venezuela es redoblar las tareas de búsqueda y rescate tras doble terremoto

    Efecto Trump: Cada vez menos personas consideran a EE.UU. un socio confiable

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas
    Paula

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas

    Tallos de betarraga en escabeche

    Crisis de natalidad: la urgencia de la corresponsabilidad social en el cuidado