Ecuador y Paraguay buscan la clasificación: quién juega este jueves y quiénes transmiten los partidos del Mundial
Continúa la acción en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.
El Mundial vive la tercera fecha. Se definen los primeros grupos del certamen. Ecuador de Sebastián Beccacece busca el batacazo, mientras que Paraguay va por la clasificación ante Australia.
Curazao vs. Costa de Marfil - 16 horas
El encuentro por el Grupo E se puede ver a través de DAZN, DSports 2 y Paramount+. Se juega en Philadelphia Stadium.
Ecuador vs. Alemania - 16 horas
El encuentro por el Grupo E se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports, Disney+ Premium. Se juega en New York-New Yersey Stadium.
Japón vs. Suecia - 19 horas
El encuentro por el Grupo F se puede ver a través de DAZN, DSports+ Plus y Paramount+. Se juega en Dallas Stadium.
Túnez vs. Países Bajos - 19 horas
El encuentro por el Grupo F se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en Kansas City Stadium.
Paraguay vs. Australia - 22 horas
El encuentro por el Grupo D se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Se juega en San Francisco Bay Arena Stadium.
Turquía vs. Estados Unidos - 22 horas
El encuentro por el Grupo D se puede ver a través de DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en Los Ángeles Stadium.
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE
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