Duro cruce de Marcelo Bielsa con prensa uruguaya: “Dan por sentado que este equipo no permite ninguna expectativa positiva”

La presión se siente en Uruguay. La selección oriental suma dos puntos en sus primeras dos presentaciones y, encima, debe cerrar ante España para confirmar su clasificación en el duelo en Guadalajara, México, a las 20:00 horas de Chile.

En la previa de ese trascendental partido, el cuestionado técnico Marcelo Bielsa tomó el micrófono para inyectar cierta dosis de optimismo ante los medios.

Porque el duelo ante los ibéricos representa un desafío mayor para el elenco rioplatense. Al margen del poderío del rival, el entrenador debió responder sobre la posibilidad de tener la mayoría del estadio en contra, situación a la que le restó trascendencia.

“La localía, interpretada en función de hacia dónde se vuelcan los espectadores no es que la menosprecie. Sin embargo, no estaríamos en condiciones de jugar un partido de esta trascendencia si ese aspecto fuese decisivo”, advirtió el extécnico de la Roja.

Sobre el rival, el DT confirmó que “su juego es muy asociativo, en ese sentido, la creación tiene una atención prioritaria. Habrá que defender y no será sencillo, pero lo haremos. Una de las mejores formas de hacerlo es lograr que el rival disponga de menos tiempo del balón, trataremos qué eso suceda”.

Asimismo, agregó que “vamos a hacer lo que creemos mejor para establecer diferencias a nuestro favor, puede que lo consigamos, o tal vez no. Sabemos que este es un tipo de partido que debemos estar preparados para sea lo que plantee el rival y absorberlo. Igualmente, eso no cambia la idea que España es peor cuando menos tiene la pelota”.

Además, el rosarino llenó de elogios a Lamine Yamal, una de las figuras de los hispanos: “es un jugador desequilibrante, habrá duelos con el futbolista que lo enfrente con habitualidad por el sector donde se vuelque, pero dispondremos de ayudas en el equipo que colaboren a aplacarlo porque es decisivo”.

La franqueza del Loco

Pero fue una alocución complicada para el experimentado adiestrador. Sobre todo, por el tenso diálogo que mantuvo con los medios charrúas, ávidos de conocer las razones de la frustración ante este mediocre arranque del equipo.

“Estoy consciente de que este duelo es una final. En ese sentido, no se puede dejar de considerar ningún detalle. La disposición para disputar cada metro y cada pelota tiene que ser al máximo”, comenzó diciendo el Loco en la conferencia de prensa.

Tras esa declaración de intenciones, el rosarino se enfrasco en duros diálogos con los periodistas que cubren regularmente a la Celeste. Consultado sobre los argumentos que tiene la Celeste para soñar con el triunfo, el DT fue duro en su respuesta.

“Usted da por sentado que este equipo no le permite ninguna expectativa positiva por lo que ha visto hasta ahora, pero yo no comparto ese punto de vista. Es un equipo que ante Arabia Saudita creó quince situaciones de gol y contra Cabo Verde mereció ganar el partido, porque generó el doble de situaciones que su rival. Los dos goles que ellos hicieron no fueron producto de las capacidades del adversario”, afirmó el DT transandino.

Y continuó con su explicación en el mismo tono: “hay dos lecturas, la suya respecto de que dos puntos sobre seis desilusionan. La otra la hago yo, porque hay matices que mostró el equipo que me permiten imaginar que vamos a competir”.

A renglón seguido, el Loco expuso cuáles fueron los puntos bajos de la escuadra que dirige, que todavía no consigue triunfos. Al respecto aclaró que “no desconozco que en el partido contra Arabia Saudita concedimos un tiempo, también que ante Cabo Verde tuvimos altibajos. Aspiro a que el equipo tenga dinámica, protagonismo, posesión y distribución rápida. Espero que podamos conseguirlo ante un rival decididamente superior a los anteriores”.

En la misma línea, el seleccionador celeste sostuvo que “el concepto de falta de rebeldía no lo percibí en ninguno de los dos partidos. Hay cosas que no puedo negar, como la pausa que necesitamos cuando recibimos un gol para recomponer la actitud, además de las ideas para revertirlo. Son aspectos que hemos intentado corregir. No creo que Uruguay no sea un equipo que no se rebela. En los dos partidos anteriores las diferencias en el rendimiento físico comparativo con los rivales fueron a favor ampliamente de Uruguay”.