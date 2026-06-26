Austin MacPhee: el arma secreta de Portugal que convenció a Cristiano Ronaldo de no ejecutar los tiros libres

El fútbol cambia y las selecciones más exitosas del planeta han entendido que los pequeños detalles generan grandes diferencias. No basta con tener figuras internacionales, también es necesario contar con especialistas capaces de explotar cada aspecto del juego.

Porque la táctica y la estrategia se han convertido laboratorio, con el gran objetivo de imponerse al rival de turno. Ensayo y error, mecanización de movimientos, que permitan sacar el mejor rendimiento de los futbolistas en situaciones concretas.

Así ha ocurrido con la selección de Portugal, que dirige el español Roberto Martínez. Mientras los reflectores se vuelcan sobre Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes o Nuno Mendes; hay un nombre fuera de la cancha que ha alcanzado protagonismo en las primeras dos presentaciones de los lusitanos.

No aparece en las formaciones, tampoco marca goles y menos levanta los brazos para celebrar frente a las cámaras. Sin embargo, su trabajo entrega resultados en uno de los equipos favoritos para lograr el título en el Mundial 2026. Se trata del escocés Austin MacPhee, el especialista en jugadas de pelota detenida, una de las piezas más importantes en el cuerpo técnico de Portugal.

Presencia importante

La goleada 5-0 de los lusitanos sobre la débil selección de Uzbekistán dejó muchas conclusiones positivas en cuanto a goles y volumen de juego. Además de las individualidades y el juego colectivo, los dirigidos de Bob mostraron una serie de jugadas preparadas que se concretaron como una de las principales fortalezas de su juego.

Detrás de varias de las acciones más espectaculares que protagonizó Portugal aparece el trabajo del británico, quien solo se unió a este cuerpo técnico por la Copa del Mundo, ya que su trabajo formal está en el Aston Villa de Inglaterra. El equipo de la Premier League ganó la última Europa League después de golear al Friburgo alemán, con una gran táctica complementada por MacPhee.

Contra los uzbekos, fue posible observar una serie de movimientos poco comunes en tiros libres y saques de esquina. Cada jugada parecía estar calculada al milímetro, cada movimiento tenía una intención específica y todos los futbolistas sabían exactamente qué hacer frente a la necesidad del momento.

Uno de esos momentos clave ocurrió en el minuto 17 del partido, cuando Cristiano Ronaldo engañó completamente a la defensa rival en el tiro libre, después de que CR7 engañara el disparo para entregárselo a Nuno Mendes, quien aumentó la ventaja lusitana.

En otra falta directa, el delantero de Al Nassr corrió para superar a la barrera y recibir el pase de Bruno Fernandes, en una acción que bien pudo convertirse en otra conquista. En la segunda parte, otra jugada nacida desde un tiro de esquina terminó provocando un autogol del guardameta uzbeko Nematov. No fue por casualidad, sino que fue consecuencia directa de horas de análisis, preparación y entrenamiento.

Precisamente, una de las decisiones importantes fue convencer a Cristiano Ronaldo de tomar un papel aparentemente secundario en los tiros libres. Cambio radical respecto de épocas anteriores, cuando cada falta era propiedad exclusiva de la máxima estrella. Hoy, esas jugadas preparadas sorprenden a los rivales, tal como puede ocurrir el sábado frente a Colombia.