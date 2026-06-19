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    En medio de las críticas: el mensaje de Cristiano Ronaldo en el Mundial tras el empate de Portugal

    Por primera vez en mucho tiempo, en el país lusitano se debate la presencia de CR7 en la selección. El ariete ha optado por dichos escuetos.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    En medio de las críticas: el mensaje de Cristiano Ronaldo en el Mundial tras el empate de Portugal. Zhang Chen

    Cristiano Ronaldo ha sido el centro de las críticas en Portugal. El empate ante República Democrática del Congo llevó a que en su país se cuestione por primera vez en mucho tiempo su presencia en la selección. Los medios debaten por la titularidad de CR7.

    En medio de los dardos, el Bicho publicó un mensaje en su cuenta de X. “No era el arranque que queríamos, pero esto está lejos de haber acabado. Cabeza levantada y foco en el próximo juego", escribió.

    Tras el debut, Cristiano Ronaldo ha optado por dichos escuetos. “No faltó nada, así es el fútbol. ¿Pudo haber ganado Portugal? Sí, pero también pudo haber perdido. Cualquiera de los dos equipos podía ganar. Así es el fútbol”, dijo en zona mixta tras el partido.

    Su técnico, Roberto Martínez, ha optado por escudarlo. “No tiene sentido sacar al máximo goleador del fútbol mundial en un partido en el que se necesitan goles”, dijo.

    “¿Ronaldo tomándose un descanso? ​​No nos fijamos en su edad, sino en cómo se siente“, añadía.

    Claro que no todos en el plantel comparten la visión del estratega. “Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás”, señaló Joao Neves, autor del gol portugués ante RD Congo.

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