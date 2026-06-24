Los récords que supera Cristiano Ronaldo con su doblete ante Uzbekistán en el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo volvió a inscribir su nombre en la historia de los Mundiales. El delantero marcó dos goles en la victoria de Portugal por 5-0 sobre Uzbekistán y estableció una nueva marca en la Copa del Mundo: se convirtió en el primer futbolista en anotar en seis ediciones distintas del torneo.

El atacante de 41 años llegó a la cita de 2026 con registros goleadores en las Copas del Mundo de Alemania 2006 (1), Sudáfrica 2010 (1), Brasil 2014 (1), Rusia 2018 (4) y Qatar 2022 (1). Con sus dos tantos frente al conjunto uzbeko añadió una sexta edición a la lista y quedó en solitario en ese apartado estadístico. En total, CR7 suma 10 goles en certamenes planetarios.

Los tantos también le permitieron superar otra marca histórica relacionada con Portugal. Con sus 10 conquistas mundialistas dejó atrás a Eusébio, quien registró nueve goles con la selección en la máxima competición internacional. De esta manera, Ronaldo pasó a ser el máximo goleador portugués en la historia de los Mundiales. Claro que la Pantera tiene el mérito de haberlo conseguido en una sola edición: la de Inglaterra 1966.

En el caso del Bicho, los equipos que han recibido goles del delantero en la Copa del Mundo son Irán (1), Corea del Norte (1), Ghana (2), España (3), Marruecos (1) y Uzbekistán (2).

Cristiano celebra uno de sus goles. Xiao Yijiu

Tras el encuentro, Ronaldo valoró el resultado conseguido por su selección y el rendimiento colectivo mostrado por el equipo. “Estoy muy contento, pero para mí lo más importante es el trabajo que hizo el equipo, la confianza del equipo. Recibimos muchos golpes durante la semana, sabíamos que eso iba a pasar. El equipo trabajó muy bien, mejoramos mucho. Como se suele decir, no hay mal que por bien no venga”, señaló.

Consultado por las nuevas marcas alcanzadas en la Copa del Mundo, el delantero restó importancia a los registros individuales. “¿Récords? Siempre es agradable batirlos, pero mi objetivo es ayudar a la selección a lograr sus objetivos. En esta etapa, es llegar a la ronda eliminatoria. Con cuatro puntos ya nos hemos clasificado y estoy muy contento”, afirmó.

El portugués también reconoció que atravesó días complejos antes del encuentro frente a Uzbekistán. “Dios ayuda a quienes se esfuerzan. Sabía que mis compañeros también me ayudarían. Fue una semana difícil y oscura. Me sentía como si ya me hubiera retirado del fútbol, pero seguí adelante, como siempre, y aquí estoy. Fue difícil, lo admito, pero hemos vuelto”, comentó.

Al finalizar el partido, Ronaldo se acercó a una cámara y lanzó un mensaje en inglés: “I’m back”. Más tarde explicó el significado del gesto. “Ha sido así durante 23 años. Era para que no lo olvidaran”, indicó.

En la tabla histórica de goleadores de los Mundiales, el portugués todavía se encuentra lejos de los primeros lugares. Lionel Messi lidera el listado con 18 anotaciones, seguido por Kylian Mbappé y Miroslav Klose, ambos con 16. Ronaldo aparece con 10 tantos.