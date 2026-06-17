La advertencia de Martínez tras el decepcionante debut de Cristiano Ronaldo y Portugal: “Había que cambiar en el ataque”

No hay tranquilidad en Portugal tras el empate 1-1 ante República Democrática del Congo. El equipo europeo no pudo ganar en su debut en el Mundial. Tras el encuentro, el técnico Roberto Martínez abordó el trámite. “Lo más difícil es empezar bien el partido. Lo hicimos muy bien hasta el gol. Necesitábamos un momento para tener más control, y fue todo lo contrario”, analizó.

“La suerte también influye mucho, porque encajar un gol antes del descanso complica muchísimo el partido. Pero la actitud de los jugadores siempre fue muy positiva. Creo que hasta el primer gol simplemente jugamos, después del primer gol ya teníamos la emoción de querer ganar el Mundial. Pero son cosas que pasan, la actitud fue muy buena, extraordinaria. Ahora toca prepararse bien para el segundo partido”, añadió.

Ronaldo no pudo anotar.

El estratega asegura que por momentos la ofensiva de Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, fue muy monotona. “Era importante tener que cambiar la idea del esquema de ataque, porque la selección del Congo tenía una estructura defensiva muy sólida. Ganaron muchos duelos. Es importante tener un jugador como Rafael Leão que pueda llegar al área, y a Gonçalo Ramos con mayor presencia en la zona”, dijo.

Pese a esto, el estratega descarta que CR7 salga del equipo. “¿Ronaldo tomándose un descanso? ​​No nos fijamos en su edad, sino en cómo se siente", declaró.

“Lo importante es que somos un equipo que no depende de 11 jugadores, sino que contamos con la participación de los 26, y esa es una fortaleza. Hoy seremos muy autocríticos, yo primero. Necesitamos crecer en este Mundial”, agregó.

Finalmente, el estratega asegura que su equipo mostrará crecimiento en el próximo encuentro. “Es el primer partido del Mundial. Todavía no tenemos las rutinas bien definidas. Hemos trabajado mucho. Nos adaptaremos y en los próximos dos partidos tendremos las rutinas bien establecidas”, sentenció.