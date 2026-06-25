SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Colombia se agiganta y amenaza a la Portugal de Cristiano: “Acá nadie se va a relajar; ahora vamos por el primer lugar”

    El elenco cafetalero derrotó por la cuenta mínima a la República Democrática del Congo y aseguró boletos para la siguiente ronda. Sus figuras incluso sueñan con la final.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: @fifaworldcup_es en X.

    Colombia, a pesar de sus dudas, demuestra otra vez que en estos momentos es una de las selecciones más potentes de Sudamérica. Este martes, por la segunda fecha del Grupo K de la Copa del Mundo, derrotó a la República Democrática del Congo por 1-0. Este resultado les permite llegar a seis puntos y asegurar su pase a los dieciseisavos de final.

    Luego del partido, Néstor Lorenzo, entrenador del combinado cafetero, mostró su alegría por este nuevo logro, aunque consideró que la diferencia en el marcador debió ser mayor: “Hicieron un partidazo los muchachos, les agradezco el esfuerzo. Se mataron y siguieron el plan. Debimos ganar con más diferencia, pero los partidos son así. Fuimos justos ganadores”.

    A la figura se le abre el apetito

    Una de las estrellas de la selección colombiana durante esta Copa del Mundo ha sido el lateral derecho Daniel Muñoz. Este martes anotó el único gol del partido: “La gloria es para Dios. Creo que el esfuerzo del equipo debemos valorarlo. Nada es fácil, nadie regala nada y desde el primer momento quisimos comernos la cancha, pero al final el fútbol es esto. Creo que es merecido ganarnos los tres puntos”.

    Foto: FIFA

    Su próximo rival en la zona será nada menos que Portugal, de Cristiano Ronaldo, elenco con el que definirán quién acabará como líder. Muñoz no se achica y se ilusiona hasta con la final: “Aún con más ganas, con más hambre, vamos dos escalones de ocho. Ahora pasar página y pensar en Portugal”.

    En tanto, Juan Fernando Quintero, también tuvo palabras para el próximo encuentro ante CR7 y compañía: “Acá nadie se puede relajar, enfrentaremos a una gran Selección. Vamos por el primer lugar y ante una Selección histórica. Va a ser un enorme partido para nosotros”.

    “Siempre somos un grupo sano, dispuestos a aportar y hoy fue así (ante Congo), más allá de las situaciones en el primer tiempo, fue el triunfo lo más importante y la idea es seguir esa senda”, cerró.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMundial 2026ColombiaNéstor Lorenzo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “No puede haber impunidad, excusas ni miramientos”: Ministro Arrau destaca detención de sexto sujeto por crimen donde murió niño de 12 años

    Autoridades informa 164 fallecidos y más de 900 heridos tras doble terremoto en Venezuela

    Carabineros confirma detención de sexto involucrado en encerrona donde murió niño de 12 años en San Bernardo

    La ONU llama a la colaboración internacional ante los “devastadores” terremotos en Venezuela

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Lo más leído

    1.
    Bielsa contra España, Mbappé vs. Haaland y Colombia ante CR7: los 5 partidos imperdibles de la fecha más decisiva del Mundial

    Bielsa contra España, Mbappé vs. Haaland y Colombia ante CR7: los 5 partidos imperdibles de la fecha más decisiva del Mundial

    2.
    “Subimos a 16.000 seguidores”: la historia detrás de Tricolor de Payne, el cambio de nombre de un club de 116 años

    “Subimos a 16.000 seguidores”: la historia detrás de Tricolor de Payne, el cambio de nombre de un club de 116 años

    3.
    ¿Una vara distinta? El gesto de Jude Bellingham que indigna a Paraguay tras el caso Almirón

    ¿Una vara distinta? El gesto de Jude Bellingham que indigna a Paraguay tras el caso Almirón

    4.
    “Un extraterrestre en Miami”: en Brasil utilizan a Ronaldinho para ironizar con la insólita predicción de una vidente local

    “Un extraterrestre en Miami”: en Brasil utilizan a Ronaldinho para ironizar con la insólita predicción de una vidente local

    5.
    A ambos les sirve un empate para clasificar: Australia descarta una “tregua” con Paraguay en el Mundial 2026

    A ambos les sirve un empate para clasificar: Australia descarta una “tregua” con Paraguay en el Mundial 2026

    6.
    Tabaquismo, exceso de café y angioplastía de urgencia: las horas de terror de Fernando Gago tras sufrir un infarto

    Tabaquismo, exceso de café y angioplastía de urgencia: las horas de terror de Fernando Gago tras sufrir un infarto

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 25 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 25 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este jueves 25 de junio: toda la red está disponible

    Así funciona la red de Metro este jueves 25 de junio: toda la red está disponible

    Toy Story 5 llega a Santiago con una experiencia gratuita: revisa las fechas y horarios del evento

    Toy Story 5 llega a Santiago con una experiencia gratuita: revisa las fechas y horarios del evento

    “No puede haber impunidad, excusas ni miramientos”: Ministro Arrau destaca detención de sexto sujeto por crimen donde murió niño de 12 años
    Chile

    “No puede haber impunidad, excusas ni miramientos”: Ministro Arrau destaca detención de sexto sujeto por crimen donde murió niño de 12 años

    Autoridades informa 164 fallecidos y más de 900 heridos tras doble terremoto en Venezuela

    Carabineros confirma detención de sexto involucrado en encerrona donde murió niño de 12 años en San Bernardo

    Ministro Quiroz apuesta por devolver “sin complejos el espacio de libertad creadora al sector privado”
    Negocios

    Ministro Quiroz apuesta por devolver “sin complejos el espacio de libertad creadora al sector privado”

    Hacienda da luces del ajuste que podría hacer en el crédito al empleo: habla de una “refocalización”

    Reforma de pensiones: el modelo que proponen Fintual y Clapes UC de cara al diseño de fondos generacionales de las AFP

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena
    Tendencias

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Los efectos que dejará el “veranito de San Juan” en la Región Metropolitana desde hoy

    A ambos les sirve un empate para clasificar: Australia descarta una “tregua” con Paraguay en el Mundial 2026
    El Deportivo

    A ambos les sirve un empate para clasificar: Australia descarta una “tregua” con Paraguay en el Mundial 2026

    “Subimos a 16.000 seguidores”: la historia detrás de Tricolor de Payne, el cambio de nombre de un club de 116 años

    Estados Unidos cede en su postura: la nueva condición para el viaje de Irán en el cierre de la fase de grupos del Mundial

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile
    Tecnología

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    El paso al frente de Lore: “Es muy solitario hacer un proyecto solista, pero es rico sentir que todo lo define una misma”
    Cultura y entretención

    El paso al frente de Lore: “Es muy solitario hacer un proyecto solista, pero es rico sentir que todo lo define una misma”

    “Es necesaria para estos tiempos”: El Buzón de las Impuras se convertirá en una serie

    La polémica canción de Blur que provocó una tensa pelea con su productor estrella

    La ONU llama a la colaboración internacional ante los “devastadores” terremotos en Venezuela
    Mundo

    La ONU llama a la colaboración internacional ante los “devastadores” terremotos en Venezuela

    El Servicio Geológico de Estados Unidos estima en miles los muertos por el doble terremoto en Venezuela

    Trump reafirma su apoyo a De la Espriella como presidente electo de Colombia: “Petro no me gustaba nada”

    Tallos de betarraga en escabeche
    Paula

    Tallos de betarraga en escabeche

    Crisis de natalidad: la urgencia de la corresponsabilidad social en el cuidado

    Hablemos de amor: adiós al padre que imaginé