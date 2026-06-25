Colombia se agiganta y amenaza a la Portugal de Cristiano: “Acá nadie se va a relajar; ahora vamos por el primer lugar”

Colombia, a pesar de sus dudas, demuestra otra vez que en estos momentos es una de las selecciones más potentes de Sudamérica. Este martes, por la segunda fecha del Grupo K de la Copa del Mundo, derrotó a la República Democrática del Congo por 1-0. Este resultado les permite llegar a seis puntos y asegurar su pase a los dieciseisavos de final.

Luego del partido, Néstor Lorenzo, entrenador del combinado cafetero, mostró su alegría por este nuevo logro, aunque consideró que la diferencia en el marcador debió ser mayor: “Hicieron un partidazo los muchachos, les agradezco el esfuerzo. Se mataron y siguieron el plan. Debimos ganar con más diferencia, pero los partidos son así. Fuimos justos ganadores”.

A la figura se le abre el apetito

Una de las estrellas de la selección colombiana durante esta Copa del Mundo ha sido el lateral derecho Daniel Muñoz. Este martes anotó el único gol del partido: “La gloria es para Dios. Creo que el esfuerzo del equipo debemos valorarlo. Nada es fácil, nadie regala nada y desde el primer momento quisimos comernos la cancha, pero al final el fútbol es esto. Creo que es merecido ganarnos los tres puntos”.

Foto: FIFA

Su próximo rival en la zona será nada menos que Portugal, de Cristiano Ronaldo, elenco con el que definirán quién acabará como líder. Muñoz no se achica y se ilusiona hasta con la final: “Aún con más ganas, con más hambre, vamos dos escalones de ocho. Ahora pasar página y pensar en Portugal”.

En tanto, Juan Fernando Quintero, también tuvo palabras para el próximo encuentro ante CR7 y compañía: “Acá nadie se puede relajar, enfrentaremos a una gran Selección. Vamos por el primer lugar y ante una Selección histórica. Va a ser un enorme partido para nosotros”.

“Siempre somos un grupo sano, dispuestos a aportar y hoy fue así (ante Congo), más allá de las situaciones en el primer tiempo, fue el triunfo lo más importante y la idea es seguir esa senda”, cerró.