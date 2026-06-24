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    Colombia despierta a tiempo de su despilfarro y vence a RD Congo para avanzar a la segunda ronda de la Copa del Mundo

    El equipo cafetalero fue un torbellino en los primeros 20 minutos, alzó al portero africano como figura, pero se fue diluyendo. Solo a los 76 minutos, el lateral Daniel Muñoz marcó el único gol para que su equipo sume 6 puntos en dos partidos como líder del Grupo K.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Muñoz celebra su gol en el duelo de Colombia ante RD Congo. Foto: Luke Hales/FIFA. Luke Hales

    Colombia despertó a tiempo. La escuadra sudamericana tenía todo para golear a República Democrática del Congo, en Guadalajara. Sin embargo, la falta de eficiencia de sus hombres y la buena actuación del portero rival dejaron el marcador apenas 1-0 a favor de los caribeños. Un gran resultado, de todas formas, porque el triunfo les permite avanzar a la segunda ronda del Mundial 2026, tras sumar 6 puntos y quedar como líderes del Grupo K. Eso sí, este sábado definirán el primer lugar ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, que ayer goleó a Uzbekistán por 5-0 con doblete de CR7. Será un duelo imperdible (19.30).

    El reloj apenas llegaba a los 50 segundos, cuando la jugada combinada de los africanos acabó en un potente remate de Edo Kayembe que se fue muy cerca del vertical. Una acción que hacía esperar un ambicioso juego de los Leopardos, pero que se fue diluyendo rápidamente.

    Porque los colombianos fueron un vendaval en ese primer cuarto de hora. Al menos cuatro remates directos sobre el arco de Lionel M’Pasi, quien debió esforzarse al máximo para mantener su valla invicta.

    La gran actuación del volante cafetalero Gustavo Puerta, recién ascendido con el Racing de Santander español, permitió darle claridad en la salida y con un buen traslado del balón por ambas orillas.

    A los 3’, una acción colectiva por la izquierda terminó en un remate de Jhon Arias que repelió el meta de los felinos. El rebote quedó en los pies del lateral Daniel Muñoz, pero no pudo darle dirección. Instantes más tarde, el mismo defensor del Crystal Palace inglés logró anotar, pero su gol fue anulado por una milimétrica posición de adelanto.

    No fue más que la muestra evidente del vendaval sudamericano. Intentaron desde media distancia James Rodríguez, Johan Mojica y el propio Puertas. Sin embargo, el meta congoleño respondió en cada una de las provocaciones. Luis Díaz también consiguió meterse al área, pero su definición dio en las piernas del meta antes de salir por un costado.

    A esa altura, de acuerdo con lo visto en la capital tapatía, lo de la Tricolor ya era un verdadero despilfarro. No tanto por la impericia de sus jugadores, sino más bien por la rutilante actuación del portero congoleño, nacido en Francia y que juega en el Le Havre galo.

    En el final de la primera parte, los Leopardos intentaron reaccionar, pero se toparon con la ordenada resistencia de los cafetaleros. Pese a ello, un error del portero Camilo Vargas estuvo cerca de desatar una catástrofe entre los dirigidos de Néstor Lorenzo.

    Por fin

    En el tiempo complementario, República Democrática del Congo no hizo más que reforzar su planteamiento defensivo. Sin embargo, la riqueza individual de los sudamericanos bien podía cambiar la suerte del equipo caribeño.

    A los 49 minutos, un centro de Rodríguez permitió el remate del Guajiro Díaz, pero M’Pasi volvió a reaccionar de forma notable. El rebote quedó en posesión de Arias, cuya definición se fue ancha junto al vertical izquierdo del meta congoleño.

    El DT argentino Lorenzo decidió mover las piezas y dispuso la salida de Rodríguez por Juanfer Quinteros. A pesar de la decisión, los caribeños seguían sin encontrar los caminos para la ansiada conquista.

    Más aún, a los 73 minutos, los africanos estuvieron cerca de dar vuelta los pronósticos. Tras una serie de rebotes, Yoane Wissa disparó desde el punto penal y la pelota encontró la mano de un defensor, aunque fue desestimada por el cuerpo arbitral.

    Hasta que Colombia pudo desequilibrar. Cuando restaba poco menos de un cuarto de hora, a los 76′, otra gran jugada de Arias dejó el balón en los pies de Muñoz, su definición rozó en el zaguero Steve Kapuadi y se metió en el primer palo para el 1-0.

    Los cafetaleros estuvieron cerca de aumentar las cifras, pero las dos definiciones de Luis Díaz fueron anuladas por posición de adelanto. Los congoleños apretaron en el final, pero Vargas respondió ante el cabezazo de Chancel Mbemba para evitar la caída de su arco y sentenciar la clasificación de Colombia a la próxima ronda.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolSelección de ColombiaSelección de RD CongoDaniel Muñoz

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