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    A la UC le basta con un tiempo para derrotar a Everton y liderar en la fase de grupos de la Copa Chile

    En apenas 30 minutos, la franja marcó los tres goles con que se impusieron a los ruleteros por 3-1 en Sausalito.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Universidad Católica ya se acomoda en la Copa Chile. Este martes, por la primera fecha de la fase de grupos del torneo, la cual estaba pendiente, la franja derrotó con comodidad a Everton por 3-1 en Sausalito.

    Los cruzados encontraron rápido el gol. A los 7’, Justo Giani filtró un pase a Sebastián Arancibia, quien subió por la banda derecha, llegó al área y definió con tranquilidad para abrir la cuenta.

    Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Los dirigidos por Daniel Garnero continuaron atacando y tuvieron premio. A los 26′, Fernando Zampedri, que estaba en una posición dudosa, se resbaló luego de un centro desde la izquierda; el balón le quedó a Diego Corral, quien avanzó hacia la parte derecha del área y remató suave y al segundo palo ante la salida del arquero ruletero.

    A los 30′, una transición rápida estiró aún más la cuenta para la franja. Tras una buena recuperación en la mitad de la cancha, Palavecino avanzó y filtró un pase para Zampedri, que entró al área y definió con un picotón perfecto para el 3-0.

    En la segunda parte, el equipo de Viña del Mar mostró una cara diferente. Buscó achicar la diferencia y lo consiguió, pero no fue suficiente para amagar el triunfo cruzado. A los 57′, Hugo Magallanes conectó un cabezazo certero luego de un tiro de esquina desde la izquierda para el 3-1.

    La expulsión de Daniel González a los 78′, por una fuerte entrada sobre el tobillo de Moya, parecía que le daba vida a Everton, pero los de la precordillera, a pesar de no tener la pelota, aguantaron con un futbolista menos de buena forma en los minutos restantes.

    Con este resultado, Universidad Católica es líder el Grupo B de la Copa Chile con seis unidades. Segundo quedó Deportes Copiapó con cuatro, tercero San Luis con dos y último Everton con apenas un punto.

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