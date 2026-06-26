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    La reacción de Michael Ballack a la eufórica celebración de Sebastián Beccacece en la victoria de Ecuador ante Alemania

    El técnico de la Tri protagonizó una desaforada celebración tras la anotación que le dio el paso a su selección a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha

    Pitazo final y euforia en Nueva Jersey por un triunfo tan histórico como épico. Ecuador se impuso sobre Alemania en el MetLife Stadium, por 2-1, y consiguió avanzar a los dieciseisavos del Mundial como uno de los mejores terceros.

    Luego del cierre del encuentro, se desató la algarabía en los sudamericanos: jugadores, cuerpo técnico e hinchas festejaron con todo.

    Algunos futbolistas se lanzaron al césped mientras otros se tomaron la cabeza. Hubo incontables abrazos y lágrimas por parte de todos los protagonistas. Misma imagen que se replicó en las tribunas del recinto neoyorkino.

    Por otra parte, el técnico Sebastián Beccacece fue uno de los que se llevó los reflectores. En principio, porque venía siendo duramente criticado tras el decepcionante arranque de la Tri en la Copa del Mundo. Pero por otra parte, su reacción llamó rápidamente la atención.

    El estratega argentino celebró con todo. Alzó sus brazos y fue con su cuerpo técnico, que se fundió en un abrazo grupal. No obstante, tras segundos de júbilo, emprendió camino hacia las tribunas.

    Beccacece escaló para llegar a las gradas con un objetivo claro: encontrarse con su esposa Patricia Persson. Ambos se abrazaron y fueron acompañados por el resto de su familia.

    Minutos después, el técnico de la Tri atendió a la transmisión oficial, pero solo tuvo un breve y tajante mensaje: “Esto no es lo que significa para mí, esto significa para el pueblo, es para el Ecuador. Los jugadores le regalaron una alegría enorme al pueblo, que la dejen disfrutar y que la dejen celebrar, por favor”, indicó.

    La emoción de Beccacece

    Poco antes, Beccacece había protagonizado una imagen similar. A los 75 minutos, cuando Gonzalo Plata anotó el gol de la remontada, el argentino salió instantáneamente corriendo hacia la zona donde se encontraba su familia.

    Sin frenar, se colgó de las vallas de seguridad y se abrazó con su esposa. Todo esto mientras se mantenía en el aire, sostenido en las rejas. Una vez consumado el desahogo, emprendió el regreso hacia su área técnica para reencontrarse con su equipo.

    La celebración no dejó a nadie indiferente. Michael Ballack, exseleccionado alemán, en su rol como comentarista deportivo de la TV alemana, celebró el efusivo festejo de Sebastián Beccacece.

    “Es una locura (risas). El joven no podía creer que su equipo pudiera vencer al equipo alemán de Julian Nagelsmann, perdió la cabeza de pura emoción, especialmente por haber clasificado a Ecuador a la siguiente fase del Mundial”, dijo el histórico delantero.

    Con este triunfo, Ecuador aseguró su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial, consiguiendo la segunda clasificación de su historia a la etapa eliminatoria del certamen. La anterior fue en Alemania 2006, donde curiosamente también compartió grupo con die Mannschaft.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección de EcuadorSelección de AlemaniaSebastián BeccaceceMichael Ballack

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