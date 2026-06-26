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    Senegal se destapa y consigue espectacular goleada sobre Irak que lo hace soñar con la segunda ronda del Mundial

    Los africanos ganaron por 5-0 a los asiáticos y sumaron 3 puntos con una diferencia de goles de +2, para rematar detrás de Francia y Noruega en el Grupo I, así quedar cerca de avanzar como mejor tercero.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    La selección de Irak cayó por goleada contra Senegal. FOTO: X @IraqNT_EN.

    Senegal ya había mostrado algunos brotes verdes en sus primeras dos presentaciones. Claro que ante Irak se destapó completamente, en el estadio de Toronto en Canadá.

    El equipo africano ganó 5-0 para rematar con 3 puntos y una diferencia de +2 para terminar como tercero en el Grupo I, detrás de Francia y Noruega. Buena cosecha para intentar acceder a la segunda ronda como uno de los mejores terceros, después de superar a Escocia y Corea del Sur en esa condición.

    A pesar de las derrotas en los duelos iniciales, la selección africana era consciente de que un triunfo sobre los asiáticos bien podía dejarlos como uno de los mejores terceros de la competición, aunque todo dependía de la cantidad de goles con el que se confirmara esa ansiada victoria.

    Esperanza que los Leones de Teranga comenzaron a cristalizar muy temprano en el partido. A los 4 minutos, el potente disparo de Idrissa Gana Gueye ya había avisado a los mesopotámicos. En la jugada siguiente, tras un nuevo tiro de esquina, el cabezazo de Abdoulaye Seck acabó en la apertura del marcador.

    Jornada que comenzaba de buena manera para los africanos que, minutos más tarde, se vieron en ventaja numérica en lo que a cantidad de futbolistas se refiere. A los 10’, una falta de Rebin Sulaka sobre el africano Sadio Mané, al borde del área, terminó en amarilla para el iraquí. Sin embargo, el árbitro inglés Anthony Taylor cambio la tarjeta a roja tras analizar las imágenes del VAR.

    En ese escenario, quedaba todo servido para que los senegaleses aumentaran la diferencia en el marcador para intentar avanzar en esa tercera posición. Cerca del cuarto de hora, un potente disparo de Mané obligó a una gran reacción del portero Basil.

    Sin embargo, a pesar de las diferencias, el ímpetu de los Leones de Teranga chocaban constantemente con el orden de los mesopotámicos que, gracias a la disciplina de sus hombres en el fondo, hacían un poco más honrosa su despedida de la Copa del Mundo.

    En el cuarto de hora final de la primera parte, los dirigidos de Pape Thiaw intentaron transformar ese presunto en dominio en goles. Pero ni el remate de Ismail Jakobs y tampoco la definición de Mané, en las dos más claras, pudieron aumentar las cifras antes del descanso.

    Espectacular

    Senegal tenía claro su objetivo, el mismo que intentó conseguir desde el comienzo del tiempo complementario. A los 51’, un nuevo disparo de Mané se fue por muy poco, pero Ismaïla Sarr fue más directo y el arquero recién ingresado Jalal Hassan achicó ante la arremetida del africano.

    Era solo un par de anuncios de lo que se avecinaba instantes más tarde. Antes de la hora de partido, en tres minutos, los senegaleses cimentaron la goleada. A los 56’, Lamine Camara recuperó en la salida iraquí y cedió a Sarr para el 2-0, a los 56’. Luego, el recién ingresado Pape Gueye del Villarreal de España definió fuerte desde el borde del área para el 3-0.

    Y los africanos fueron por más. A los 71 minutos, una gran jugada iniciada por Jakobs acabó en otra buena definición de Pape Gueye, conquista que ponía 4-0 a los africanos, mucho más cerca de la opción de avanzar como mejor tercero. Más todavía, cuando Idrissa Gana Gueye rescató una pelota en la mitad de la cancha y corrió 25 metros para rematar el 5-0 con el que acabó el partido.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolSelección de SenegalSelección de Irak

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