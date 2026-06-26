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    Francia cumple la predicción de Haaland y golea a la alternativa Noruega gracias a una espectacular tarde de Dembelé

    El subcampeón del mundo fue contundente ante el equipo nórdico, que decidió reservar a sus mejores figuras para la siguiente fase. El delantero del PSG fue la figura excluyente gracias a sus tres tantos.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Ousmane Dembelé fue la gran figura de Francia frente a Noruega. Foto: fifa.com

    “¿Francia? No me importa demasiado ese partido, probablemente ganarán contra nosotros y después el torneo”. Con esa pasmosa sinceridad, Erling Haaland adelantaba cómo creía que iba a ser el partido ante los subcampeones del mundo para definir al ganador del Grupo I. El vaticinio del goleador del Manchester City se cumplió al pie de la letra, al menos en cuanto a la victoria, pues el elenco galo se impuso por 4-1.

    Ambos equipos llegaron clasificados, por lo que solo restaba definir al primero y segundo lugar. Pero claramente el pensamiento derrotista del astro noruego también se compartía dentro del plantel, pues el técnico Stale Solbakken decidió guardar a sus mejores figuras, a diferencia de Les Blues, que dispusieron de su mejor gente, con Kylian Mbappé a la cabeza. Eso sí, el que se robaría todas las miradas sería Ousmane Dembelé, autor de un triplete.

    El único que no estuvo fue el DT Didier Deschamps, quien tuvo que regresar a su país para estar presente en el funeral de su madre, siendo reemplazado por su ayudante Guy Stéphan.

    Con ese panorama, ambas selecciones se enfrentaron en Boston, teniendo la certeza de que la que terminara en la segunda posición debía medirse en Dallas ante Costa de Marfil, sublíder del Grupo E, por los dieciseisavos de final.

    A los 20 segundos, Mbappé avisó con un remate en el travesaño, dejando claro que la selección francesa iba con todo por la victoria. A los 4′, Manu Koné obligó a lucirse al arquero Egil Selvik, con otro remate de corta distancia. Tres minutos después, Dembelé se filtró por la izquierda de la defensa, se llenó de enganches, y resolvió con un disparo cruzado para abrir la cuenta.

    Lejos de aflojar el ritmo, el subcampeón del mundo siguió pisando el acelerador y otra vez Dembelé repitió el movimiento del primer tanto para aumentar las cifras con otro remate de distancia, a los 20′.

    Eso sí, los noruegos respondieron apenas reanudaron el juego, un minuto después. Una muy buena jugada colectiva terminó en los pies de Thelo Aasgaard, quien pateó dentro del área para convertir el descuento y darle una mayor emoción al encuentro.

    El tanto le dio una mayor inyección de ánimo al conjunto escandinavo, que se atrevió a meterse y a llevar más peligro al área rival. No obstante, esa osadía la terminó pagando cara a los 32′. Nuevamente, Dembelé apareció con espacios ante la pasividad defensiva del rival; enganchó hacia adentro y anotó su triplete, de una manera muy similar a la de sus goles anteriores.

    Más emociones

    El 3-1 daba cuenta del poderío de Francia y la numerosa cantidad de variantes de mitad de cancha hacia adelante, que merecidamente la ponen dentro de las escuadras favoritas para coronarse el próximo 19 de julio.

    La segunda parte tendría emociones desde el inicio. A los 47′, el juez cobró un discutible penal de Theo Hernández sobre Oscar Bobb. Se paró frente al balón Jorgen Larsen, quien pateó con mucha displicencia sobre la izquierda del arquero Mile Maignan, permitiéndole una rápida reacción.

    Igualmente, el partido continuaría con ese vertiginoso ritmo, con ambos equipos buscando el gol y dejando algunas fisuras defensivas en ese afán. Desde afuera, por supuesto, el público lo agradeció. De hecho, en los 72′, Maignan tuvo otra tapada brillante frente a un remate de Bobb. ¿Y Haaland? Fue un espectador privilegiado desde la banca de suplentes.

    Con todo, llegó la cuarta cifra en el tiempo de adición. Un muy buen centro de Bradley Barcola encontró la cabeza de Désiré Doué, para cerrar una goleada coherente con lo que sucedió en la cancha. Ahora, Francia espera a un mejor tercero para ir en busca de los octavos de final, mientras que Noruega confirmó su duelo ante Costa de Marfil.

    Más sobre:Mundial 2026FranciaNoruegaOusmane DembeléKylian MbappéErling HaalandCosta de Marfil

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