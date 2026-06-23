La pasmosa sinceridad de Erling Haaland sobre el partido ante Francia: “No importa, probablemente nos ganen”

Erling Haaland está disfrutando el Mundial de Norteamérica. El delantero del Manchester City está jugando por primera vez en su carrera la máxima cita y en sus dos partidos registra cuatro goles, a uno de Lionel Messi, el máximo artillero del certamen.

Con la clasificación a la siguiente ronda en el bolsillo, el atacante noruego se refirió a su desempeño tras su doblete ante Senegal, en el triunfo por 3-2 de su selección.

“Mi especialidad es marcar goles. Simplemente soy muy bueno marcando goles y tengo bastante suerte. No sé exactamente qué hago, pero así es”, añadió.

El Androide, también se refirió a su próximo desafío: Francia, en un partido donde se definirá el primer lugar del Grupo I. El encuentro se disputará este viernes, a las 15.00, en Boston.

“Hay que ser realistas. No contemplamos ganar el Mundial. Estamos clasificados. Hemos logrado pasar, lo cual es increíble. ¿Francia? No me importa demasiado ese partido, probablemente ganarán contra nosotros y después el torneo", señaló, con pasmosa sinceridad.

Grandes números

Con su nuevo doblete, luego de anotar en el debut frente a Irak, Haaland acumula 59 goles en 52 partidos con su selección, además de conseguir una racha de 12 encuentros seguidos con Noruega anotando, desde noviembre de 2024.

La ilusión de los escandinavos, que no jugaban un Mundial desde el de Francia 1998, hace 28 años, está cifrada en su gran estrella, que hasta acá ha respondido llevando al equipo a dieciseisavos.

“Creo que está a la altura de las noches más grandes que he tenido en toda mi vida, tanto el partido contra Irak como el de esta noche. Es un poco la misma sensación que tuve después de la final de la Champions League, así que significa muchísimo. Estoy increíblemente orgulloso por formar parte de esto”, manifestó el goleador.