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    Un nuevo error grosero de Fernando Muslera: revisa el gol de España que complica a la Uruguay de Bielsa en el Mundial

    Al igual que en los partidos con Arabia Saudita y Cabo Verde, el arquero charrúa volvió a tener complicidad en una anotación del rival. Fue reemplazado por el DT rosarino al entretiempo.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Fernando Muslera protagonizó un grosero error en el partido entre Uruguay y España.

    Fernando Muslera vuelve a ser protagonista de un error grosero que desencadena en un gol del equipo rival. En el partido entre las selecciones de Uruguay y España, el arquero tuvo complicidad en la anotación de Alex Baena. El delantero del Atlético de Madrid sacó un disparo leve y al medio de la portería, pero, de forma inexplicable, el golero charrúa no pudo contenerlo. La pelota le pasó entre las manos.

    Cabe remarcar que, contra Arabia Saudita, el portero que milita en Estudiantes de la Plata dio un rebote tras un cabezazo y le dejó servido el balón a Abdulelah Al-Amri. Luego, ante Cabo Verde, protagonizó un fallo compartido con Matías Olivera y sufrió un gol de larga distancia al quedar mal parado en la salida.

    Esta acumulación de fallos le pasó factura, porque Marcelo Bielsa se cansó y lo reemplazó al entretiempo. Entró Sergio Rochet, que atajó en todas las Eliminatorias Sudamericanas y no había visto ningún minuto en el Mundial 2026.

    Con este resultado transitorio, la Celeste queda eliminada al no tener chances matemáticas en el Grupo H de la cita planetaria.

    Más sobre:Mundial 2026Fernando MusleraSelección de UruguaySelección de EspañaFútbolMarcelo BielsaCopa del Mundo 2026

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