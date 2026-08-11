SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La revolución contra Rous, el FIFAGate con Blatter y los sobornos a Havelange: las otras crisis que han golpeado a la FIFA

    El intento de abrir el Mundial a inversionistas privados debilitó la posición de Gianni Infantino. A lo largo de la historia, el organismo atravesó otros episodios que modificaron su liderazgo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La revolución contra Rous, el FIFAGate con Blatter y los sobornos a Havelange: las otras crisis que han golpeado a la FIFA. Fotos: FIFA

    La crisis que enfrenta Gianni Infantino por el fallido proyecto de crear la FIFA Forward Enterprise (FFE), una estructura que buscaba incorporar inversionistas privados en la explotación comercial del Mundial, abrió un foco de tensión dentro del organismo.

    La oposición encabezada por la UEFA obligó a retirar la iniciativa. En Europa comenzaron a surgir planteamientos para impulsar una moción de censura o promover un cambio de presidente de cara a la elección de marzo de 2027. Incluso la Conmebol, principal aliada de Infantino en los últimos años, le quito piso al suizo-italiano.

    Aunque la disputa tiene características propias, no es la primera vez que la FIFA enfrenta un conflicto que pone en cuestión a su timonel y la conducción del organismo.

    Stanley Rous y el equilibrio político

    El inglés Stanley Rous llegó a la presidencia de la FIFA en 1961, tras una carrera como árbitro internacional y dirigente del fútbol británico.

    Durante su gestión impulsó cambios que modificaron la economía de la organización, especialmente mediante la incorporación de los derechos televisivos y la publicidad como fuentes de ingresos en los Mundiales. Hasta entonces, el financiamiento de la FIFA dependía de la venta de entradas.

    Inglaterra 1966 y México 1970 marcaron el inicio de esa etapa. Sin embargo, ese crecimiento en los ingresos convivió con una creciente tensión política.

    Uno de los principales cuestionamientos hacia Rous fue su negativa a aumentar la cantidad de cupos para África y Asia en la Copa del Mundo. El dirigente sostenía que el nivel futbolístico de esos continentes no justificaba una mayor representación y defendía mantener el predominio histórico de Europa y Sudamérica.

    A esa discusión se sumó otra controversia vinculada a Sudáfrica. Rous defendió la participación del país en las competencias internacionales pese al régimen del apartheid en sus selecciones. La posición provocó amenazas de boicot por parte de varias federaciones africanas. Otros países acusaban a la FIFA de validar el racismo.

    El conflicto terminó trasladándose a la elección presidencial de 1974. El brasileño Joao Havelange construyó una candidatura basada precisamente en los puntos que generaban mayor resistencia hacia Rous.

    Havelange derrotó a Rous y desde el Mundial de 1978 comenzaron a ampliarse los cupos para África y Asia, uno de los principales compromisos de su campaña.

    Joao Havelange.

    Los millones de Havelange

    Durante sus 24 años al mando, Havelange profundizó el modelo de comercialización global del fútbol. Parte de esa estrategia se desarrolló junto al empresario Horst Dassler, presidente de Adidas, y al ejecutivo Patrick Nally, quienes participaron en la expansión comercial de la Copa del Mundo mediante acuerdos con patrocinadores internacionales de renombre, como Coca-Cola.

    Sin embargo, años después se revelaron informes sobre pagos irregulares vinculados a ese sistema comercial.

    En 2012, un informe de la fiscalía suiza reveló que Havelange y su yerno Ricardo Teixeira recibieron más de 41 millones de francos suizos en sobornos de la empresa International Sport and Leisure (ISL), compañía que administró durante años los derechos comerciales de la FIFA.

    El caso derivó en la renuncia de Havelange como presidente honorario del organismo en 2013.

    El FIFAGate y la caída de Blatter

    Cuando Havelange había dejado la presidencia en 1998, su sucesor fue el suizo Joseph Blatter, quien ejercia como secretaria general de la FIFA.

    Sepp, como era conocido, fue reelegido en cuatro oportunidades y permaneció en el cargo hasta 2015. Sin embargo, ese año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una investigación por una red de sobornos, fraude y lavado de dinero vinculada a la adjudicación de derechos televisivos en América. Las pesquisas involucraban a dirigentes de la FIFA, Conmebol y Concacaf.

    El 27 de mayo, siete directivos fueron detenidos en el hotel Baur au Lac de Zúrich, donde se encontraban para asistir al Congreso de la FIFA. En total, 14 personas fueron acusadas por las autoridades estadounidenses. La investigación calculó en alrededor de 150 millones de dólares los sobornos pagados durante más de dos décadas.

    El expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, se declaró culpable en Estados Unidos y comenzó a colaborar con el FBI.

    Pese a ser reelegido para un quinto mandato el 29 de mayo de 2015, Blatter anunció apenas cuatro días después que dejaba la presidencia y convocó a elecciones extraordinarias. Meses más tarde fue suspendido por el Comité de Ética de la FIFA y sancionado junto a Michel Platini, exfutbolista y expresidente de la UEFA. La suspensión inicial de ocho años fue modificada, aunque el dirigente quedó inhabilitado para ejercer funciones dentro del fútbol internacional.

    El vacío de poder derivado del FIFAGate abrió el camino para la elección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA en febrero de 2016. El suizo-italiano asumió con la promesa de impulsar reformas y fortalecer los mecanismos de transparencia. Sin embargo, 10 años después, la organización vuelve a enfrentar un escenario en el que el liderazgo y trasparencia del presidente es cuestionado.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalFIFAMundialFIFA Forward EnterpriseGianni InfantinoJoseph BlatterJoao HavelangeStanley RousCopa del Mundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Minsal solicita la renuncia a la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Bintrup

    Cómo la maquinaria conspirativa MAGA pareciera estar volviéndose contra el mismo Trump

    Último mes para participar en el Premio de crónicas inéditas en español “Nuevas Plumas Chile 2026”

    Congreso orgánico y no recibir sueldo de presidenta: Yeomans refuerza sus propuestas a días de la elección FA

    Operativo policial en La Legua permite desbaratar banda criminal vinculada al Cojo César: hay al menos 15 detenidos

    Yeomans marca diferencias con Martínez de cara a elecciones y propone un FA con mayor liderazgo: “Tiene que asumir un rol más protagónico”

    Lo más leído

    1.
    “Jugador estrella”: prensa internacional reacciona al fichaje de Alexis Sánchez en la MLS

    “Jugador estrella”: prensa internacional reacciona al fichaje de Alexis Sánchez en la MLS

    2.
    13 años y 1,88 metros: Nur Martín, la pequeña gigante de las Guerreras Rojas que brilla en el Mundial de Vóleibol Sub 17

    13 años y 1,88 metros: Nur Martín, la pequeña gigante de las Guerreras Rojas que brilla en el Mundial de Vóleibol Sub 17

    3.
    Deja Europa tras 18 años: Alexis Sánchez sorprende y firma por dos temporadas en el Montreal de la MLS

    Deja Europa tras 18 años: Alexis Sánchez sorprende y firma por dos temporadas en el Montreal de la MLS

    4.
    El regalo de Donald Trump a Joaquín Niemann tras su título en el LIV Golf de Nueva York

    El regalo de Donald Trump a Joaquín Niemann tras su título en el LIV Golf de Nueva York

    5.
    Regresa tras ocho años en el exterior: Ángelo Araos, la promesa que quiere reflotar su carrera en Unión Española

    Regresa tras ocho años en el exterior: Ángelo Araos, la promesa que quiere reflotar su carrera en Unión Española

    6.
    Jeisson Vargas entre los fichajes más caros y otro chileno en sus filas: Montreal, el nuevo club de Alexis Sánchez

    Jeisson Vargas entre los fichajes más caros y otro chileno en sus filas: Montreal, el nuevo club de Alexis Sánchez

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes y miércoles

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes y miércoles

    Así funciona la red de Metro este martes 11 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este martes 11 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, martes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Minsal solicita la renuncia a la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Bintrup
    Chile

    Minsal solicita la renuncia a la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Bintrup

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes y miércoles

    Congreso orgánico y no recibir sueldo de presidenta: Yeomans refuerza sus propuestas a días de la elección FA

    Expertos mejoran proyecciones para el desempeño del PIB 2027, pero las ajustan para 2028
    Negocios

    Expertos mejoran proyecciones para el desempeño del PIB 2027, pero las ajustan para 2028

    Google anuncia un nuevo cable submarino que conectará Chile con Panamá y República Dominicana

    Petróleo llega a su nivel más alto en lo que va de agosto ante menores expectativas de acuerdo en Ormuz

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico
    Tendencias

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    ¿Por qué a Leonardo DiCaprio le interesa salvar a las ranitas pehuenches de Chile?

    Tormentas eléctricas, lluvia y nieve: el pronóstico para Antofagasta y los sectores más afectados

    Claudio Bravo aborda el fichaje de Alexis en Montreal: “Se hablaba de una vuelta a la U; no creo ya que termine acá en Chile”
    El Deportivo

    Claudio Bravo aborda el fichaje de Alexis en Montreal: “Se hablaba de una vuelta a la U; no creo ya que termine acá en Chile”

    A días del inicio del torneo: LaLiga se mantendrá en la misma cadena televisiva por las próximas seis temporadas

    El póker en Udinese, ante el Real Madrid y brillando en el Arsenal: revisa los mejores goles de Alexis Sánchez en Europa

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial
    Tecnología

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Ardilla Álvarez probó el Galaxy Watch Ultra2 en un salto a 300 km/h sobre Valle Nevado

    Cirqa: la pulsera de salud sin pantalla de Garmin que desafía el dominio de Whoop

    Último mes para participar en el Premio de crónicas inéditas en español “Nuevas Plumas Chile 2026”
    Cultura y entretención

    Último mes para participar en el Premio de crónicas inéditas en español “Nuevas Plumas Chile 2026”

    Gayle Rankin, actriz de House of the Dragon: “Las mujeres quieren conectar con su bruja interior en el mundo actual”

    “Soda Stereo era una prisión para mí”: las diez frases que definieron a Gustavo Cerati

    Cómo la maquinaria conspirativa MAGA pareciera estar volviéndose contra el mismo Trump
    Mundo

    Cómo la maquinaria conspirativa MAGA pareciera estar volviéndose contra el mismo Trump

    Trump reduce de 18 a 11 las vacunas infantiles recomendadas para todos los niños en EE.UU.

    La Justicia siria condena a muerte al expresidente Bashar al Assad por crímenes de guerra y de lesa humanidad

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas
    Paula

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres