La revolución contra Rous, el FIFAGate con Blatter y los sobornos a Havelange: las otras crisis que han golpeado a la FIFA. Fotos: FIFA

La crisis que enfrenta Gianni Infantino por el fallido proyecto de crear la FIFA Forward Enterprise (FFE), una estructura que buscaba incorporar inversionistas privados en la explotación comercial del Mundial, abrió un foco de tensión dentro del organismo.

La oposición encabezada por la UEFA obligó a retirar la iniciativa. En Europa comenzaron a surgir planteamientos para impulsar una moción de censura o promover un cambio de presidente de cara a la elección de marzo de 2027. Incluso la Conmebol, principal aliada de Infantino en los últimos años, le quito piso al suizo-italiano.

Aunque la disputa tiene características propias, no es la primera vez que la FIFA enfrenta un conflicto que pone en cuestión a su timonel y la conducción del organismo.

Stanley Rous y el equilibrio político

El inglés Stanley Rous llegó a la presidencia de la FIFA en 1961, tras una carrera como árbitro internacional y dirigente del fútbol británico.

Durante su gestión impulsó cambios que modificaron la economía de la organización, especialmente mediante la incorporación de los derechos televisivos y la publicidad como fuentes de ingresos en los Mundiales. Hasta entonces, el financiamiento de la FIFA dependía de la venta de entradas.

Inglaterra 1966 y México 1970 marcaron el inicio de esa etapa. Sin embargo, ese crecimiento en los ingresos convivió con una creciente tensión política.

Uno de los principales cuestionamientos hacia Rous fue su negativa a aumentar la cantidad de cupos para África y Asia en la Copa del Mundo. El dirigente sostenía que el nivel futbolístico de esos continentes no justificaba una mayor representación y defendía mantener el predominio histórico de Europa y Sudamérica.

A esa discusión se sumó otra controversia vinculada a Sudáfrica. Rous defendió la participación del país en las competencias internacionales pese al régimen del apartheid en sus selecciones. La posición provocó amenazas de boicot por parte de varias federaciones africanas. Otros países acusaban a la FIFA de validar el racismo.

El conflicto terminó trasladándose a la elección presidencial de 1974. El brasileño Joao Havelange construyó una candidatura basada precisamente en los puntos que generaban mayor resistencia hacia Rous.

Havelange derrotó a Rous y desde el Mundial de 1978 comenzaron a ampliarse los cupos para África y Asia, uno de los principales compromisos de su campaña.

Joao Havelange.

Los millones de Havelange

Durante sus 24 años al mando, Havelange profundizó el modelo de comercialización global del fútbol. Parte de esa estrategia se desarrolló junto al empresario Horst Dassler, presidente de Adidas, y al ejecutivo Patrick Nally, quienes participaron en la expansión comercial de la Copa del Mundo mediante acuerdos con patrocinadores internacionales de renombre, como Coca-Cola.

Sin embargo, años después se revelaron informes sobre pagos irregulares vinculados a ese sistema comercial.

En 2012, un informe de la fiscalía suiza reveló que Havelange y su yerno Ricardo Teixeira recibieron más de 41 millones de francos suizos en sobornos de la empresa International Sport and Leisure (ISL), compañía que administró durante años los derechos comerciales de la FIFA.

El caso derivó en la renuncia de Havelange como presidente honorario del organismo en 2013.

El FIFAGate y la caída de Blatter

Cuando Havelange había dejado la presidencia en 1998, su sucesor fue el suizo Joseph Blatter, quien ejercia como secretaria general de la FIFA.

Sepp, como era conocido, fue reelegido en cuatro oportunidades y permaneció en el cargo hasta 2015. Sin embargo, ese año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una investigación por una red de sobornos, fraude y lavado de dinero vinculada a la adjudicación de derechos televisivos en América. Las pesquisas involucraban a dirigentes de la FIFA, Conmebol y Concacaf.

El 27 de mayo, siete directivos fueron detenidos en el hotel Baur au Lac de Zúrich, donde se encontraban para asistir al Congreso de la FIFA. En total, 14 personas fueron acusadas por las autoridades estadounidenses. La investigación calculó en alrededor de 150 millones de dólares los sobornos pagados durante más de dos décadas.

El expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, se declaró culpable en Estados Unidos y comenzó a colaborar con el FBI.

Pese a ser reelegido para un quinto mandato el 29 de mayo de 2015, Blatter anunció apenas cuatro días después que dejaba la presidencia y convocó a elecciones extraordinarias. Meses más tarde fue suspendido por el Comité de Ética de la FIFA y sancionado junto a Michel Platini, exfutbolista y expresidente de la UEFA. La suspensión inicial de ocho años fue modificada, aunque el dirigente quedó inhabilitado para ejercer funciones dentro del fútbol internacional.

El vacío de poder derivado del FIFAGate abrió el camino para la elección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA en febrero de 2016. El suizo-italiano asumió con la promesa de impulsar reformas y fortalecer los mecanismos de transparencia. Sin embargo, 10 años después, la organización vuelve a enfrentar un escenario en el que el liderazgo y trasparencia del presidente es cuestionado.