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    Infantino pierde a uno de sus aliados: la Conmebol carga contra la FIFA por “reiteradas acciones unilaterales”

    La Confederación Sudamericana cuestiona la forma en que fue impulsado el proyecto de FIFA Forward Enterprise. Advierte que no apoyará procedimientos que se aparten de los mecanismos institucionales.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Infantino pierde a uno de sus aliados: la Conmebol carga contra la FIFA por “reiteradas acciones unilaterales”. Foto: @conmebol

    La Conmebol finalmente se manifiesta. El organismo presidido por Alejandro Domínguez emitió este jueves un comunicado en el que respaldó la decisión de la FIFA de retirar el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) y cuestionó la forma en que fue impulsada la iniciativa. La situación se da en medio de la crisis que enfrenta el presidente de la Federación Internacional, Gianni Infantino.

    El pronunciamiento fue adoptado por el Consejo de la Conmebol durante tras una reunión. “Expresa de manera unánime su preocupación por las reiteradas acciones unilaterales adoptadas sin recurrir al diálogo ni a los mecanismos institucionales previstos para el tratamiento de este tipo de situaciones. En cuestión de días, el fútbol pasó de ocupar el centro de la atención mundial por la realización de un extraordinario evento deportivo a concentrar el debate público en asuntos vinculados con su gobernanza”, señala la misiva.

    La Conmebol recordó las reformas estatutarias impulsadas por la FIFA hace más de una década. “Quienes tienen la responsabilidad de conducir nuestras organizaciones deben privilegiar siempre el diálogo, el respeto a las normas y el intercambio constructivo. Cuando esos principios se dejan de lado, pierde el fútbol y perdemos todos”, afirma.

    Infantino, Domínguez y Chiqui Tapia. Foto: @chiquitapia

    El organismo subcontinental también hizo referencia al proceso electoral que enfrentará la FIFA. “El próximo 18 de noviembre de 2026 concluirá el plazo para la presentación de candidaturas a la Presidencia de la FIFA y, posteriormente, el Congreso de la FIFA elegirá, mediante el voto de sus 211 Asociaciones Miembro, a la persona que tendrá la responsabilidad de conducir la organización durante el próximo periodo, incluyendo la organización del Mundial Centenario de la FIFA 2030. En consecuencia, la CONMEBOL no acompañará ninguna actuación o procedimiento que desconozca o se aparte de dichos mecanismos institucionales”, sentencia.

    El pronunciamiento se produce un día después de que la dirigencia de la FIFA manifestara públicamente su respaldo a Gianni Infantino. En esa cita, el presidente del organismo reconoció errores en la tramitación del proyecto FFE, iniciativa que buscaba crear una empresa destinada a administrar los derechos comerciales de las competencias, incluido el Mundial.

    El plan contemplaba una compañía valorada en US$ 20 mil millones, con la intención de vender una participación minoritaria por US$ 4.200 millones a inversionistas privados. La propuesta debía ser sometida a votación del Consejo de la FIFA y de las asociaciones miembro, pero fue retirada antes de ese proceso debido a la resistencia que generó.

    La controversia por el proyecto también provocó cuestionamientos desde otras confederaciones. La UEFA criticó el proceso de elaboración de la iniciativa y pidió identificar a sus responsables. Hoy las federaciones de Europa son las principales detractores de Infantino y han pedido anticipar su salida. La AFC y la Concacaf han ido en esa línea. La Conmebol, hasta este jueves, mantenía una posición intermedia. Ahora si bien no se posicionan como opositores de lleno, dejan en duda su apoyo para las próximas elecciones. Durante los últimos años, Domínguez se posicionaba como uno de los más firmes defensores del mandato de Infantino en la FIFA.

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