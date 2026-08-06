Con el Clásico Universitario en el horizonte: cómo quedaron las llaves de octavos de final y el cuadro de la Copa Chile

La Copa Chile entró en terreno de definición. El tradicional certamen criollo tiene prácticamente establecido todo el cuadro camino a la final, donde se podrían concretar una serie de vistosos partidos.

Ya están definidos 14 de 16 equipos en octavos de final. En rigor, 15, ya que Colo Colo tiene asegurada su clasificación, aunque resta precisar si avanzará como primero o segundo del Grupo E, aunque tiene la opción principal para ser líder.

En dicha zona, O’Higgins y Recoleta se jugarán su opción. Ambos se enfrentarán en un encuentro donde los rancagüinos buscarán quitarle el liderato al Cacique (que cierra con la eliminada Unión Española) y los albiazules esperan arrebatarle la segunda plaza a los celestes.

El Grupo E se cerrará el próximo 26 de agosto. El puntero se medirá con Audax Italiano, mientras que el escolta chocará con Deportes Santa Cruz.

Dos posibles clásicos

Ahí se cerrarán todas las llaves de octavos de final. Las otras seis están definidas. Coquimbo Unido vs. Cobreloa, Universidad Católica vs. Unión La Calera, Deportes Antofagasta vs. Deportes Iquique y Universidad de Chile vs. Everton cierran la parte de arriba del cuadro. Es por ello que en semifinales se podría dar el Clásico Universitario entre la UC y la U.

Los azules vencieron este miércoles a Unión San Felipe y se afianzaron en el liderato. “El partido se dio como esperábamos. Necesitábamos más gente en ofensiva para intentar generar esos espacios, porque sabíamos que iba a ser difíciles encontrarlos. En líneas generales es un buen partido, sabiendo también el contexto del pasto sintético”, dijo Fernando Gago, el estratega azul.

La parte de abajo la componen el primero del Grupo E (Colo Colo u O’Higgins) vs. Audax Italiano, Ñublense vs. Deportes Puerto Montt, Deportes Santa Cruz vs. el segundo del Grupo E (Colo Colo, O’Higgins o Deportes Recoleta) y Deportes Concepción vs. Curicó Unido.

En ese sentido, si el Cacique y la U avanzan de ronda y llegan a una hipotética definición, en la final se daría el Superclásico del fútbol chileno.

El premio por ganar la Copa Chile

Si bien sumar el espigado trofeo a la vitrina es un incentivo importante para los clubes y sus respectivos jugadores y cuerpo técnico, incluso por el valor histórico que representa, lo concreto es que la Copa de la Liga desplazó a la Copa Chile en interés deportivo.

La explicación es clara: el nuevo certamen otorga un cupo en la fase previa de la Copa Libertadores, en condición de Chile 3. El más antiguo, entrega como estímulo un camino algo más espinado:el monarca tendrá que dirimir el cuarto cupo en un repechaje con el equipo que resulte tercero en la Liga de Primera. Eso sí, el que resulte perdedor en la definición no se quedará con las manos vacías: clasificará a la Copa Sudamericana, junto a los que resulten cuarto, quinto y sexto de la Liga de Primera.

Revisa las llaves de la Copa Chile