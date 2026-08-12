Alexis Sánchez disputará la MLS: dónde y cómo se pueden ver los partidos del Niño Maravilla en la liga norteamericana

Los partidos de Sánchez en la MLS se transmiten por streaming, Foto: Andrés Piña/Photosport.

Ya es oficial. Tal como lo adelantó El Deportivo, de manera exclusiva, Alexis Sánchez es el nuevo jugador del CF Montreal y disputará la Major League Soccer (MLS) por las próximas dos temporadas.

Por lo mismo, muchos ya se preguntan dónde se podrán ver los partidos del nuevo equipo del Niño Maravilla y de paso el resto de los duelos del torneo norteamericano. Y la respuesta es simple: en nuestro país, los derechos de transmisión de la MLS los tiene la cadena de streaming Apple TV.

Para acceder a ella, se debe crear una cuenta con los datos personales y bancarios y luego ponerle una clave de acceso. Y aunque tiene una señal de prueba gratuita por 7 días, el costo mensual de la aplicación es de 4.990 pesos al mes.

¡Bienvenido, Alexis! 🇨🇱



Le CF Montréal fait l'acquisition d’Alexis Sánchez à titre de joueur désigné >>> https://t.co/T9omkYtJPQ



CF Montréal signs Alexis Sánchez as a Designated Player >>> https://t.co/NL1Jus33ID



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Una liga llena de chilenos y con un contrato millonario

Sánchez no será el único chileno que se podrá seguir en las emisiones de la MLS. Una decena de compatriotas milita en los distintos equipos canadienses y estadounidenses y la lista la conforman Gonzalo Tapia (Columbus Crew), Benjamín Kuscevic (Toronto), Alexander Aravena (Portland Timbers), Paulo Díaz (Atlanta United), Antonio Riquelme (Real Salt Lake), Zidane Yáñez (Nashville SC), Pablo Ruiz (Real Salt Lake), Justin Hylton (Orlando City), Diego Abarca (Austin FC) y Thomas Gillier, en la misma escuadra que Alexis.

Además, también se encuentran las estrellas internacionales, tales como Lionel Messi (Inter Miami), Son Heung-min, (Los Angeles FC), Thomas Muller (Vancouver Whitecaps FC), Robert Lewandowski (Chicago Fire) y Antoine Griezmann (Orlando City SC), entre otros.

Por lo mismo, la empresa fundada por Steve Jobs compró los derechos televisivos por 2.500 millones de dólares y su vínculo durará hasta que termine la temporada 2028-2029. De hecho, se espera que Apple TV pague 200 millones de dólares sólo por los partidos de este año y 107,5 millones de la moneda estadounidense por el torneo de transición que se jugará entre febrero y mayo de 2027.

Luego el torneo de ese lado del mundo se adaptará al calendario europeo (de agosto a junio) y recibirá 275 millones de dólares de parte de los creadores de Iphone por el torneo 2027-2028 y 2028-2029. Una vez finalizado el vínculo, ambas partes podrán renovarlo, sí así lo desean. Pero esa será una nueva negociación.