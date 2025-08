No se olvida de Chile: Ricardo Gareca revela su primer diálogo con Arturo Vidal en la Roja tras los insultos del Rey

El período de Ricardo Gareca en la Roja estuvo marcado por las polémicas. Una de las principales fue con Arturo Vidal, quien durante gran parte de 2024 se erigió como uno de los principales detractores del entrenador. “¡Este huevón no ve la Libertadores! Parece que sólo ve los partidos del fútbol argentino... ¡Tenís que hacer tres cambios ahora ya! Tienen que calmarse en la cancha. (Gareca) Tiene que dejar de inventar. Si el fútbol es muy sencillo. ¡Lo único que falta es que haga seis cambios!”, lanzó el día en que Chile cayó ante Argentina en las Eliminatorias.

No fue la única vez que el mediocampista cargó contra el entrenador, pero si una de las más duras. Meses después, tuvo que cambiar su visión del técnico, cuando el Tigre lo llamó para formar parte de su proceso.

Ahora, a semanas de su salida de la Roja, el transandino reveló como fue su primer diálogo con el King, tras el desaire que tuvieron. “Cuando tenía que convocarlo lo convoqué y prioricé, por sobre todas las cosas, la Selección y no un problema personal conmigo. Después, lo hablamos y él me pidió disculpas si es que yo me sentí ofendido. Yo le dije: ‘tranquilo, no hay ningún problema’”, contó en entrevista con el canal de YouTube ‘Los Eduls’.

Vidal, haciendo un gesto, atrás, Gareca. ANGELO SAAVEDRA/PHOTOSPORT

“Son jugadores históricos, muy importantes, que de pronto no se ven en la Selección y la viven de tal manera que no verse en ella una vez, dos veces, en la convocatoria… y llegó un momento en donde él se expresó de una manera que para ellos no era tan agresivo, pero para nosotros podía llegar a serlo”, explicó.

En esa línea, el entrenador minimiza las críticas que recibió en el país. “No era que me molestaba, en realidad soy bastante frío en ese aspecto. No me caldeo por alguna declaración de algún muchacho, me enfocó en el trabajo que tengo que hacer”, enfatizó.

De hecho, Gareca aseguró ser poco consumidor de medios de comunicación, aunque estaba al tanto de los comentarios. “Estoy informado dentro dé, pero no soy tanto de consumir, sobre todo donde trabajo. A lo mejor por ahí consumo más a ustedes, al futbol argentino y lo demás. Hoy lo analizó en el momento en que me presento a trabajar. Veía los partidos de Chile, de los muchachos que le tocaba jugar”, dijo.

“Cuando me tocaba ir a la Federación de Chile ya me ponía a mirar y observar. El trabajo nuestro es un poco así, monitorear a los muchos de la Selección. Entonces no consumía tanto lo que se hablaba, pero, por supuesto, uno después se va enterando”, añadió.