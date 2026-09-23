Diputado Soto cuestiona adhesión al Escudo de las Américas: “Chile está descuidando por todos lados sus intereses”

El diputado Raúl Soto (PPD) cuestionó durante la mañana de este miércoles el anuncio del Gobierno de la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, apuntando que se están “descuidando” los intereses del país.

En conversación con Radio Infinita, es que el diputado señaló que “formar parte de un espacio como este creo que puede en algún punto hacer presión para que Chile tome ciertas decisiones que sean contrarias al interés de nuestro propio país, y a los compromisos internacionales que tenemos asumidos hace ya varios años.

El diputado además apuntó a posibles presiones por parte de Estados Unidos para la adhesión de Chile.

“Es evidente”, mencionó, añadiendo que “cuando Chile suscribe y adhiere al Escudo de las Américas, habiendo mostrado todas las dudas que el propio Gobierno mostró, en la persona del ministro Barros, y el propio presidente Kast en algún momento, se confirma lo que el embajador de Estados Unidos en Chile en algún momento dijo en el contexto del Foro de Madrid, y que es que con Chile era fácil aplicar la política Donroe”.

“Parece que el embajador tenía razón, y sí era fácil, dada la debilidad en materia política exterior de nuestro país, ceder autonomía y, por lo tanto, imponer decisiones y llevar a Chile a tomar cierta dirección en favor del interés de Estados Unidos”, agregó.

Asimismo, el diputado calificó la situación como preocupante y apuntó que Chile debería buscar mantener una buena relación con las distintas potencias internacionales.

“Creo que Chile está descuidando por todos lados sus intereses por buscar acercarse política e ideológicamente a Estados Unidos a propósito de esta subordinación que está ocurriendo”, agregó.

El diputado, además planteó que Chile ya contaba con un mecanismo regional de cooperación para combatir el crimen organizado transnacional a través del Acuerdo de Santiago.

“Chile ya tenía un espacio de colaboración, tenía un compromiso de Santiago que daba un paso significativo en esa dirección, donde Estados y países en igualdad de condiciones, se pusieron de acuerdo para colaborar”, mencionó.

Es así como señaló que “el paso que se ha dado hoy día respecto del Escudo de las Américas puede ser un paso en falso. Y no es que lo diga yo, lo ha dicho con bastante claridad y certeza el propio ministro de defensa de José Antonio Kast, el ministro Barros”.

“Es evidente que el Gobierno de Chile ha sido ingenuo en materia de política exterior, y probablemente debió el Presidente Kast haber escuchado más a su ministro de defensa”, agregó.

Finalmente, el diputado Soto reiteró que “¿Cuál fue la presión? Hagámonos la siguiente pregunta, ¿Qué hubiese ocurrido si Chile no adhiere formalmente al escudo de la América? ¿Estados Unidos no hubiese aumentado los aranceles a nuestras exportaciones? ¿Esa era probablemente la real amenaza? ¿Cuál es el interés que Chile está protegiendo al sumarse al Escudo de las Américas? ¿Un interés para resguardar económicamente el mundo empresarial de nuestro país, pero descuidando nuestro interés en materia de autonomía, soberanía y también geopolítico?“.