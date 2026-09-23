SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Diputado Soto cuestiona adhesión al Escudo de las Américas: “Chile está descuidando por todos lados sus intereses”

    El diputado del PPD, además apuntó que "es evidente que el Gobierno de Chile ha sido ingenuo en materia de política exterior".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El diputado Raúl Soto (PPD) cuestionó durante la mañana de este miércoles el anuncio del Gobierno de la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, apuntando que se están “descuidando” los intereses del país.

    En conversación con Radio Infinita, es que el diputado señaló que “formar parte de un espacio como este creo que puede en algún punto hacer presión para que Chile tome ciertas decisiones que sean contrarias al interés de nuestro propio país, y a los compromisos internacionales que tenemos asumidos hace ya varios años.

    El diputado además apuntó a posibles presiones por parte de Estados Unidos para la adhesión de Chile.

    “Es evidente”, mencionó, añadiendo que “cuando Chile suscribe y adhiere al Escudo de las Américas, habiendo mostrado todas las dudas que el propio Gobierno mostró, en la persona del ministro Barros, y el propio presidente Kast en algún momento, se confirma lo que el embajador de Estados Unidos en Chile en algún momento dijo en el contexto del Foro de Madrid, y que es que con Chile era fácil aplicar la política Donroe”.

    “Parece que el embajador tenía razón, y sí era fácil, dada la debilidad en materia política exterior de nuestro país, ceder autonomía y, por lo tanto, imponer decisiones y llevar a Chile a tomar cierta dirección en favor del interés de Estados Unidos”, agregó.

    Asimismo, el diputado calificó la situación como preocupante y apuntó que Chile debería buscar mantener una buena relación con las distintas potencias internacionales.

    “Creo que Chile está descuidando por todos lados sus intereses por buscar acercarse política e ideológicamente a Estados Unidos a propósito de esta subordinación que está ocurriendo”, agregó.

    El diputado, además planteó que Chile ya contaba con un mecanismo regional de cooperación para combatir el crimen organizado transnacional a través del Acuerdo de Santiago.

    “Chile ya tenía un espacio de colaboración, tenía un compromiso de Santiago que daba un paso significativo en esa dirección, donde Estados y países en igualdad de condiciones, se pusieron de acuerdo para colaborar”, mencionó.

    Es así como señaló que “el paso que se ha dado hoy día respecto del Escudo de las Américas puede ser un paso en falso. Y no es que lo diga yo, lo ha dicho con bastante claridad y certeza el propio ministro de defensa de José Antonio Kast, el ministro Barros”.

    “Es evidente que el Gobierno de Chile ha sido ingenuo en materia de política exterior, y probablemente debió el Presidente Kast haber escuchado más a su ministro de defensa”, agregó.

    Finalmente, el diputado Soto reiteró que “¿Cuál fue la presión? Hagámonos la siguiente pregunta, ¿Qué hubiese ocurrido si Chile no adhiere formalmente al escudo de la América? ¿Estados Unidos no hubiese aumentado los aranceles a nuestras exportaciones? ¿Esa era probablemente la real amenaza? ¿Cuál es el interés que Chile está protegiendo al sumarse al Escudo de las Américas? ¿Un interés para resguardar económicamente el mundo empresarial de nuestro país, pero descuidando nuestro interés en materia de autonomía, soberanía y también geopolítico?“.

    Más sobre:Raúl SotoDiputadoPPDEscudo de las AméricasJosé Antonio KastGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico

    Operadores financieros recortan expectativas de inflación para septiembre, pero la elevan para el largo plazo

    Carabineros detiene a mujer por incendio en que fallecieron dos personas en Cerrillos este miércoles

    Informe estima en 450 mil las muertes que el fenómeno de El Niño podría provocar en los próximos seis meses

    Presidenta de RN respalda gestión del ministro García Ruminot y acusa: “Hay una mala intención en las críticas”

    Buscan a ecuatorianos por ataque a mujer y comerciante en local de comida de Maipú y descartan vínculo con turbazo previo

    Lo más leído

    1.
    Diputada Parisi defiende abstención del PDG en reforma para expulsión de migrantes: “Lamento que el gobierno esté siempre buscando culpables”

    Diputada Parisi defiende abstención del PDG en reforma para expulsión de migrantes: “Lamento que el gobierno esté siempre buscando culpables”

    2.
    Pese a reparos transversales y votos del PC en contra: Senado aprueba norma pendiente de reforma al sistema político

    Pese a reparos transversales y votos del PC en contra: Senado aprueba norma pendiente de reforma al sistema político

    3.
    Cámara aprueba admisibilidad de proyecto de ley que busca asegurar inembargabilidad de fondos para deudores del CAE

    Cámara aprueba admisibilidad de proyecto de ley que busca asegurar inembargabilidad de fondos para deudores del CAE

    4.
    En el avión presidencial: el reclamo de Soto y Ortiz a Kast por Bachelet y los contactos del Mandatario con la expresidenta

    En el avión presidencial: el reclamo de Soto y Ortiz a Kast por Bachelet y los contactos del Mandatario con la expresidenta

    5.
    Parisi cuestiona adhesión al Escudo de las Américas: “Kast no está cuidando a su gente”

    Parisi cuestiona adhesión al Escudo de las Américas: “Kast no está cuidando a su gente”

    6.
    Sin Arrau en sala, agenda de seguridad sufre nuevo revés con el proyecto antibarricadas

    Sin Arrau en sala, agenda de seguridad sufre nuevo revés con el proyecto antibarricadas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Un agente de inteligencia artificial de OpenAI hackeó un sistema de salud del gobierno australiano y la empresa tardó tres meses en informar

    Un agente de inteligencia artificial de OpenAI hackeó un sistema de salud del gobierno australiano y la empresa tardó tres meses en informar

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    5 formas para hacer que las alergias primaverales sean menos desagradables, según una inmunóloga

    5 formas para hacer que las alergias primaverales sean menos desagradables, según una inmunóloga

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este jueves 24 de septiembre: toda la red disponible

    Así funciona la red de Metro este jueves 24 de septiembre: toda la red disponible

    Temblor hoy, jueves 24 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 24 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Carabineros detiene a mujer por incendio en que fallecieron dos personas en Cerrillos este miércoles
    Chile

    Carabineros detiene a mujer por incendio en que fallecieron dos personas en Cerrillos este miércoles

    Presidenta de RN respalda gestión del ministro García Ruminot y acusa: “Hay una mala intención en las críticas”

    Buscan a ecuatorianos por ataque a mujer y comerciante en local de comida de Maipú y descartan vínculo con turbazo previo

    Operadores financieros recortan expectativas de inflación para septiembre, pero la elevan para el largo plazo
    Negocios

    Operadores financieros recortan expectativas de inflación para septiembre, pero la elevan para el largo plazo

    Link Capital Partners compra parte del paquete de acciones de Red Megacentro que buscaba adquirir el grupo Angelini

    De Grange detalla con qué concesionarias negocia bajar el cobro del TAG y responde a las críticas del CPI

    La lluvia llega a Santiago y la zona central: revisa cuándo y qué esperar del evento
    Tendencias

    La lluvia llega a Santiago y la zona central: revisa cuándo y qué esperar del evento

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    ¿Por qué las alergias de primavera cambian según la ciudad? El contraste entre Santiago y el sur de Chile

    Preocupación en el fútbol chileno: Reinaldo Sánchez se encuentra hospitalizado en estado grave
    El Deportivo

    Preocupación en el fútbol chileno: Reinaldo Sánchez se encuentra hospitalizado en estado grave

    “Poco y nada hizo en el partido”: en Paraguay critican a la Roja luego de que se clasificaran a la final de los Odesur

    “La Vinotinto impuso su ley”: prensa de Venezuela festeja el triunfo sobre la Roja femenina en los Odesur

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios
    Tecnología

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    Un agente de inteligencia artificial de OpenAI hackeó un sistema de salud del gobierno australiano y la empresa tardó tres meses en informar

    Motorola presenta el Signature 27: su nuevo celular premium con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IA de Google y cámara de 200 MP

    Foro de las Artes 2026 desplegará más de 30 actividades gratuitas durante octubre
    Cultura y entretención

    Foro de las Artes 2026 desplegará más de 30 actividades gratuitas durante octubre

    “¡Están matando a un h...!“: cómo nació la legendaria frase que unió a Zalo Reyes y Felipe Avello

    El Motín de Cambiaso: sangre, aguardiente, saqueos y una bandera pirata flameando en Punta Arenas

    Informe estima en 450 mil las muertes que el fenómeno de El Niño podría provocar en los próximos seis meses
    Mundo

    Informe estima en 450 mil las muertes que el fenómeno de El Niño podría provocar en los próximos seis meses

    Xi aboga por una relación estable con Estados Unidos a su llegada a Washington para reunirse con Trump

    Ucrania aborda con Irán “pasos mutuos” para evitar “un mayor aumento de las tensiones” bilaterales

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”
    Paula

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse