SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Gianni Infantino se queda sin amigos: la federación de Francia le resta el apoyo al presidente de la FIFA

    La entidad que rige al fútbol galo explica las razones que lo llevan a alejarse de la reelección del suizo como máxima autoridad del fútbol mundial.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Gianni Infantino, presidente de la FIFA (Foto: @fifamedia)

    Gianni Infantino sigue perdiendo respaldos de cara a la reelección. Ahora, de una federación emblemática a nivel mundial. Francia, bicampeón mundial, ha comunicado que no apoyará al suizo en su propósito de extender su mandato en la FIFA.

    A través de una extensa referencia, la entidad que preside Phillipe Diallo, expresa las razones que justifican un histórico quiebre con la entidad afincada en Zúrich.

    Gianni Infantino se queda sin amigos: la federación de Francia le resta el apoyo al presidente de la FIFA

    La decisión es consensuada. “Reunido este jueves 10 de septiembre en París, a petición de su presidente, Philippe Diallo, el Comité Ejecutivo de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) decidió por unanimidad retirar su apoyo a Gianni Infantino de cara a las elecciones presidenciales de la FIFA, que se celebrarán el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos”, explica la entidad.

    Desde el respaldo de la FFF (29 de junio), se han producido una serie de acontecimientos que involucran directamente a la gobernanza de la FIFA y a su presidente, en total contradicción con los principios esenciales de la buena gobernanza y los valores del fútbol”, justifica en relación a su cambio de planes..

    Los planes de Infantino en torno a la organización de los mundiales siguen pasándole la cuenta. “A finales de julio, se dio a conocer un proyecto liderado por el presidente de la FIFA, cuyo objetivo es crear una empresa comercial que incluya los derechos de la Copa Mundial y abra su capital a inversores externos. La Federación Francesa de Fútbol (FFF), a través de su presidente, enfatizó que ‘un proyecto con un impacto tan significativo en el futuro del fútbol no podía considerarse sin información completa, una consulta exhaustiva y un proceso de toma de decisiones totalmente transparente. La gobernanza de la FIFA no está a la altura de lo que representa el fútbol’ .Hoy, si bien este proyecto ha sido definitivamente abandonado gracias a una respuesta coordinada dentro de la UEFA junto con varias otras confederaciones, el problema de la gobernanza de la FIFA no puede considerarse resuelto”, insiste.

    Daño y búsqueda

    “Es en este contexto, donde las recientes iniciativas del presidente de la FIFA han dañado gravemente la imagen y la unidad del fútbol, ​​que la Federación Francesa de Fútbol (FFF) ha decidido retirar su apoyo a Gianni Infantino de cara a las elecciones presidenciales de la FIFA en marzo de 2027″, concluye.

    Lo siguiente es una declaración de principios. “La FFF aboga por el desarrollo, en consulta con las confederaciones, las federaciones nacionales y todos los actores involucrados (jugadores, aficionados, etc.), de un proyecto para el fútbol mundial que inicie una reforma integral de la gobernanza de la FIFA y fomente el desarrollo del deporte combinando excelencia y solidaridad. Con este fin, la FFF iniciará en los próximos días una serie de consultas con destacadas figuras francesas e internacionales cuya experiencia y competencia en gobernanza, que trasciende el ámbito deportivo, se consideran referentes”, explica.

    Más sobre:Gianni InfantinoInfantinoFranciaFIFAFútbolFútbol Internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Partidos de la oposición conmemoran el 11-S reivindicando a Allende, con críticas a Kast y llamados a la unidad del sector

    Imputado por el crimen de Mariana Sepúlveda queda con internación provisoria en centro asistencial

    Kast por decisión de no conmemorar el 11-S: “No hay mejor homenaje para la patria que enfrentar las urgencias de nuestros compatriotas”

    Defensa de Vinko Fodich reconoce que exfiscal admitió vínculo con los hechos, pero sostiene que “no es parte de un secuestro”

    Soy lobista y qué: el incómodo debate que enreda al Frente Amplio

    Ministro García bajo fuego amigo: parlamentarios RN piden reforzar la Segpres tras revés en proyecto de Sala Cuna

    Lo más leído

    1.
    Un nuevo paso hacia cumplir la cláusula: Vozinha será titular ante Deportes Concepción

    Un nuevo paso hacia cumplir la cláusula: Vozinha será titular ante Deportes Concepción

    2.
    Por qué Aníbal Mosa mantiene frenadas las renovaciones de Fernando Ortiz y Arturo Vidal en Colo Colo

    Por qué Aníbal Mosa mantiene frenadas las renovaciones de Fernando Ortiz y Arturo Vidal en Colo Colo

    3.
    Redes sociales, consultas y reuniones presenciales: cómo Nicolás Córdova llegó a los “extranjeros” nominados a la Roja

    Redes sociales, consultas y reuniones presenciales: cómo Nicolás Córdova llegó a los “extranjeros” nominados a la Roja

    4.
    La revancha de Australia: Sabalenka y Rybakina se vuelven a encontrar en una final de Grand Slam y van por el US Open

    La revancha de Australia: Sabalenka y Rybakina se vuelven a encontrar en una final de Grand Slam y van por el US Open

    5.
    Un Monumental repleto espera un duelo decisivo para Colo Colo y el retorno de Mirko Jozic

    Un Monumental repleto espera un duelo decisivo para Colo Colo y el retorno de Mirko Jozic

    6.
    Con la bendición de Claudio Bravo: quién es Christian Bravo, el joven arquero que llega a la Roja

    Con la bendición de Claudio Bravo: quién es Christian Bravo, el joven arquero que llega a la Roja

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Comienza postulación a beneficio de hasta $1,6 millones para mejorar la vivienda: ¿Cuáles son los requisitos?

    Comienza postulación a beneficio de hasta $1,6 millones para mejorar la vivienda: ¿Cuáles son los requisitos?

    Temblor hoy, viernes 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 11 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este viernes 11 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Partidos de la oposición conmemoran el 11-S reivindicando a Allende, con críticas a Kast y llamados a la unidad del sector
    Chile

    Partidos de la oposición conmemoran el 11-S reivindicando a Allende, con críticas a Kast y llamados a la unidad del sector

    Imputado por el crimen de Mariana Sepúlveda queda con internación provisoria en centro asistencial

    Kast por decisión de no conmemorar el 11-S: “No hay mejor homenaje para la patria que enfrentar las urgencias de nuestros compatriotas”

    La agenda de Rosanna Costa en el Chile Day 2026
    Negocios

    La agenda de Rosanna Costa en el Chile Day 2026

    Santander Arena: la estrategia musical detrás del recinto que por casi dos décadas vistió Movistar

    MK4: oposición respalda medidas para la vivienda, pero desconfía y pone reparos a cambios en materias financieras

    Lluvia con tormentas eléctricas: a qué hora comienza el evento hoy en Santiago, según el pronóstico
    Tendencias

    Lluvia con tormentas eléctricas: a qué hora comienza el evento hoy en Santiago, según el pronóstico

    Primavera gris: cómo cuidarte y apoyar a tus cercanos durante esta temporada crítica para la salud mental

    ¿Llueve en Fiestas Patrias? Esto dice la última actualización de dos modelos meteorológicos

    Redes sociales, consultas y reuniones presenciales: cómo Nicolás Córdova llegó a los “extranjeros” nominados a la Roja
    El Deportivo

    Redes sociales, consultas y reuniones presenciales: cómo Nicolás Córdova llegó a los “extranjeros” nominados a la Roja

    Un nuevo paso hacia cumplir la cláusula: Vozinha será titular ante Deportes Concepción

    La especial invitación que recibió Lucas Assadi durante sus primeros días en Suecia

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa
    Tecnología

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27

    Desde refrigeradores hasta lavadoras con IA: 3 electrodomésticos de Samsung para facilitar la rutina en el hogar

    La avanzada de escritores que va a Alemania para preparar a Chile como Invitado de la Feria del Libro de Frankfurt 2027
    Cultura y entretención

    La avanzada de escritores que va a Alemania para preparar a Chile como Invitado de la Feria del Libro de Frankfurt 2027

    La palabra de la Academia: “Entregamos los Emmy a seres humanos, no a algo creado por una máquina”

    Altea: el largo camino del disco inédito de Patricio Castillo y Osvaldo “Gitano” Rodríguez hecho en el exilio

    EE.UU. recuerda los 25 años de los ataques con actos en todo el país
    Mundo

    EE.UU. recuerda los 25 años de los ataques con actos en todo el país

    Vaughan Piccirillo-Sealey, el bebé de la foto icónica del 11-S: “Ese día definió casi todos los aspectos de la vida estadounidense”

    Trump asiste a conmemoración del 11-S en El Pentágono: “Nuestro país nunca ha sido tan fuerte como lo es ahora”

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”
    Paula

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis