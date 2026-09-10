Gianni Infantino sigue perdiendo respaldos de cara a la reelección. Ahora, de una federación emblemática a nivel mundial. Francia, bicampeón mundial, ha comunicado que no apoyará al suizo en su propósito de extender su mandato en la FIFA.

A través de una extensa referencia, la entidad que preside Phillipe Diallo, expresa las razones que justifican un histórico quiebre con la entidad afincada en Zúrich.

Gianni Infantino se queda sin amigos: la federación de Francia le resta el apoyo al presidente de la FIFA

La decisión es consensuada. “Reunido este jueves 10 de septiembre en París, a petición de su presidente, Philippe Diallo, el Comité Ejecutivo de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) decidió por unanimidad retirar su apoyo a Gianni Infantino de cara a las elecciones presidenciales de la FIFA, que se celebrarán el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos”, explica la entidad.

“Desde el respaldo de la FFF (29 de junio), se han producido una serie de acontecimientos que involucran directamente a la gobernanza de la FIFA y a su presidente, en total contradicción con los principios esenciales de la buena gobernanza y los valores del fútbol”, justifica en relación a su cambio de planes..

La FFF retire son soutien à Gianni Infantino et appelle à une profonde réforme de la gouvernance de la FIFA https://t.co/VBg7N6Eu0f — FFF (@FFF) September 10, 2026

Los planes de Infantino en torno a la organización de los mundiales siguen pasándole la cuenta. “A finales de julio, se dio a conocer un proyecto liderado por el presidente de la FIFA, cuyo objetivo es crear una empresa comercial que incluya los derechos de la Copa Mundial y abra su capital a inversores externos. La Federación Francesa de Fútbol (FFF), a través de su presidente, enfatizó que ‘un proyecto con un impacto tan significativo en el futuro del fútbol no podía considerarse sin información completa, una consulta exhaustiva y un proceso de toma de decisiones totalmente transparente. La gobernanza de la FIFA no está a la altura de lo que representa el fútbol’ .Hoy, si bien este proyecto ha sido definitivamente abandonado gracias a una respuesta coordinada dentro de la UEFA junto con varias otras confederaciones, el problema de la gobernanza de la FIFA no puede considerarse resuelto”, insiste.

Daño y búsqueda

“Es en este contexto, donde las recientes iniciativas del presidente de la FIFA han dañado gravemente la imagen y la unidad del fútbol, ​​que la Federación Francesa de Fútbol (FFF) ha decidido retirar su apoyo a Gianni Infantino de cara a las elecciones presidenciales de la FIFA en marzo de 2027″, concluye.

Lo siguiente es una declaración de principios. “La FFF aboga por el desarrollo, en consulta con las confederaciones, las federaciones nacionales y todos los actores involucrados (jugadores, aficionados, etc.), de un proyecto para el fútbol mundial que inicie una reforma integral de la gobernanza de la FIFA y fomente el desarrollo del deporte combinando excelencia y solidaridad. Con este fin, la FFF iniciará en los próximos días una serie de consultas con destacadas figuras francesas e internacionales cuya experiencia y competencia en gobernanza, que trasciende el ámbito deportivo, se consideran referentes”, explica.