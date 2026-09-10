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    Una cláusula cumplida con incremento salarial y más años de contrato: las maniobras de la U para renovar a Eduardo Vargas

    El delantero ya cumplió la condición que activa su renovación automática para seguir en el club durante la temporada 2027. Hoy Azul Azul busca extender el vínculo por dos temporadas más y está en plenas tratativas con el atacante por una mejora salarial superior a la contemplada originalmente en el vínculo.

    Por 
    Matías Parker
     
    Lucas Mujica
    Una cláusula cumplida con incremento salarial y más años de contrato: las maniobras de la U para renovar a Eduardo Vargas. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Eduardo Vargas vive días claves en la U. El ariete de 36 años está en plena negociación por su continuidad. El delantero ya cumplió la condición establecida en su contrato para extender automáticamente su vínculo por la temporada 2027. En paralelo, Azul Azul conversa con el jugador con una propuesta distinta que contempla un aumento de sueldo superior al establecido y dos años adicionales.

    Cuando Turboman regresó a Universidad de Chile a comienzos de temporada, su vínculo establecía una condición asociada a su participación en cancha. Si disputaba al menos el 50% de los minutos del equipo durante el año, se activaba una renovación por todo 2027, con un aumento del 15% de su sueldo. Esa condición ya se cumplió, por lo que el vínculo y el incremento salarial ya lo tiene en su poder.

    El elenco estudiantil laico ha disputado 35 partidos oficiales durante la temporada: 22 por la Liga de Primera, seis por la Copa Chile, seis por la Copa de la Liga y uno por la Copa Sudamericana. En total, son 3.150 minutos posibles. Vargas ha estado en cancha durante 2.020 minutos, equivalentes al 64% del total. El ariete, por lo tanto, superó el porcentaje requerido para activar la extensión de su contrato.

    La situación, sin embargo, no está cerrada ahí. Según información recabada por El Deportivo, la U quiere que Vargas permanezca durante más tiempo y le presentó una alternativa distinta a la renovación automática. La propuesta considera un incremento salarial superior al 15% y un contrato por dos temporadas más. Es decir, que defienda a la U hasta diciembre del 2028. El atacante todavía no acepta esa oferta. Las conversaciones entre las partes siguen en desarrollo.

    Vargas celebra junto a Charles Aránguiz. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Más protagonismo

    La intención de Universidad de Chile es prolongar la estadía de Vargas más allá de 2027. Y si bien ya es uno de los referentes del plantel, la idea en Azul Azul es potenciar esa imagen. Dentro del club lo proyectan, junto a Charles Aránguiz, como los principales rostros del equipo para el centenario de la institución.

    Esa planificación toma en cuenta la salida de Marcelo Díaz. El mediocampista, uno de los referentes en las últimas temporadas y actual capitán, dejará el fútbol al término del año.

    La evolución del delantero durante esta temporada también explica la intención del club de extender su vínculo. Vargas comenzó el año como una de las alternativas ofensivas del equipo tras un paso irregular por Nacional de Uruguay y un semestre con altibajos en Audax Italiano. Su regreso a Universidad de Chile, además, se produjo después de una larga espera y en un plantel que había incorporado dos delanteros como principales refuerzos para la temporada: Juan Martín Lucero y Octavio Rivero.

    Claro que los dos arietes mencionados, entre lesiones y bajo rendimiento, quedaron relegados ante el protagonismo de Turboman. Con el paso de los partidos, Vargas aumentó su participación y pasó a tener un papel regular en la formación. Hoy es la figura del ataque de la U. Sus números lo respaldan. En la temporada suma 11 goles y cinco asistencias en 26 partidos.

    El valor en el vestuario

    El técnico Fernando Gago no ha escatimado en los elogios a su dirigido. Tampoco ha ocultado su sorpresa por el futbolista que encontró pese a los 36 años. “Eduardo es importantísimo y lo vengo diciendo desde el primer día que estoy. Creo que está en un nivel, no sacándolo de lo futbolístico, sino en un nivel de capacidad mental, de entender, de disfrutar dónde está. Y cada vez está mejor, en los entrenamientos lo mismo”, comentó durante el último fin de semana.

    Eduardo Vargas. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    “Entrena muchísimo, por eso también está de la forma que está. Me pone muy contento por él que esté, que convierta, de que tenga buenas actuaciones, buenos minutos, porque se lo merece; es un chico fenomenal y es muy importante para el grupo”, agregó. “Creo que Eduardo está pasando un momento de forma impresionante. Está muy bien físicamente, bien desde la cabeza, con ganas. Me sorprende muchísimo el nivel que tiene hoy para bien, es muy bueno lo de él”, insistió el estratega.

    Por ahora, el principal punto pendiente para definir su futuro. Claro que Vargas ya tiene asegurada la renovación correspondiente a 2027 en virtud de la cláusula de minutos.

    Hace algunas semanas, Turboman cumplió 100 partidos con la camiseta de la U. Un momento en el que aprovechó de abordar su presente. “Estoy orgulloso, porque intento dejar lo mejor de mí en cada partido, corriendo y metiendo aunque no salgan las cosas. Eso es lo importante. No tengo que demostrarle nada a nadie, quiero dejar mi nombre en lo más alto en este club”, dijo entonces.

    Hoy sus compañeros también reconocen el valor que tiene en el camarín. “Le quiero agradecer a Edu, que era el encargado del penal y me lo dio”, reveló Octavio Rivero, autor del 4-2 de la U ante Coquimbo Unido.

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