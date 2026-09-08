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    El Deportivo

    Rivero firmando un retorno soñado y Lucero anotando un doblete: la otra lucha que se vive en la U de Fernando Gago

    Los centrodelanteros tuvieron una jornada soñada al concretar la remontada azul sobre Coquimbo Unido. Tras un año de críticas, lesiones y polémicas, ambos quieren su resurgimiento en Universidad de Chile.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Octavio Rivero celebra uno de los goles de Juan Martín Lucero. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile se subió a una montaña rusa de emociones en el Estadio Nacional: “La verdad que me cuesta hablar un poco. Estoy realmente emocionado, fue una lesión muy dura”, señaló, notoriamente conmovido, Octavio Rivero. Fue uno de los protagonistas de la sufrida victoria sobre Coquimbo Unido, por 4-2. ¿El otro? Juan Martín Lucero.

    Los centrodelanteros llegaron con el cartel de figura a inicios de año y rápidamente se depositaron grandes expectativas sobre sus espaldas. Sin embargo, entre lesiones, poco juego y escasos goles, ambos pasaron a ser blanco de las críticas. Su pasado en Colo Colo tampoco les dio mucho margen. Este sábado, ante el actual monarca del fútbol nacional, ambos fueron clave para mantenerse en la pelea por el Chile 2.

    La U caía inexplicablemente. En el 84′, Fernando Gago dio ingreso a los dos 9 que tenía en el banco, en una medida que respondió más a una desesperación que un cambio táctico. Los dos centrodelanteros se sumaron a Eduardo Vargas.

    Sus ingresos recibieron la desaprobación del público presente en Ñuñoa. Los hinchas azules hicieron sentir su descontento pifiando y abucheando notoriamente a los rioplatenses. Sin embargo, ellos respondieron en los tres goles que sellaron la remontada estudiantil.

    Entiendo el enojo de la gente. Estamos en un club muy grande, tenemos que estar más arriba. Hoy esta victoria nos acerca de nuevo. Así que hay que seguir luchando, hay que seguir entregándonos al máximo. Hay veces que las cosas salen, hay veces que no. Simplemente no hay mucha explicación en el fútbol”, señaló Lucero sobre los cuestionamientos.

    Juan Martín Lucero y Octavio Rivero se abrazan en la victoria de la U sobre Coquimbo Unido. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Cuestionamientos

    El caso de Rivero es probablemente el más sentido. El uruguayo volvió a jugar casi siete meses fuera de las canchas producto de una dura lesión de rodilla que le provocó una sinovitis. Alcanzó a sumar apenas 92 minutos en dos partidos hasta quedar marginado. Incluso debió ser operado.

    El charrúa participó en el empate y selló la remontada con un gol de penal. Vargas, el encargado del cobro, generó una increíble jugada y le cedió la pena máxima. Este aseguró con un potente remate al centro. Fue su primer tanto con la camiseta azul, que celebró con lágrimas y un grito de desahogo. Todos sus compañeros se acercaron a abrazarlo, tanto en la anotación como después del duelo.

    Por suerte pude convertir, agradecerle a Edu, que era el encargado del penal y me lo dio. Así que nada, contento con la gente, agradecerle a la gente también por el apoyo que me dio este tiempo. Sé que por ahí hubo comentarios negativos, pero bueno, entiendo también el punto del hincha”, reconoció en TNT Sports.

    Rivero pasó por un extenso proceso de recuperación y dio detalles de cómo se enteró que sería convocado por Gago: “Yo cerré la boca, trabajé como siempre lo hice y trato de mostrar dentro de la cancha. Fue un proceso muy duro. No me esperaba estar convocado para esta semana”, contó.

    En tanto, con más participación, aunque también siendo apuntado por los hinchas, Lucero también se descargó. Fue el autor de un doblete que puso el 3-2 parcial. Actualmente acumula cinco dianas en el año.

    El argentino también ha sido duramente criticado debido a sus reiterados problemas físicos. “Muy feliz por el triunfo. Necesitábamos esta victoria, veníamos de dos derrotas duras. Y era importante volver a ganar en casa con nuestra gente y bueno, gracias a Dios, ahí se dieron los goles. Fue una noche redonda creo para todos, en lo grupal también”, destacó.

    Eso sí, se las arregló para tener dos momentos que quedaron en el recuerdo, en ambos clásicos del primer semestre. Asistió a Matías Zaldivia para que la U ganase en el Monumental y marcó el único gol en la victoria sobre Universidad Católica en el Nacional.

    Juan Martín Lucero y Octavio Rivero fueron clave para la remontada de la U. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Una nueva cara

    Ahora, ambos buscarán recuperar terreno y ser una alternativa para la U. No quita que deberán correr desde atrás de Eduardo Vargas, goleador y figura azul en el año.

    A comienzo de año y pese a su tan ansiado retorno, Turboman llegó prácticamente como una tercera alternativa a los dos fichajes bombásticos. Con el correr de las fechas, se transformó en uno de los líderes del plantel.

    Hoy por hoy es el primero de un tridente que en principio parecía soñado y que en la U esperan recuperar, al menos, a sus otras dos piezas. No obstante, Gago espera tenerlos como alternativas, sobre todo a Rivero, cuyo regreso considera incluso como un refuerzo: “Son chicos que nos van a dar mucho, son muy importantes y lo vengo repitiendo siempre. Tanto Octavio y tanto Juan Martín, los necesitamos y confiamos muchísimo en ellos”, zanjó, en tanto, después del triunfo.

    Y posteriormente sacó pecho por el acierto: “Siempre me reclamaban que los ‘9’ no hacían goles, hoy hicieron cuatro goles los ‘9’”.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalLiga de PrimeraUniversidad de ChileLa UCoquimbo UnidoOctavio RiveroJuan Martín LuceroFernando GagoEduardo Vargas

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