SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con nombres inéditos: la nómina de la Roja de Nicolás Córdova para los amistosos ante Canadá, México y Estados Unidos

    El guardameta Christian Bravo es la principal novedad de la convocatoria. Tal como adelantó El Deportivo, Jetzen Lopez, Zidane Yáñez y Thomas Dean Coulombe entran en condición de invitados a la gira.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Con nombres inéditos: la nómina de la Roja de Nicolás Córdova para los amistosos ante Canadá, México y Estados Unidos. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    La selección chilena volverá a la cancha. Nicolás Córdova define a los nombres que integran la convocatoria para la gira en Norteamérica. La principal novedad está en la inclusión de futbolistas que no han tenido participación con la Roja, entre ellos tres jugadores jóvenes nacidos en el extranjero que cuentan con nacionalidad chilena y figuran en condición de invitados en la convocatoria.

    Uno de ellos es Jetzen Lopez, mediocampista ofensivo de 19 años que nació en Australia y actualmente pertenece al Sporting Braga de Portugal. El club luso incluso se adelantó a la ANFP y comunicó públicamente su convocatoria al combinado absoluto. En marzo fue citado por la Sub 20 y debutó ante Perú en Quilín.

    Tal como adelantó El Deportivo, también aparecen en la lista, Zidane Yáñez y Thomas Dean Coulombe. Ambos ya han participado en procesos juveniles de Chile.

    Yáñez, delantero de 18 años nacido en Nueva Jersey, es probablemente el nombre más conocido de los tres. El atacante del Nashville integró la Sub 17 que clasificó al Mundial de Qatar. Coulombe, en tanto, es un defensor de 19 años nacido en Barcelona. Se desempeña como lateral y también puede actuar como central. Juega en Espanyol.

    A estos tres nombres se suma la novedad en el arco. Christian Bravo, guardameta de Huachipato, recibió su primera convocatoria a la selección adulta.

    Entre los futbolistas que militan en el extranjero destacan Darío Osorio y Marcelino Núñez, los dos chilenos de la Premier League. También está Maximiliano Gutiérrez, quien fue fichado por el Dinamo Moscú de Rusia.

    Del medio local, en tanto, además de Bravo aparecen Francisco Salinas, Felipe Faúndez, Jonathan Villagra, Iván Román, Marcelo Morales, Diego Ulloa, Víctor Méndez, Leandro Hernández, Agustín Arce.

    Chile afrontará una gira de tres partidos. El primer desafío será el sábado 26 de septiembre ante Canadá, en el BMO Field de Toronto. Tres días después, el martes 29, enfrentará a Estados Unidos en San Luis, Misuri. El recorrido finalizará el martes 6 de octubre contra México, en el Memorial Coliseum de Los Angeles, California.

    El listado de la Roja

    Arqueros: Lawrence Vigouroux (Swansea City), Brayan Cortés (Argentinos Juniors) y Christian Bravo (Huachipato).

    Defensores: Francisco Salinas (Coquimbo Unido), Felipe Faúndez (O’Higgins), Jonathan Villagra (Colo Colo), Benjamín Kuscevic (Toronto), Paulo Díaz (Atlanta United), Iván Román (Colo Colo), Marcelo Morales (Universidad de Chile), Diego Ulloa (Colo Colo) y Gabriel Suazo (Sevilla).

    Mediocampistas: César Pérez (Defensa y Justicia), Víctor Méndez (Colo Colo), Rodrigo Echeverría (León), Felipe Loyola (Pisa), Vicente Pizarro (Rosario Central), Marcelino Núñez (Ipswich Town), Leandro Hernández (Colo Colo) y Agustín Arce (Universidad de Chile).

    Delanteros: Maximiliano Gutiérrez (Dinamo Moscú), Darío Osorio (Crystal Palace), Gonzalo Tapia (Columbus Crew), Ben Brereton (Sheffield United), Nils Reichmuth (Thun) y Lucas Cepeda (Elche).

    Invitados: Thomas Dean Coulombe (Espanyol), Jetzen Lopez (Braga) y Zidane Yáñez (Nashville).

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLa RojaSelección ChilenaNicolás Córdova

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Imputado por el crimen de Mariana Sepúlveda queda con internación provisoria en centro asistencial

    Kast por decisión de no conmemorar el 11-S: “No hay mejor homenaje para la patria que enfrentar las urgencias de nuestros compatriotas”

    Defensa de Vinko Fodich reconoce que exfiscal admitió vínculo con los hechos, pero sostiene que “no es parte de un secuestro”

    Soy lobista y qué: el incómodo debate que enreda al Frente Amplio

    Ministro García bajo fuego amigo: parlamentarios RN piden reforzar la Segpres tras revés en proyecto de Sala Cuna

    EE.UU. recuerda los 25 años de los ataques con actos en todo el país

    Lo más leído

    1.
    Un nuevo paso hacia cumplir la cláusula: Vozinha será titular ante Deportes Concepción

    Un nuevo paso hacia cumplir la cláusula: Vozinha será titular ante Deportes Concepción

    2.
    Por qué Aníbal Mosa mantiene frenadas las renovaciones de Fernando Ortiz y Arturo Vidal en Colo Colo

    Por qué Aníbal Mosa mantiene frenadas las renovaciones de Fernando Ortiz y Arturo Vidal en Colo Colo

    3.
    Redes sociales, consultas y reuniones presenciales: cómo Nicolás Córdova llegó a los “extranjeros” nominados a la Roja

    Redes sociales, consultas y reuniones presenciales: cómo Nicolás Córdova llegó a los “extranjeros” nominados a la Roja

    4.
    La revancha de Australia: Sabalenka y Rybakina se vuelven a encontrar en una final de Grand Slam y van por el US Open

    La revancha de Australia: Sabalenka y Rybakina se vuelven a encontrar en una final de Grand Slam y van por el US Open

    5.
    Un Monumental repleto espera un duelo decisivo para Colo Colo y el retorno de Mirko Jozic

    Un Monumental repleto espera un duelo decisivo para Colo Colo y el retorno de Mirko Jozic

    6.
    Con la bendición de Claudio Bravo: quién es Christian Bravo, el joven arquero que llega a la Roja

    Con la bendición de Claudio Bravo: quién es Christian Bravo, el joven arquero que llega a la Roja

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Comienza postulación a beneficio de hasta $1,6 millones para mejorar la vivienda: ¿Cuáles son los requisitos?

    Comienza postulación a beneficio de hasta $1,6 millones para mejorar la vivienda: ¿Cuáles son los requisitos?

    Temblor hoy, viernes 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 11 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este viernes 11 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Kast por decisión de no conmemorar el 11-S: “No hay mejor homenaje para la patria que enfrentar las urgencias de nuestros compatriotas”
    Chile

    Kast por decisión de no conmemorar el 11-S: “No hay mejor homenaje para la patria que enfrentar las urgencias de nuestros compatriotas”

    Defensa de Vinko Fodich reconoce que exfiscal admitió vínculo con los hechos, pero sostiene que “no es parte de un secuestro”

    Soy lobista y qué: el incómodo debate que enreda al Frente Amplio

    La agenda de Rosanna Costa en el Chile Day 2026
    Negocios

    La agenda de Rosanna Costa en el Chile Day 2026

    Santander Arena: la estrategia musical detrás del recinto que por casi dos décadas vistió Movistar

    MK4: oposición respalda medidas para la vivienda, pero desconfía y pone reparos a cambios en materias financieras

    Lluvia con tormentas eléctricas: a qué hora comienza el evento hoy en Santiago, según el pronóstico
    Tendencias

    Lluvia con tormentas eléctricas: a qué hora comienza el evento hoy en Santiago, según el pronóstico

    Primavera gris: cómo cuidarte y apoyar a tus cercanos durante esta temporada crítica para la salud mental

    ¿Llueve en Fiestas Patrias? Esto dice la última actualización de dos modelos meteorológicos

    Redes sociales, consultas y reuniones presenciales: cómo Nicolás Córdova llegó a los “extranjeros” nominados a la Roja
    El Deportivo

    Redes sociales, consultas y reuniones presenciales: cómo Nicolás Córdova llegó a los “extranjeros” nominados a la Roja

    Un nuevo paso hacia cumplir la cláusula: Vozinha será titular ante Deportes Concepción

    La especial invitación que recibió Lucas Assadi durante sus primeros días en Suecia

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa
    Tecnología

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27

    Desde refrigeradores hasta lavadoras con IA: 3 electrodomésticos de Samsung para facilitar la rutina en el hogar

    La avanzada de escritores que va a Alemania para preparar a Chile como Invitado de la Feria del Libro de Frankfurt 2027
    Cultura y entretención

    La avanzada de escritores que va a Alemania para preparar a Chile como Invitado de la Feria del Libro de Frankfurt 2027

    La palabra de la Academia: “Entregamos los Emmy a seres humanos, no a algo creado por una máquina”

    Altea: el largo camino del disco inédito de Patricio Castillo y Osvaldo “Gitano” Rodríguez hecho en el exilio

    EE.UU. recuerda los 25 años de los ataques con actos en todo el país
    Mundo

    EE.UU. recuerda los 25 años de los ataques con actos en todo el país

    Vaughan Piccirillo-Sealey, el bebé de la foto icónica del 11-S: “Ese día definió casi todos los aspectos de la vida estadounidense”

    Trump asiste a conmemoración del 11-S en El Pentágono: “Nuestro país nunca ha sido tan fuerte como lo es ahora”

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”
    Paula

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis