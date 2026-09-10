Con nombres inéditos: la nómina de la Roja de Nicolás Córdova para los amistosos ante Canadá, México y Estados Unidos.

La selección chilena volverá a la cancha. Nicolás Córdova define a los nombres que integran la convocatoria para la gira en Norteamérica. La principal novedad está en la inclusión de futbolistas que no han tenido participación con la Roja, entre ellos tres jugadores jóvenes nacidos en el extranjero que cuentan con nacionalidad chilena y figuran en condición de invitados en la convocatoria.

Uno de ellos es Jetzen Lopez, mediocampista ofensivo de 19 años que nació en Australia y actualmente pertenece al Sporting Braga de Portugal. El club luso incluso se adelantó a la ANFP y comunicó públicamente su convocatoria al combinado absoluto. En marzo fue citado por la Sub 20 y debutó ante Perú en Quilín.

Tal como adelantó El Deportivo, también aparecen en la lista, Zidane Yáñez y Thomas Dean Coulombe. Ambos ya han participado en procesos juveniles de Chile.

Yáñez, delantero de 18 años nacido en Nueva Jersey, es probablemente el nombre más conocido de los tres. El atacante del Nashville integró la Sub 17 que clasificó al Mundial de Qatar. Coulombe, en tanto, es un defensor de 19 años nacido en Barcelona. Se desempeña como lateral y también puede actuar como central. Juega en Espanyol.

A estos tres nombres se suma la novedad en el arco. Christian Bravo, guardameta de Huachipato, recibió su primera convocatoria a la selección adulta.

Entre los futbolistas que militan en el extranjero destacan Darío Osorio y Marcelino Núñez, los dos chilenos de la Premier League. También está Maximiliano Gutiérrez, quien fue fichado por el Dinamo Moscú de Rusia.

Del medio local, en tanto, además de Bravo aparecen Francisco Salinas, Felipe Faúndez, Jonathan Villagra, Iván Román, Marcelo Morales, Diego Ulloa, Víctor Méndez, Leandro Hernández, Agustín Arce.

Chile afrontará una gira de tres partidos. El primer desafío será el sábado 26 de septiembre ante Canadá, en el BMO Field de Toronto. Tres días después, el martes 29, enfrentará a Estados Unidos en San Luis, Misuri. El recorrido finalizará el martes 6 de octubre contra México, en el Memorial Coliseum de Los Angeles, California.

El listado de la Roja

Arqueros: Lawrence Vigouroux (Swansea City), Brayan Cortés (Argentinos Juniors) y Christian Bravo (Huachipato).

Defensores: Francisco Salinas (Coquimbo Unido), Felipe Faúndez (O’Higgins), Jonathan Villagra (Colo Colo), Benjamín Kuscevic (Toronto), Paulo Díaz (Atlanta United), Iván Román (Colo Colo), Marcelo Morales (Universidad de Chile), Diego Ulloa (Colo Colo) y Gabriel Suazo (Sevilla).

Mediocampistas: César Pérez (Defensa y Justicia), Víctor Méndez (Colo Colo), Rodrigo Echeverría (León), Felipe Loyola (Pisa), Vicente Pizarro (Rosario Central), Marcelino Núñez (Ipswich Town), Leandro Hernández (Colo Colo) y Agustín Arce (Universidad de Chile).

Delanteros: Maximiliano Gutiérrez (Dinamo Moscú), Darío Osorio (Crystal Palace), Gonzalo Tapia (Columbus Crew), Ben Brereton (Sheffield United), Nils Reichmuth (Thun) y Lucas Cepeda (Elche).

Invitados: Thomas Dean Coulombe (Espanyol), Jetzen Lopez (Braga) y Zidane Yáñez (Nashville).