Parte a Europa por una millonaria cifra: Maximiliano Gutiérrez deja Independiente y es transferido a Rusia. Foto: @independiente

Maximiliano Gutiérrez dejó de ser jugador de Independiente. El chileno fue transferido al Dinamo Moscú y continuará su carrera en Rusia. La operación, dada a conocer por el cuadro de Avellaneda, contempla la transferencia del 100% del pase del futbolista a cambio de US$ 8,1 millones.

El elenco transandino confirmó la salida del atacante a través de un comunicado publicado en sus canales oficiales. “Maximiliano Gutiérrez fue transferido al Dinamo Moscú”, informó la institución.

“Continuará su carrera en Rusia, tras superar el reconocimiento médico y concretar el acuerdo con la entidad europea”. Sobre las condiciones de la operación, precisó que “el traspaso contempla la transferencia definitiva del 100% de los derechos económicos del futbolista, por un monto de 7.000.000 de euros”, detalló el conjunto transandino.

“Desde el Club Atlético Independiente queremos destacar el breve, pero intenso paso de Maxi por nuestra institución y agradecerle por haber defendido nuestra camiseta”, añade.

Gutiérrez había llegado a Independiente a inicios de 2026 tras salir de Huachipato, el club que lo formó, para disputar la temporada en el fútbol argentino. Su paso por la institución de Avellaneda terminó durando apenas un semestre. Jugó 15 partidos en el conjunto rojo, donde marcó cuatro goles y entregó dos asistencias.

En Rusia, el extremo derecho se sumará a la legión de futbolistas chilenos que compité en la Liga Premier. También están Ignacio Saavedra (Rubin Kazan), Jordhy Thompson (Orenburg) y Thomas Galdames (Krylia Sovetov Samara).

Iván Morales llega a Independiente

Mientras se concretaba la salida de Gutiérrez, Independiente confirmó la incorporación de Iván Morales. El delantero llega desde Argentinos Juniors en calidad de préstamo.

“El delantero cedido sin cargo desde Argentinos Juniors hasta junio 2027 y con posibilidad de ser renovado automáticamente hasta diciembre de 2027”, dio a conocer el cuado transandino. El acuerdo también contempla una opción de compra de US$ 1.500.000 por el 50% del pase.

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El ariete formado en Colo Colo registró 18 encuentros en su paso por Argentinos Juniors y marcó dos goles. Antes estuvo en Sarmiento de Junín, por lo que Independiente será su tercer equipo en Argentina. Tras salir del Cacique, su primera experiencia en el extranjero fue en el Cruz Azul de México.

A través de su sitio web, el equipo más veces ganador de la Copa Libertadores destacó a los jugadores chilenos que han pasado por la institución. “Con 27 años, el nacido en Longavi, será el décimo futbolista nacido en tierras chilenas que jugará en el Rey de Copas. Antes estuvieron Iván Núñez, Sebastián Rozental, Rafael Olarra, José Rojas, Francisco Silva, Mauricio Isla, Felipe Loyola, Pablo Galdames y Maximiliano Gutiérrez”, establecen.