Rencoret asume presidencia de la CChC: “Tenemos que contribuir decididamente a recuperar el dinamismo de la construcción”

Este jueves se realizó la ceremonia de investidura del nuevo presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), cargo que ocupará Raimundo Rencoret acompañado por los vicepresidentes Helen Martin, Francisco Costabal y Cristóbal Paúl.

La nueva mesa directiva estará en el cargo hasta 2028, junto a las nuevas mesas regionales que también fueron renovadas este año.

En su primer discurso como presidente, Rencoret se refirió a la situación del sector en Chile, y definió que las prioridades para este periodo serán reactivar el dinamismo en la construcción y promover la infraestructura necesaria para el crecimiento.

“Nuestra industria lleva demasiado tiempo enfrentando dificultades. Cuando una obra se paraliza, no se paraliza solamente la obra. Se afecta el empleo, se posterga una vivienda, se retrasa una infraestructura que Chile necesita. Por eso no tenemos tiempo que perder”, dijo.

“Tenemos que contribuir decididamente a recuperar el dinamismo de la construcción, ayudar a devolverle movimiento a la política habitacional, impulsar la infraestructura que nuestro país necesita para volver a crecer, promover la inversión y trabajar para que toda nuestra cadena de valor, desde la gran empresa hasta el pequeño proveedor, pueda desarrollarse, invertir y generar empleo”, agregó.

Por su parte el ahora expresidente, Alfredo Echavarría, valoró los hitos en los que participó el gremio durante su gestión, como la Ley de Subsidio a la Tasa y la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales.

Sobre la elección

La designación de Rencoret fue definida el pasado 20 de agosto, cuando la lista B se impuso por 21 votos a la lista A, que encabezaba Fernando García-Huidobro.

Rencoret, de 64 años, es un empresario de la Región de Coquimbo, que fundó la Constructora Rencoret y la inmobiliaria Renval. Su trayectoria en la CChC se remonta a 1999, cuando fue socio regional en La Serena desde 1999. Desde entonces se ha desarrollado en distintos roles dentro del gremio como consejero regional, presidente regional y director nacional de la zona centro norte.

Antes de la elección se desempeñaba como consejero nacional institucional y presidente del directorio de la Mutual de Seguridad, perteneciente a la misma CChC.