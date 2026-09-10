Ministro Arrau previo al 11-S: “Estamos preparadísimos ante posibles hechos que puedan afectar la seguridad”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó las medidas de resguardo del orden público en el marco del nuevo aniversario del golpe de Estado que ocurrió en Chile el pasado 11 de septiembre de 1973.

Desde la oposición dieron a conocer que se definió hacer dos actos en memoria y homenaje al expresidente Salvador Allende. Además, se estima que para la jornada se concreten varias manifestaciones y actos conmemorativos.

El lunes pasado, luego de las reunión habitual de los presidentes de las colectividades, la senadora y timonel del PS, Paulina Vodanovic, puso presión al gobierno para que este viernes se pronuncie en defensa y promoción de los derechos humanos, y que condene las violaciones a estos ocurridas en la dictadura.

La senadora planteó ese punto a raíz de que, la semana pasada, el Presidente José Antonio Kast sinceró que no planea realizar actividades especiales por el 11 de septiembre, como sí lo han hecho sus antecesores. De hecho, ese día coincide con una gira regional a Los Ríos, por lo que no estará en La Moneda.

Ante las consultas, el ministro Arrau señaló que el Ministerio de Seguridad no está a cargo de las actividades conmemorativa s, simbólicas o culturales, sino del resguardo del orden público y aseguró que las policías cuentan con un plan de preparación y respuesta ante posibles hechos que puedan afectar la normalidad de la ciudad.

“ Hay fechas que a veces tienen ciertas connotaciones y, por supuesto, las policías tienen un plan de respuesta y preparación ante posibles hechos que puedan afectar la seguridad; estamos preparadísimos, vamos a estar ahí monitoreando para que esto pueda ser lo más tranquilo posible, que es nuestra obligación legal”, explicó el secretario de Estado.

Asimismo, fue consultado sobre las manifestaciones y actividades en torno a La Moneda, y defendió el derecho a expresarse y manifestarse. “Pero hay que cumplir las normas. Lo dijimos a raíz de los actos que ocurrieron este fin de semana, las manifestaciones pacíficas, con los permisos; si es que hay cortes de tránsito, bienvenido sea”, indicó.

Luego añadió: “ Será la Delegación Presidencial, en cada caso, la que dé autorización ese tipo de actos , y por supuesto que la fuerza pública va a estar ahí para resguardar el orden público”.

“(Está) muy bien que la gente se exprese y se manifieste como mejor le parezca, cumpliendo las normas y no afectando el derecho de las demás personas”, enfatizó.